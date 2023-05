Siêu dự án bất động nhiều năm trước chợ Bến Thành sắp "hồi sinh"?

Tuần này, UBND TP.HCM cho biết đã giao các cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị chấp thuận đầu tư dự án, hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ điều chỉnh chức năng công trình officetel phù hợp với quy định hiện hành trước khi thực hiện các thủ tục đầu tư về xây dựng với dự án văn phòng – thương mại – dịch vụ – căn hộ ở – khách sạn 6 sao và văn phòng khách sạn (officetel) tại khu tứ giác Bến Thành.

Tháng 10/2009, UBND TP.HCM ra quyết định thu hồi 8.641m2 đất tại khu tứ giác Bến Thành (số 1 Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) giao cho Bitexco đầu tư cao ốc văn phòng, dịch vụ cao cấp, khách sạn tên gọi The One. Dự án nay đổi tên thành Spirit of Saigon, có vốn đầu tư khoảng 500 triệu USD.

Công trình có 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão – Calmette – Lê Thị Hồng Gấm – Phó Đức Chính, vị trí vô cùng đắc địa khi xung quanh là những địa danh nổi tiếng mang tầm biểu tượng của thành phố như chợ Bến Thành, Bảo tàng Nghệ thuật, công viên 23/9…

Dự án khởi công từ năm 2012, dự kiến hoàn thành năm 2015 nhưng đến nay mới chỉ xong phần hầm.

Theo báo Người Lao Động, tháng 7/2018, Bitexco ký hợp đồng góp vốn với Công ty TNHH Saigon Glory với tài sản góp vốn được định giá là 7.000 tỷ đồng (gồm giá trị quyền sử dụng đất là 4.200 tỷ đồng và tài sản của dự án là 2.800 tỷ đồng).

Trên cơ sở này, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM đã cập nhật biến động trên giấy chứng nhận sang cho Công ty Saigon Glory làm chủ khu tứ giác Bến Thành.



Dự án ở khu đất vàng tứ giác Bến Thành án binh bất động nhiều năm qua. Ảnh: Lê Quân

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đàm phán, làm việc lại với nhà đầu tư về phương thức thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng phù hợp với quy định hiện hành.

Về dự án Khu tái định cư 15ha tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, UBND huyện được yêu cầu trong tháng 9 xử lý dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất theo phương án đã được duyệt.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng được yêu cầu tiến hành đánh giá lại hiệu quả quỹ đất tái định cư trên địa bàn TP.HCM để đề xuất phương án phát triển quỹ đất tái định cư khu 15ha tại huyện Bình Chánh cho phù hợp với tình hình thực tế.

