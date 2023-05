Second home biển: Giải pháp đầu tư 3 trong 1 lý tưởng cho người trẻ

Hưởng lợi 3 trong 1

Nhờ tài nguyên thiên nhiên đa dạng và sự phát triển của dịch vụ giải trí nghỉ dưỡng cao cấp, nhật báo Anh Quốc Telegraph đã đưa Việt Nam lọt vào top 3 trong 20 thị trường có tốc độ tăng trưởng second home cao nhất thế giới.

Đặc biệt, theo khảo sát của Vnexpress thực hiện vào tháng 6/2019, gần 75% người được hỏi thích second home ở vùng biển, gần 80% chọn second home nằm trong khu tổ hợp và sẽ mua sản phẩm này vừa để nghỉ dưỡng, vừa để đầu tư.



Theo số liệu khảo sát của Vnexpress, trên 3.000 người cho hay second home biển

là loại hình đang rất được quan tâm

Từ các số liệu trên cho thấy người Việt rất quan tâm đến second home và có nhiều tiêu chí mong muốn khi quyết định sở hữu loại hình đang rất hot này. Second home được xem là giải pháp đầu tư hiệu quả 3 trong 1 khi vừa là điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời cho cả gia đình, là tài sản tích lũy tương lai và còn có thể mang đến lợi nhuận qua việc khai thác cho thuê. So với 3 năm trước đây, đối tượng sở hữu second home dần mở rộng sang những gia đình trẻ (người có vốn nhàn rỗi và muốn đầu tư sinh lợi tốt từ loại hình sản phẩm này) thay vì chỉ bó hẹp trong giới thượng lưu.

Theo khảo sát của Savills, cứ 3 người thì có 1 người cho biết việc cho thuê ngôi nhà nghỉ dưỡng của gia đình sinh lời tốt. Khảo sát tại 5 thị trường lớn cho thấy, tỷ suất sinh lời trung bình ở mức 6,4%/năm. Giá nhà nghỉ dưỡng trung bình là 291.000 USD, giá cho thuê trung bình 21.000 USD/năm.

Riêng tại Việt Nam, nhiều chuyên gia nhận định, ở các khu vực tiệm cận TP.HCM như Vũng Tàu, Phan Thiết,… mức tỷ suất sinh lợi có thể lên đến 10%/năm.

Phan Thiết: Thiên đường second home lộ diện

CBRE Việt Nam cho biết, trong 3 năm gần đây thị trường second home bùng nổ mạnh mẽ ở các đô thị ven biển, nhất là những dự án có quy mô lớn tại Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc,… Tuy nhiên, các thị trường này đang có dấu hiệu bão hòa và bắt đầu nở rộ tại thị trường mới nổi là Phan Thiết. Đồng thời, các khu vực lân cận cũng nhận được hiệu ứng vô cùng tích cực.



Việc hoàn thiện hạ tầng giao thông gồm: hệ thống cao tốc, tuyến đường biển quốc gia, sân bay quốc tế

Long Thành, sân bay Phan Thiết,… là điều kiện lý tưởng để second home bùng nổ ở Phan Thiết

Với những chuyển biến tích cực từ hạ tầng, khoảng cách từ TP.HCM đến Phan Thiết được rút ngắn chỉ còn khoảng 2 tiếng di chuyển. Tại Hội thảo “Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng – cơ hội nào cho second home?”, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc CBRE Việt Nam cho biết, không địa phương nào có điều kiện, đặc điểm tự nhiên như Phan Thiết. Thành phố này có độ gió cao nhất Việt Nam, ngày nắng kéo dài và bờ biển đẹp. Đây là điều kiện quan trọng để phát triển hoạt động du lịch biển, thu hút du khách nhờ các loại hình thể thao trên biển mà các địa phương khác như Quy Nhơn, Nha Trang không có được.

Hạ tầng phát triển cũng kéo theo xu hướng du khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng nhiều. Song song đó, người Việt với thu nhập ngày càng cao đã ưa chuộng du lịch nhiều hơn. Họ cũng ngày càng chú ý đến second home với giá vừa tầm, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng hoặc đầu tư cho thuê.

