Shophouse Chân Đế Nhiều Tòa Chung Cư Ế Ẩm

Thời điểm mở bán, nhiều shophouse chân đế thuộc các tòa chung cư được quảng cáo là “gà đẻ trứng vàng”. Nhưng trên thực tế, khi các dự án chung cư đi vào vận hành, nhiều shophouse chân đế đã không mang đến lợi nhuận như kì vọng cả về giá bán và giá thuê. Shophouse chân đế nhiều tòa nhà rơi cảnh ế ẩm.

Shophouse Chân Đế Nhiều Tòa Nhà Ế Ẩm

Tại một dự án chung cư quận Hà Đông , một căn shophouse chân đến có diện tích hơn 70m2 đang được chào giá thuê là 22 triệu đồng/tháng nhưng 2 tháng nay vẫn chưa có khách thuê. Chị Linh, môi giới đang chào thuê căn shop chân đế này cho biết chị đã tư vấn chủ nhà nên giảm giá thuê về mức 15-16 triệu đồng/tháng để sớm có khách thuê nhưng chủ nhà vẫn chưa đồng ý. Trước đó, căn shop chân đế này được cho thuê mở một siêu thị nhỏ nhưng việc kinh doanh không hiệu quả nên khách thuê cũ đã trả mặt bằng trước thời hạn.

Thị trường shophouse chân đế đang trải qua giai đoạn không tươi sáng. Ảnh: Báo Lao Động

Chị Linh phân tích, nhưng căn nhà phố ở gần dự án này chỉ đang có giá thuê từ 10-15 triệu đồng/tháng với diện tích tầng 1. Chi phí mặt bằng rẻ nên giá bán các mặt hàng tại các căn nhà phố mềm hơn hẳn so với siêu thị dưới chân tòa nhà. Do đó, cư dân trong dự án sẵn sàng di chuyển xa hơn để mua được giá rẻ hơn. Chính bởi vậy mà nhiều căn shophouse chân đế tại một số tòa chung cư việc kinh doanh không hiệu quả. Trong khi đó, không phải chủ nhà nào cũng sẵn sàng giảm giá thuê do giá mua vào đã khá cao, nếu giảm giá thuê thì khiến lợi nhuận thu về từ cho thuê không được như kì vọng.

Một số căn shop chân đế tại nhiều dự án chung cư cũng đang trong tình trạng bỏ trống. Đơn cử, khảo sát của Batdongsan.com.vn ghi nhận, shophouse chân đế tại một dự án chung cư thuộc Đại Từ (Hoàng Mai), nhiều căn shophouse cũng được rao bán cho thuê từ nhiều tháng nay nhưng vẫn đang để trống. Tình trạng tương tự cũng diễn ra với shophouse chân đế tại một dự án chung cư thuộc khu đô thị Nam Thăng Long (Hà Nội) khi giá thuê cũng chỉ dao động 20-30 triệu đồng/tháng cho diện tích từ 80-120m2/tháng nhưng vẫn chưa tìm được khách thuê. Một shophouse chân đế có diện tích 60m2, giá thuê 19 triệu đồng/tháng, môt shophouse khác có diện tích 120m2, giá thuê 30 triệu đồng/tháng thuộc một dự án chung cư nằm trên đương Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm cũng chưa tìm được khách thuê trong 2 tháng qua.

Anh Nguyễn Thương, môi giới chuyên cho thuê nhà phố thương mại, shophouse chân đế tại các dự án chung cư cho biết, chưa khi nào thị trường shophouse chân đế ảm đạm như hiện nay. Giá thuê sụt giảm, nếu so với gửi tiết kiệm lãi suất ngân hàng thì tỉ suất sinh lời từ cho thuê của các căn shophouse chân đế chỉ đạt được 2-3%, cao nhất là 4%. Giá thuê thấp, cho thuê khó khăn khiến giá bán thấp, không tăng, thậm chí giảm so với giá mua vào. “Một căn shophouse chân đế có diện tích 120-130m2 được mua với giá từ 12-15 tỷ/căn nhưng giá thuê chỉ đạt trung bình 30 triệu đồng/tháng và thường chỉ có sở hữu 50 năm khiến giới đầu tư không mặn mà”, anh Thương phân tích.

đất nền hà nội Batdongsan.com.vn – website bất động sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam cung cấp những diễn biến mới nhất về giá bán và lịch sử giá của đất nền Hà Nội. Xem Ngay

Shophouse Chân Đế Không Còn Thu Hút Nhà Đầu Tư

Cũng theo anh Thương, khoảng 5-10 năm trước, những căn shophouse chân đế thuộc các tòa chung cư luôn trong tình trạng cháy hàng trong mỗi đợt mở bán. Thế nhưng đến hiện tại, nhiều căn shophouse chân đế thuộc nhiều dự án chung cư dù giá giảm nhưng vẫn không dễ dàng tìm được khách mua. Anh Thương cho rằng, thị trường đã thay đổi quá nhanh khi thương mại điện tử lên ngôi, xu hướng mua bán online phát triển mạnh khiến các mặt tiền cho thuê, nhà phố thương mại, shophouse chân đế dần mất sức hút trên thị trường.

Shophouse chân đế đang chịu sự cạnh tranh gay gắt với trung tâm thương mại. Ảnh: Tiền Phong

Trên thực tế, nhiều thương hiệu bán lẻ, người bán lẻ đang tập trung vào đẩy mạnh các kênh bán online thay vì phát triển việc bán offline nên những mặt tiền kinh doanh không còn được nhóm khách này ưa chuộng. Đặc biệt, trong bối cảnh chi phí leo thang thì việc đẩy mạnh bán online là cách để nhiều khách thuê tiết kiệm chi phí.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu, Savills Hà Nội cho rằng việc tỷ suất cho thuê thấp của các nhà phố thương mại hiện nay đến từ nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là sự cạnh tranh từ các trung tâm thương mại. Hiện nhiều đơn vị bán lẻ có xu hướng lựa chọn trung tâm thương mại do nơi đây có lưu lượng khách lớn và ổn định. Lợi thế của các trung tâm thương mại còn đến từ các chiến dịch truyền thông chuyên nghiệp, được quản lý vận hành bài bản và mức giá thuê ổn định trong thời gian dài.

Ngược lại, nhà phố thương mại hay shophouse chân đế thường do cá nhân sở hữu, vận hành tự phát, giá thuê không ổn định và bị chi phối bởi các biến động của thị trường bất động sản. Chính điều này khiến shophouse chân đế, nhà phố thương mại mất điểm với khách thuê.

Xem thêm:

————–

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 17/06/2025 – 16:20

Link nguồn: https://reatimes.vn/shophouse-chan-de-nhieu-toa-chung-cu-e-am-202250617150110364.htm

————–