Tiếp tục gia tăng dự án mới

2020 là năm thị trường Bình Dương đón nhận sự bùng nổ nguồn cung căn hộ mạnh mẽ nhất trong hơn 1 thập kỷ qua. Theo DKRA Việt Nam, trong năm 2020, Bình Dương chiếm đến 35% nguồn cung căn hộ của khu vực phía Nam, chỉ sau TP.HCM với hơn 10.526 căn hộ được chào bán. Đây là nguồn cung bùng nổ mạnh nhất của thị trường này từ trước đến nay. Xu hướng này được nhận định sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2021, minh chứng rõ nhất là ngay trong giai đoạn đầu năm, hàng loạt dự án mới đang giới thiệu ra thị trường. Nhiều doanh nghiệp đã lên kế hoạch chào bán và triển khai loạt dự án án mới, đặc biệt là tại hai thành phố Thuận An và Dĩ An.

Cụ thể, theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , trong quý 1/2021, Tập đoàn Đất Xanh cho biết sẽ tiếp tục tung ra thị trường hơn 1.500 căn hộ thuộc dự án Opal Skyline ở TP Thuận An. Công ty Cổ phần Holdings Ngôi Sao Việt cũng sẽ chào bán chính thức ra thị trường 344 căn hộ dự án chung cư Star Tower tại TP. Thuận An. Danh Việt Group cũng có kế hoạch sẽ chính thức giới thiệu ra thị trường dự án căn hộ Icon Plaza vào 17/1 này. Dự án này nằm trong phân khúc trung cấp, hướng đến người mua ở thực nên mức giá bán dự kiến có thể rơi vào tầm khoảng 1 -2 tỷ đồng/căn. Ngoài ra theo thông tin từ chủ đầu tư, chính sách bán hàng của dự án này sẽ rất dễ thở nên phù hợp cho người mua ở thực tìm kiếm dự án cao cấp với mức giá vừa tầm.



Nguồn cung căn hộ tại Bình Dương trong năm 2021 dự kiến có thể đạt đến con số 15.000 căn. Ảnh minh họa.

Một dự án khác cũng ở khu vực TP. Thuận An của Tập đoàn Kim Oanh là Legacy Central có kế hoạch bán hàng trong quý này. Dự án có quy mô gần 2.000 căn hộ với giá bán dự kiến có thể vào khoảng 26-30 triệu/m2. Công ty BĐS Đạt Phước triển khai dự án The Rivana với quy mô 1.023 căn hộ. Công ty Thuduc House cũng chuẩn bị đầu tư dự án thuộc dòng chung cư diện tích nhỏ trên khu đất 1,9ha tại trung tâm TP. Thuận An là Aster Garden Tower. Chung cư này dự kiến cung cấp khoảng 1.656 căn hộ thuộc loại hình trung cấp.

Trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một, Vạn Xuân Group giới thiệu dự án Happy One – Central. Dự án gồm 2 block căn hộ cao 40 tầng quy mô 1.291 căn hộ với mức giá 1,7 tỷ đồng/căn. Ngoài ra, khu vực TP. Dĩ An còn có loạt dự án vừa triển khai trong quý 4/2020 như LDG Sky của LDG Group, Bcons Plaza của Bcons, New Galaxy của Hưng Thịnh Land… sẽ tiếp tục mở bán nguồn cung mới trong quý 1/2021.

Giá chung cư Bình Dương có thể đạt mức 50-60 triệu/m2

Nhìn nhận về nguồn cung của nhà đất Bình Dương trong năm 2021, ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc R&D DKRA cho biết, thị trường Bình Dương có thể đạt đến nguồn cung 15.000 căn hộ trong năm nay. Sức cầu của thị trường sẽ vẫn tăng nhưng sự sôi động của thị trường có thể giảm so với năm 2020. Nguyên nhân chính chủ yếu là do sự hồi phục nguồn cung ở TP.HCM sẽ tác động lớn đến sức cầu căn hộ ở Bình Dương. Ngoài ra mặt bằng giá nhà tại đây tăng khá cao trong năm qua trong khi nguồn cung mới lại tăng mạnh, tỷ trọng khách mua đầu tư chiếm phần lớn sẽ tác động mạnh đến thanh khoản của thị trường này.



Sức tiêu thụ của thị trường căn hộ Bình Dương phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó giá bán sẽ là yếu tố quan trọng. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên xét trên khía cạnh “bội cung”, các chuyên gia cho rằng vẫn còn quá sớm để nói về vấn đề này. Ông Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc cấp cao CBRE nhìn nhận, việc nguồn cung căn hộ tại Bình Dương sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm 2021 là điều đã được tiên liệu trước và không có gì bất ngờ. Bình Dương dự kiến sẽ vẫn là thị trường chủ lực về căn hộ dù TP.HCM được cởi trói pháp lý và gia tăng nguồn cung.

“Dù có phục hồi thì nguồn cung của TP.HCM cũng sẽ chỉ đạt được con số như năm 2019, khó bùng nổ như thời điểm 2018. Thêm vào đó, với biên độ tăng giá đất như hiện nay căn hộ TP.HCM sẽ tiếp tục thiết lập mặt bằng giá rất cao, có thể sẽ chủ yếu là nguồn hàng cao cấp. Vì vậy thị trường sẽ khuyết mảng bình dân và thiếu nguồn cung mảng trung cấp. Bình Dương chính là thị trường sẽ bổ khuyết cho nhu cầu mua nhà trung cấp tại TP.HCM”, ông Kiệt phân tích.

Bàn luận về việc xu hướng tăng giá nhanh vào cao của Bình Dương gây ảnh hưởng ra sao đến thanh khoản chung, chuyên gia CBRE cho rằng, điều này phụ thuộc vào sự chấp nhận của thị trường. Cho đến nay, nhiều dự án căn hộ tại Bình Dương đang chào bán giá từ 37-45 triệu/m2 vẫn được hấp thụ rất tốt. Về lâu dài rất khó để phán đoán nhưng với nhu cầu nhà ở cùng sự phát triển của tỉnh Bình Dương, xu hướng giãn dân của TP.HCM, tác động từ việc hình thành TP. Thủ Đức, sân bay Long Thành… thị trường BĐS khu Đông khó có chuyện đứng yên và Bình Dương vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Theo ông Huỳnh Tuấn Kiệt, giá căn hộ Bình Dương có thể sẽ tiếp tục tăng trong năm 2021 và đạt đến mốc 50-60 triệu/m2 với những dự án cao cấp.

Phương Uyên