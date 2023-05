The Maris sẽ là biểu tượng mới của thủ phủ du lịch Vũng Tàu

Hơn 1.000 chuyên viên môi giới tại sự kiện đã lần đầu tiên được chiêm ngưỡng toàn diện hình ảnh hoành tráng và ấn tượng nhất của The Maris. Tất cả đều hứng khởi khi cảm nhận The Maris đích thực là một thiên đường nghỉ dưỡng giải trí ven biển đỉnh cao của Vũng Tàu và khu vực Đông Nam Bộ.



Hơn 1.000 chuyên viên môi giới say sưa lắng nghe và cảm nhận sự khác biệt của The Maris



Lễ ra quân hừng hực khí thế với đội ngũ môi giới chuyên nghiệp

The Maris Vũng Tàu do Rio Land phát triển là quần thể nghỉ dưỡng giải trí 5 sao quy mô 23ha lớn nhất trung tâm Vũng Tàu, được kỳ vọng trở thành cánh cửa đưa thành phố biển này sớm trở thành điểm đến xứng tầm với vị thế vốn có.

Tọa lạc bên bãi biển Chí Linh – Cửa Lấp nguyên sơ (thuộc phường 10 và 11, TP. Vũng Tàu), dự án có mật độ xây dựng chỉ 23% do TAMA Architects tư vấn thiết kế, dự kiến hoàn thành đồng bộ vào năm 2022.



Chương trình ký kết giữa các đối tác cũng được thực hiện tại lễ ra quân

The Maris gồm 943 phòng khách sạn 5 sao, 6 tòa căn hộ khách sạn, 59 căn shophouse và 192 biệt thự nghỉ dưỡng. Quy hoạch của The Maris hài hòa giữa yếu tố nghỉ dưỡng riêng tư và giải trí sôi động với hơn 30 tiện ích đỉnh cao cùng với bãi biển riêng, phù hợp với cả những chuyến du lịch ngắn ngày và kì nghỉ dài, hay du lịch kết hợp hội thảo của những đoàn khách lên đến 1.000 người. Ở đó không có chỗ cho sự nhàm chán khi hội tụ một không gian đủ đầy mô hình giải trí – mua sắm – ẩm thực – chăm sóc sức khỏe. Nổi trội nhất là chuỗi Clubhouse với hệ thống gym – spa – nhà hàng cao cấp trải dài toàn khu, ballroom tổ chức sự kiện với sức chứa lên tới 1.000 khách, sân khấu âm nhạc, chiếu phim ngoài trời, khu thể thao dưới nước, cùng hàng loạt những tiện ích giải trí hấp dẫn khác như khu vui chơi giải trí có thưởng The Atlantic, đại lộ Four Seasons với các loại hoa độc lạ khắp thế giới, vườn trên không Babylon Sky Garden, cầu tàu Hungtington California và bến du thuyền…

“Du khách ở TP.HCM hay Đồng Nai chỉ cần chạy xe chừng hơn 1 tiếng đồng hồ là được hòa mình trong không khí lễ hội tưng bừng, thư giãn trọn vẹn giữa một không gian 5 sao chuẩn quốc tế, mang hơi thở Rio de Janeiro, Brazil – thiên đường giải trí sôi động và rực rỡ nổi tiếng trên bản đồ du lịch thế giới”, đại diện Rio Land giới thiệu đầy tự hào về The Maris.



The Maris hứa hẹn trở thành biểu tượng thay đổi diện mạo trung tâm Vũng Tàu

Theo chia sẻ của Rio Land, The Maris sẽ là biểu tượng mới của thủ phủ du lịch Vũng Tàu và được kỳ vọng sẽ là cú huých tiên phong cho làn sóng đầu tư các dự án tầm cỡ thời gian tới, tạo bước đột phá để thành phố biển nổi tiếng của miền Đông Nam Bộ kiêu hãnh vươn xa và trở thành điểm đến quốc tế trong tương lai gần.

Dự án được vận hành và quản lý bởi thương hiệu 5 sao đẳng cấp quốc tế, đảm bảo cho việc khai thác kinh doanh hiệu quả và tối ưu trải nghiệm của du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, tài sản của chủ sở hữu sẽ luôn mới với chế độ bảo dưỡng chăm chút đến từng chi tiết theo tiêu chuẩn chất lượng cao.

Kiêu hãnh vươn xa với chiến lược 4 thật và 7 cột mốc tăng giá

Trong bối cảnh thị trường BĐS nghỉ dưỡng đang trong quá trình “gạn đục khơi trong” tự nhiên, The Maris nổi lên như một hiện tượng đặc biệt khi hội tụ 4 giá trị thật. Đó là “định giá thật” theo mặt bằng giá BĐS tại lõi trung tâm TP. Vũng Tàu; là “tăng giá thật” với 7 cột mốc tăng giá theo tiến độ hoàn thành các hạng mục nội khu và chuỗi hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối với Vũng Tàu như sân bay quốc tế Long Thành, quốc lộ 51…; là “lợi nhuận thật” khi The Maris là điểm đến đón đầu sự bùng nổ của ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh Vũng Tàu thiếu trầm trọng tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp; là “hạnh phúc thật” khi khách hàng được tặng 100 đêm nghỉ khách sạn 5 sao (tương đương 25 đêm nghỉ ở biệt thự) để quây quần an nhàn bên gia đình và tận hưởng cuộc sống tại ngôi nhà thứ 2 đẳng cấp ven biển.



Dự án phát triển đa dạng loại hình, gồm biệt thự nghỉ dưỡng,

căn hộ khách sạn và khách sạn 5 sao

Theo nhận định của các chuyên viên môi giới, mức giá biệt thự của The Maris quá hấp dẫn so với mặt bằng chung ở Bà Rịa – Vũng Tàu, nên những nhà đầu tư mua càng sớm sẽ tiên phong đón đầu biên độ tăng giá rất lớn trong tương lai. Theo đó, The Maris sẽ dẫn đầu làn sóng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng trong thời gian ngắn sắp tới.

The Maris – Quần thể nghỉ dưỡng 5 sao quy mô lớn nhất 23ha của thành phố biển Vũng Tàu mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, kết hợp hoàn hảo với mô hình giải trí sôi động, hứa hẹn sẽ trở thành một điểm đến thời thượng bậc nhất Vũng Tàu, góp phần đưa du lịch Vũng Tàu trở thành điểm đến xứng tầm với vị thế vốn có của “một thủ phủ du lịch” Việt Nam và thu hút du khách quốc tế.

