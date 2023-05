Tại sự kiện, khách mời đã được hòa mình vào không khí sôi động với những tiết mục âm nhạc và chương trình bốc thăm trúng thưởng. Ngoài ra, các khách hàng quan tâm đến The Pearl Riverside đã có cơ hội được nghe thêm nhiều thông tin về dự án, đặc biệt là loạt chương trình ưu đãi, hỗ trợ tài chính hấp dẫn từ SeaHoldings.



Lễ khánh thành công viên The Pearl River Park diễn ra thành công tốt đẹp

Trải nghiệm không gian xanh mát của The Pearl River Park, tất cả khách mời đều cảm thấy ấn tượng với vẻ đẹp của công viên này cũng như cảnh quan thanh bình của con sông Vàm Cỏ Đông. Bên cạnh đó, SeaHoldings cũng đã khiến khách hàng bất ngờ với tiến độ phát triển dự án nhanh và chất lượng. Hiện tại sau khi công viên ven sông đã được hoàn thiện, chủ đầu tư sẽ tiếp tục khẩn trương thi công hạng mục nhà phố mẫu mặt tiền sông và tiện ích clubhouse, dự kiến sẽ khai trương trong tháng 11/2020.

Chị Uyên – một khách hàng đầu tư nhà phố tại khu compound The Pearl Riverside cho rằng công viên ven sông sẽ là một phần quan trọng góp phần nâng tầm cuộc sống cho cư dân tại dự án. Chị cho biết bản thân và gia đình trong thời gian gần đây đều rất quan tâm đến những khu dân cư vùng ven mang đậm yếu tố thiên nhiên khi TP.HCM đang bị quá tải, ô nhiễm nặng. Công viên The Pearl River Park cũng sẽ mang đến một không gian sinh hoạt chung với đa dạng tiện ích, nơi mọi thành viên trong gia đình đều có thể tận hưởng không khí trong lành, xanh mát.



Tất cả khách hàng đều ấn tượng với vẻ đẹp và chất lượng của The Pearl River Park

Công viên ven sông của The Pearl Riverside có tổng diện tích gần 6000m2. Được trang bị hệ thống tiện ích để phục vụ cho đa dạng nhu cầu của tất cả cư dân ở mọi lứa tuổi. Trong đó có thể kể đến bến thuyền, sàn ngắm cảnh, những nơi được thiết kế để cư dân có thể tận dụng không gian sông nước. Khu BBQ và các chòi thư giãn cũng sẽ là vị trí lý tưởng cho những buổi tiệc thịt nướng hoặc những giây phút yên bình chơi cờ tướng, đọc sách. Ngoài ra, cư dân cũng có thể rèn luyện sức khỏe tại đường chạy bộ ven sông cùng khu thể thao ngoài trời.



Các chòi thư giãn và cảnh quan tại The Pearl River Park

Ông Trần Hiền Phương – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản SeaHoldings phát biểu tại sự kiện: “Chúng tôi phát triển khu compound này với tầm nhìn biến nơi đây thành một nơi an cư lý tưởng để phục vụ cho giới trung lưu, cho gia đình nhiều thế hệ, và đặc biệt là các vị chuyên gia, lãnh đạo của các doanh nghiệp, công ty tại Long An lẫn vùng lân cận TP.HCM. Đồng thời chúng tôi cũng cam kết The Pearl Riverside trong thời gian tới sẽ tạo ra giá trị gia tăng, lợi nhuận vượt trội cho khách hàng đầu tư và mua cho thuê”.