Sáng 23/4/2021 đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Royal Capital và Tập đoàn Wyndham Hotels & Resorts công bố thương hiệu đơn vị vận hành cho dự án Shantira Beach Resort & Spa Hội An. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hai bên đã thống nhất tổ chức lễ ký kết theo hình thức online.

Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Royal Capital và Tập đoàn Wyndham Hotels & Resorts

Sự kiện đã đưa Shantira Beach Resort & Spa Hội An chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới với sự tham gia đồng hành của đối tác quốc tế uy tín hàng đầu trong lĩnh vực khách sạn và nghỉ dưỡng.

Sở hữu bề dày lịch sử gần 40 năm kinh nghiệm với hơn 9.000 khách sạn, 813.000 phòng trải dài trên khoảng 90 quốc gia, Tập đoàn Wyndham Hotels & Resorts chắc chắn sẽ mang lại cho dự án nhiều giá trị vượt trội cùng nguồn thu nhập ổn định và bền vững cho các nhà đầu tư.

Lễ ký kết diễn ra online do ảnh hưởng của Covid-19

Tại buổi lễ, đại diện Tập đoàn Royal Capital chia sẻ: “Với cùng một mục tiêu biến Shantira Beach Resort & Spa Hội An trở thành nơi lưu trú và du lịch tốt nhất tại Việt Nam, chúng tôi tin rằng với sự ký kết hợp tác ngày hôm nay giữa hai Tập đoàn Royal & Tập đoàn Wyndham Hotel & Resort sẽ đưa dự án Shantira lên tầm cao mới và gia tăng giá trị bất động sản trong thời gian tới”.

Wyndham Hotels & Resorts chính thức vận hành Shantira Beach Resort & Spa Hội An

Ông Matt Holmes, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh Khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của tập đoàn Wyndham Hotels & Resorts cho biết: “Chúng tôi hân hạnh được trở thành đối tác của Royal Capital Group để quản lý và vận hành Thiên đường nghỉ dưỡng 5 sao liền kề phố Hội – Shantira Beach Resort & Spa Hội An. Với 497 căn hộ và 69 biệt thự với vị trí sát biển và nằm ngay sát Phố cổ Hội An – Nơi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và là thành phố đèn lồng, chúng tôi tin rằng, Shantira Beach Resort & Spa Hội An dưới sự quản lý bởi Wyndham sẽ là một điểm du lịch nghỉ dưỡng đầy tiềm năng dành cho khách du lịch tới Việt Nam. Chúng tôi tự tin sẽ đưa Shantira Beach Resort & Spa Hội An trở thành một trong những điểm đến thu hút hàng đầu Châu Á, mang đến những trải nghiệm khác biệt và chất lượng vượt trội cho khách hàng khi nghỉ dưỡng”.

Shantira Beach Resort & Spa Hội An – Thiên đường nghỉ dưỡng 5 sao liền kề Phố Hội

Dự án có 69 căn biệt thự và 497 căn resort biển

Nằm dọc theo đường Lạc Long Quân – tuyến đường huyết mạch ven biển đắt giá kết nối Hội An – Đà Nẵng, dự án là sản phẩm tâm huyết của Tập đoàn Royal Capital với mong muốn "tạo ra di sản mới trong lòng di sản biển”.

Dự án bao gồm bộ sưu tập giới hạn 69 căn biệt thự "đối biển, riêng hồ, sát phố Hội" cùng 497 căn resort biển đẳng cấp. Trong khi các căn biệt thự mặt tiền biển ôm trọn vẻ đẹp thơ mộng của biển An Bàng thì những căn hộ resort biển lại ôm trọn bình minh cùng sắc xanh của biển và tầm nhìn toàn cảnh Phố Hội, Cù Lao Chàm.

Shantira Legasea Villas – Vẻ đẹp hoàn mỹ giữa lòng di sản

Những căn biệt thự “tỷ lệ vàng" giữa lòng di sản biển

Nắm được xu hướng và mong muốn tạo ra những sản phẩm vượt trội, chủ đầu tư đã ra mắt Shantira Legasea Villas – dòng sản phẩm villas của Shantira Beach Resort & Spa. Với nguồn cung hữu hạn, thừa hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của tự nhiên và di sản nhân loại, Shantira Legasea xứng đáng trở thành một phần trong bộ sưu tập của giới thượng lưu.

Shantira Legasea Villas là sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng hiếm hoi sở hữu đồng thời các yếu tố đắt giá về toạ độ, kết nối hạ tầng, thiên nhiên, kiến trúc và hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng 5 sao. Nằm trên trục đường di sản biển tại Việt Nam, Shantira Legasea Villas có được không gian thiên nhiên khoáng đạt, liền kề với hàng loạt danh lam thắng cảnh của thế giới. Bên cạnh đó, quy hoạch hạ tầng giao thông mới giúp rút ngắn thời gian di chuyển, từ dự án tới các tiện ích ngoại khu cao cấp như: 2 sân bay, 4 sân golf, 2 casino, bệnh viện, trường học quốc tế… chỉ vài chục phút.

Không chỉ sở hữu riêng 1,5ha bãi biển riêng An Bàng, Shantira Legasea Villas còn được trang bị hàng loạt các tiện ích thời thượng như: Khu vực All day dining, nhà hàng, bar, spa, hồ bơi… dành riêng cho chủ nhân tinh hoa xứng tầm.

Toàn quyền sở hữu và đặc quyền tự do khai thác

Khác với đa số chủ đầu tư khác lựa chọn chính sách chia sẻ lợi nhuận, dự án Shantira Beach Resort & Spa đưa ra chính sách chia sẻ doanh thu thuần hấp dẫn. Cụ thể, số tiền mà các nhà đầu tư nhận được sẽ dựa trên doanh thu thuê phòng của sản phẩm.

Theo đó, người mua sản phẩm biệt thự biển Shantira Legasea Villas có thể tham gia chương trình hợp tác cho thuê, sẽ nhận về 40% doanh thu thuần. Còn với căn hộ resort biển, chủ đầu tư chia sẻ 45% doanh thu cho khách hàng. Royal Capital Group cam kết thu nhập cho thuê không thấp hơn 8% giá trị căn hộ (trước VAT) mỗi năm.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn có chương trình hỗ trợ vay vốn với lãi suất 0% trong vòng 18 tháng. Theo đó, đến thời điểm bàn giao và đưa vào vận hành dự kiến tháng 9/2021, một năm sau nhà đầu tư mới đến kỳ trả lãi đầu tiên.