Thanh Long Bay: Cơ hội đầu tư an toàn, nhẹ nhàng

Hiện tại, Phan Thiết, Mũi Né đang là tâm điểm cung ứng second home trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng với đa dạng các loại hình nhà phố, biệt thự, condotel, hometel,… với mức giá trung bình từ 2 – 3 tỷ đến 10 tỷ/căn. Cách đó khoảng 30 phút, một khu vực còn nguyên sơ và đầy tiềm năng là Kê Gà cũng đang từng bước đuổi kịp Phan Thiết với nguồn cung hàng ngàn căn hộ biển và nhà phố biển sở hữu lâu dài đến từ tổ hợp du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí & thể thao biển Thanh Long Bay



Sở hữu tiềm năng không kém cạnh Phan Thiết, Mũi Né, Kê Gà cũng là nơi

cung ứng các mô hình second home đầy hấp dẫn

Với quy mô 90ha và tọa lạc mặt tiền tuyến đường biển quốc gia DT719B, Thanh Long Bay sở hữu 1,7km bờ biển riêng biệt trong vịnh Hòn Lan được quy hoạch bài bản với 12 phân khu chuẩn 5 sao. Để hoàn thiện dịch vụ và mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho du khách, nhà phát triển dự án – Tập đoàn Nam Group cũng đã ký kết với 2 đơn vị uy tín hàng đầu trên thế giới là Wyndham (Mỹ) và Accor (Pháp) quản lý vận hành Thanh Long Bay. Đây là yếu tố quan trọng đảm bảo khả năng khai thác cho thuê các sản phẩm khi dự án đi vào hoạt động. Với sự chuyên nghiệp và tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, Wyndham và Accor sẽ giúp tối ưu thời gian, công sức và lợi nhuận mang về cho chủ sở hữu second home.



Tổ hợp du lịch – giải trí – nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay quy mô 90ha, sở hữu 1,7km

bờ biển riêng biệt trong vịnh Hòn Lan được quy hoạch đồng bộ và bài bản

Bên cạnh đó, Tập đoàn Nam Group còn bắt tay hợp tác cùng H20 Sports Hawaii tư vấn, xây dựng và quản lý, vận hành trung tâm thể thao biển tiêu chuẩn quốc tế lớn nhất Việt Nam diện tích 30ha bờ biển và mặt biển. Một phiên bản Hawaii thu nhỏ sẽ được hình thành trong lòng Thanh Long Bay, biến tổ hợp này thành điểm hẹn du lịch biển phải đến ở Việt Nam. Bên cạnh đó, 12 phân khu với nhiều hoạt động, dịch vụ đa dạng, thú vị kết hợp cùng khu phố đêm Thanh Long Bay sẽ đáp ứng trọn vẹn tất cả nhu cầu trong một kỳ nghỉ lý tưởng.



Căn hộ biển Wyndham Coast tại Thanh Long Bay được bàn giao

full nội thất sẵn sàng đưa vào sử dụng

DKRA Vietnam – Tổng đại lý tiếp thị & phân phối dự án cho biết, để đáp ứng nhu cầu sở hữu sở hữu second home của khách hàng, Thanh Long Bay đang ra mắt thị trường khu căn hộ biển Wyndham Coast sở hữu lâu dài chỉ từ 1.38 tỷ đồng, thời gian thanh toán kéo dài lên đến 4 năm, đợt đầu chỉ 10%. Đặc biệt, với nội thất được bàn giao hoàn thiện theo chuẩn 5 sao, chủ nhân Wyndham Coast chỉ cần kéo va ly vào ở và tận hưởng kỳ nghỉ trong mơ bên bờ biển thơ mộng hoặc cho thuê để thu lợi ngay tức thì.

Phương My

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/11/26/second-home-bien-giai-phap-dau-tu-3-trong-1-ly-tuong-cho-nguoi-tre