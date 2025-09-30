Shophouse & Duplex D-Homme – Sản Phẩm Khan Hiếm, Giá Trị Thương Mại Tăng Theo Thời Gian

Giữa bối cảnh quỹ đất trung tâm TP.HCM ngày càng hạn hẹp, những sản phẩm bất động sản vừa mang giá trị khai thác kinh doanh vừa có khả năng gia tăng giá trị lâu dài đang trở nên vô cùng khan hiếm. Trong giỏ hàng cuối cùng của dự án D-Homme – biểu tượng căn hộ B+ giữa lòng Chợ Lớn, chỉ còn lại số lượng giới hạn các căn shophouse và duplex. Đây chính là cơ hội “vàng” cho những khách hàng thông thái, vừa muốn tận hưởng giá trị sử dụng, vừa tìm kiếm một kênh đầu tư ổn định và bền vững.



Sự kết hợp giữa vị trí đắc địa trên trục đường Hồng Bàng – cửa ngõ giao thương sầm uất bậc nhất khu Tây, cộng hưởng với không gian sống và kinh doanh được quy hoạch bài bản, đã biến shophouse và duplex tại D-Homme trở thành những sản phẩm “của hiếm” thực sự. Đặc biệt, với giai đoạn bàn giao nhà đang diễn ra, khách hàng có thể khai thác ngay tiềm năng cho thuê hoặc dọn vào ở mà không phải chờ đợi.

1. Shophouse – “Gà Đẻ Trứng Vàng” Cho Nhà Đầu Tư Thông Thái

Shophouse tại D-Homme nằm tại tầng trệt, ngay mặt tiền các tuyến đường nội khu và kết nối trực tiếp với khối cư dân đông đúc. Với hơn hàng trăm căn hộ phía trên, lượng khách vãng lai và cư dân nội khu đảm bảo một nguồn cầu ổn định cho các loại hình kinh doanh. Đây là vị trí lý tưởng để mở cửa hàng tiện lợi, quán café, văn phòng dịch vụ hoặc cho thuê lại với lợi suất hấp dẫn.

Với mức giá khoảng 20 tỷ/căn, shophouse D-Homme mang đến suất đầu tư an toàn và bền vững. Theo các chuyên gia bất động sản, shophouse khu trung tâm TP.HCM có tỷ suất lợi nhuận cho thuê dao động 5–7%/năm, cao hơn so với lãi suất ngân hàng và ổn định hơn so với các kênh đầu tư biến động như chứng khoán. Quan trọng hơn, giá trị tài sản có xu hướng tăng theo thời gian, đặc biệt khi nguồn cung shophouse trong trung tâm ngày càng khan hiếm.

Shophouse tại D-Homme

Ngoài ra, chủ sở hữu shophouse D-Homme còn được hưởng trọn hệ sinh thái tiện ích cao cấp của dự án, từ hồ bơi sky pool, khu vui chơi trẻ em, phòng gym đến hệ thống an ninh 24/7. Điều này giúp gia tăng giá trị cho thuê, thu hút những khách thuê mong muốn một không gian kinh doanh chất lượng trong môi trường sống văn minh.

2. Duplex – Không Gian Sống Đẳng Cấp, Nâng Tầm Vị Thế Chủ Nhân

Nếu shophouse mang đến cơ hội kinh doanh sinh lời, thì duplex tại D-Homme lại chinh phục khách hàng bởi trải nghiệm sống sang trọng. Những căn duplex được thiết kế thông tầng, trần cao thoáng đãng, mở ra tầm nhìn panorama hướng về trung tâm Sài Gòn – Chợ Lớn. Chủ nhân có thể tận hưởng cảm giác sống trong một biệt thự trên cao, vừa riêng tư, vừa đẳng cấp.



Diện tích rộng là một lợi thế lớn, cho phép gia chủ thoải mái bố trí không gian theo phong cách riêng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình đa thế hệ hoặc những gia chủ yêu thích không gian sống mở, nơi mọi thành viên đều có khoảng không riêng tư nhưng vẫn kết nối với nhau. Đặc biệt, D-Homme đang áp dụng chính sách tặng gói hoàn thiện nội thất trị giá 500 triệu đồng cho khách hàng sở hữu duplex, giúp tối ưu chi phí và rút ngắn thời gian dọn vào ở.

Căn Duplex tại D-Homme

Duplex tại D-Homme cũng được đánh giá cao về tính thanh khoản. Do tỷ trọng duplex chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số căn hộ, nên luôn có sức hút đặc biệt trên thị trường thứ cấp. Đây là yếu tố giúp biên độ tăng giá của sản phẩm này hấp dẫn hơn so với căn hộ thông thường.

3. Yếu Tố Khan Hiếm – Đòn Bẩy Tăng Giá Bền Vững

Một trong những lý do khiến shophouse và duplex D-Homme được giới đầu tư săn đón chính là tính khan hiếm. Quỹ đất trung tâm quận 6 (nay là các phường Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Phú Lâm) gần như không còn để phát triển các dự án mới có quy mô lớn, trong khi nhu cầu nhà ở và kinh doanh vẫn không ngừng tăng. Điều này tạo áp lực đẩy giá bất động sản khu vực lên cao trong những năm tới.



Hơn nữa, với vị trí nằm trong khu vực giao thương truyền thống của Chợ Lớn – nơi tập trung cộng đồng doanh nhân Hoa kiều sôi động – tiềm năng kinh doanh tại shophouse càng được bảo chứng. Cùng với đó, xu hướng tìm kiếm không gian sống khác biệt, thông thoáng đang khiến duplex trở thành lựa chọn ưu tiên của giới thượng lưu trẻ. Đây chính là hai yếu tố giúp giá trị shophouse và duplex D-Homme duy trì sức nóng và tăng trưởng ổn định theo thời gian.



“Giờ vàng” để sở hữu sản phẩm giá trị



Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn hồi phục, và đây là thời điểm thích hợp để sở hữu những sản phẩm khan hiếm như shophouse và duplex tại D-Homme. Không chỉ mang lại giá trị sử dụng cao, đây còn là khoản đầu tư chiến lược, hứa hẹn sinh lời bền vững trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành chủ nhân của những sản phẩm cuối cùng trong giỏ hàng D-Homme. Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có thể giữ chỗ và tận hưởng trọn vẹn giá trị từ không gian sống đẳng cấp hoặc khai thác kinh doanh hiệu quả.



Liên hệ ngay với đội ngũ tư vấn để được hỗ trợ thông tin chi tiết, tham quan căn thực tế và nhận ưu đãi đặc biệt. Sở hữu shophouse & duplex D-Homme ngay hôm nay để đón đầu tiềm năng tăng giá trong tương lai!

