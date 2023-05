Seaholdings Tăng Tốc Khởi Công Trường Mầm Non The Pearl One Theo Quy Chuẩn Quốc Gia Việt Nam

Gần đây, sau thời gian vài tháng đón chào cư dân về sinh sống, Chủ đầu tư tiếp tục khởi công xây dựng Trường mầm non The Pearl One, là một trong những chuỗi công trình tiện ích nằm trong khuôn viên khu dân cư The Pearl Riverside. Trường mầm non The Pearl One được xây dựng với tổng quy mô diện tích đất gần 800 m² và diện tích xây dựng trên 900 m² với quy mô đạt tiêu chuẩn quốc gia theo QCVN 01:2021/BXD. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng đang chuẩn bị ký kết với đối tác lớn đã có kinh nghiệm và thương hiệu uy tín nhiều năm trên lĩnh vực vận hành trường mầm non.

Lễ khởi công trường mầm non The Pear One – Dự án The Pearl Riverside

Trường mầm non The Pearl One là một trong những công trình tiện ích trọng điểm để phục vụ nhu cầu của toàn bộ cư dân sinh sống tại The Pearl Riverside và khu vực lân cận nhằm hoàn chỉnh hơn tiện ích khuôn viên dự án, kiến tạo một cộng đồng cư dân tri thức, văn minh.

Hiện tại lượng cư dân đã mua và chọn The Pearl Riverside làm nơi an cư đang chuyển về ở ngày càng tăng cao nên việc hoàn thiện và đưa vào hoạt động trường mầm non được đánh giá là cần thiết, nên Chủ đầu tư dự án và đơn vị đối tác kinh doanh vận hành trường mầm non cũng đang tăng tốc công tác xây dựng để có thể đưa tiện ích đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Trường mầm non The Pearl One

Ngoài tiện ích trường mầm non dự án cũng đã hoàn thiện các tiện ích khác và đã đưa vào hoạt động phục vụ cư dân như công viên cây xanh gần 6000 m2, hồ bơi, club house, bến du thuyền… giúp cho cư dân sống tại The Pearl Riverside có được một không gian sống xanh, gần gũi thiên nhiên mang lại năng lượng sống tích cực và cộng đồng cư dân đồng bộ là môi trường phát triển hoàn hảo cho thế hệ trẻ cũng như là môi trường an dưỡng cho thế hệ lớn tuổi trong một gia đình.

Với những tiện ích, sự đầu tư chỉn chu từ Chủ đầu tư, hy vọng The Pearl Riverside sẽ là một nơi an cư phù hợp cho mọi đối tượng gia đình Việt. Nơi đây hứa hẹn sẽ là một trong những cộng đồng cư dân văn minh tiêu biểu của khu vực phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh.