Shophouse An Cựu City – nơi an cư lý tưởng, chốn kinh doanh thịnh vượng ngay cửa ngõ TP. Huế

Với chức năng “kép” – vừa để ở lâu dài, vừa kinh doanh thương mại, Shophouse An Cựu City nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới địa ốc TP. Huế. Đây cũng là dự án cao cấp nhất trong tất cả các dòng sản phẩm hiện tại được IMG Huế tung ra thị trường.

Vị trí trung tâm khu đô thị An Cựu City

Shophouse An Cựu City được chủ đầu tư IMG Huế vô cùng ưu ái khi lựa chọn vị trí tọa lạc đẹp nhất Khu đô thị An Cựu City (TP. Huế), trên trục đường đại lộ huyết mạch Võ Nguyên Giáp, tiếp giáp đường Hoàng Quốc Việt và ngay sát trung tâm thành phố, được ví như vị trí vàng trong lòng Cố đô. Đây là khu vực có mật độ dân cư đông đúc, mức sống cao, lại hưởng trọn lợi thế trọng điểm giao thương, vừa là nơi an cư chất lượng và vừa mang lại tiềm năng sinh lời lớn cho đầu tư, kinh doanh.



Khu nhà phố thương mại là trái tim của khu đô thị kiểu mẫu An Cựu City

Không chỉ sở hữu vị trí đẹp hiếm có, khu shophouse còn nối liền các trục của khu quy hoạch đô thị An Vân Dương – trung tâm hành chính, thương mại mới tại Huế với biển Thuận An. Khi TP. Huế đẩy mạnh đầu tư đồng bộ hạ tầng về đây, cộng hưởng cùng việc AEON Mall Việt Nam đang lên kế hoạch xây dựng trung tâm thương mại Aeon Mall với tổng vốn đầu tư khoảng 150-160 triệu USD trên đường Võ Nguyên Giáp, ngay đối diện dãy shophouse An Cựu City sẽ góp phần nâng tầm giá trị bất động sản khu vực. Và shophouse An Cựu mặc nhiên trở thành tâm điểm đầu tư tại TP. Huế.



Phối cảnh shophouse An Cựu City

Kiến trúc, quy hoạch đồng bộ, bài bản

Một trong những lý do khiến dãy phố mua sắm An Cựu nhận được sự quan tâm của giới địa ốc TP. Huế là bởi sản phẩm này đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về “trải nghiệm 5 sao” với thiết kế, kiến trúc ấn tượng, đi cùng dịch vụ đẳng cấp. Shophouse An Cựu City chính là một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc tái hiện đại lộ Champs-Élysées sầm uất bậc nhất thế giới hay là bản thu nhỏ của khu phố Maria Theresien, thiên đường cho những tín đồ mua sắm khi đi du lịch Áo. Tất cả là nhờ sự phối hợp tuyệt vời của các đơn vị thiết kế hàng đầu như công ty thiết kế kế CIAC với đôi bàn tay tài tình của vị kiến trúc sư đại tài Michael, đơn vị thiết kế cảnh quan LandArch hay thương hiệu nội thất gỗ công nghiệp An Cường số 1 Việt Nam.



Vẻ ngoài đẳng cấp, sang trọng

168 căn shophouse mang phong cách tân cổ điển châu Âu, trang bị đồng bộ thang máy Hitachi của Nhật và hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, là sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển, sang trọng với tiện nghi. Đơn vị thiết kế CIAC của Ý thể hiện sự chỉn chu đến từng chi tiết thông qua cách lựa chọn vật liệu cao cấp, trang thiết bị nội ngoại thất tinh tế từ những thương hiệu hàng đầu trên thế giới, nhằm mang tới một không gian đẳng cấp, nâng tầm chuẩn mực nơi đây.

Thiết kế đa dụng

Với diện tích đa dạng, từ 93-102m2, các căn shophouse gồm 5 tầng, được thiết kế tối ưu không gian gian sử dụng. Trong đó, tầng 1 và tầng 2 là không gian mở rộng rãi, được trang bị kính tràn kết hợp cùng đá ốp tự nhiên mang lại vẻ đẹp sang trọng, thuận lợi để kinh doanh các mặt hàng cao cấp, cho thuê văn phòng, showroom trưng bày… Tầng 3 gồm phòng khách, nhà bếp và phòng ăn, tất cả đều được thiết kế hợp lý, tiện nghi cho sinh hoạt gia đình. Hai tầng trên cùng yên tĩnh và riêng tư hơn để bố trí các phòng ngủ khép kín theo tiêu chuẩn khách sạn mini, có thể cho thuê hoặc để ở vẫn rất thuận tiện.

Hệ thống tiện ích “all in one”

Với lợi thế lý tưởng nằm ngay cửa ngõ TP. Huế, shophouse An Cựu City được bao quanh bởi các tiện ích, dịch vụ công cộng trong bán kính 3,5km. Từ khu shophouse, cư dân và khách hàng chỉ mất vài phút di chuyển đến Vincom Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, chợ Đông Ba, chợ An Cựu, Big C, ga An Cựu, bến xe phía Nam, hệ thống các trường liên cấp quốc tế, các cơ quan hành chính…

Khu shophouse An Cựu City còn thừa hưởng những tiện ích nội khu có sẵn của khu đô thị An Cựu City như: công viên xanh, hồ sinh thái rộng 3.600m2, đường bộ, 4 sân tennis tiêu chuẩn thi đấu, cụm sân cỏ nhân tạo, bể bơi thông minh 1.300m2 tiêu chuẩn châu Âu, phòng tập gym, trường học hiện đại… tất cả đều đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng.



Ảnh sinh hoạt trong khu đô thị mới An Cựu City

Ghi nhận trên thị trường cho thấy, trải qua giai đoạn giãn cách xã hội vì dịch bệnh, người dân có xu hướng lựa chọn những khu vực sẵn tiện ích đa dạng, đồng bộ, nhiều mảng xanh tốt cho sức khỏe. Đây cũng là yếu tố làm tăng khả năng sinh lời của shophouse An Cựu, đem lại nguồn khách hàng tiềm năng đông đảo cùng giá trị đầu tư vượt trội nhờ lợi nhuận cho thuê mặt bằng tốt và tính thanh khoản cao khi chuyển nhượng.

Bên cạnh sản phẩm Shophouse thì An Cựu City còn có dòng sản phẩm liên kề thu hút khách hàng, với 351 căn nhà liên kề thuộc các block: C, D, E, F, O, N, Q, S tại An Cựu City với thiết kế theo kiểu nhà lệch tầng đã tạo nên những không gian thoáng đãng, kết hợp tận dụng hợp lý các diện tích sàn tạo nên những căn phòng tiện ích cho cuộc sống. Tổng thể các khu nhà liên kế đều được quy hoạch, thiết kế đồng bộ, đường giao thông rộng 11,5m cùng với đường nội bộ 2m tạo ra những khu phố hiện đại đáp ứng cho nhu cầu sống của các chủ nhân tương lai.

Với những tiềm năng có sẵn cùng nỗ lực khống chế dịch bệnh, du lịch Huế sẽ còn tăng trưởng hơn nữa trong điều kiện bình thường mới. Kéo theo đó là nhu cầu về mua sắm, lưu trú và trải nghiệm dịch vụ tăng cao, tạo đà cho thị trường bất động sản phát triển mạnh, đặc biệt là loại hình nhà phố thương mại.

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ: Địa chỉ: Đường 07, Khu đô thị An Cựu, Phường An Đông, TP. Huế

Hotline: 0912.203.808

Website: www.ancuucity.com.vn * Ưu đãi đang áp dụng tháng 11/2021: Chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất trong 18 tháng, ngân hàng cho vay 70% trong 20 năm, ân hạn trả nợ gốc 12 tháng.

Nguyễn Phượng