Siêu phẩm Kỳ Co Gateway "độc chiếm" vị trí vàng đắt giá

Tọa lạc trên đảo xanh với tầm nhìn hướng biển

Băng qua cầu Thị Nại, điểm đến đầu tiên của du khách chính là Kỳ Co Gateway – đô thị nghỉ dưỡng cao cấp. Nhắc đến Kỳ Co Gateway, khó có thể không nói đến những ưu điểm vượt trội về vị trí mà hiếm dự án nào sở hữu được.



Kỳ Co Gateway sở hữu vị trí vàng, với tầm nhìn ngắm biển trên đảo xanh hấp dẫn khách hàng

Đối với một dự án bất động sản du lịch tiềm năng, vị trí và tầm nhìn được đánh giá là hai yếu tố quan trọng. Tọa lạc tại cửa ngõ khu du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Kỳ Co Gateway có vị trí kết nối Quy Nhơn với tâm điểm khu đô thị du lịch. Lối vào dự án được xem như cánh cửa bước vào hành trình khám phá và trải nghiệm vùng biển hoang sơ và thanh bình.

Bên cạnh đó, Kỳ Co Gateway còn gây ấn tượng nhờ vị trí "vàng" mang đến tầm nhìn hướng biển giúp du khách được ngắm nhìn trọn vẹn mặt biển trong xanh trải dài cát vàng giữa khung trời lộng gió. Buổi sáng thức dậy có thể ngắm bình minh yên bình hay thả hồn trong buổi chiều hoàng hôn rực rỡ trên biển.



Một cuộc sống đầy màu sắc hiện hữu tại Kỳ Co Gateway trong tương lai

Ngoài ra, vị trí đắt giá của Kỳ Co Gateway còn được thể hiện ở tính kết nối khu vực. Theo đó, dãy nhà phố thương mại dài hơn 1.000m nằm ngay trên mặt tiền quốc lộ 19B – tuyến giao thông trọng điểm kết nối KKT Nhơn Hội đến sân bay Phù Cát. Sau khi khánh thành và đi vào hoạt động vào ngày 29/3 tới đây, công trình giao thông quy mô này sẽ mở ra kết nối giao thông thuận lợi, đồng thời trở thành “đòn bẩy” gia tăng giá trị cho thị trường bất động sản nơi đây. Tại Kỳ Co Gateway, cư dân chỉ mất 20 phút di chuyển tới trung tâm TP. Quy Nhơn thông qua cầu Thị Nại – cây cầu vượt biển dài gần 7km. Sắp tới đây, cầu Thị Nại 2 sẽ được đầu tư xây dựng song song cầu Thị Nại hiện nay với kinh phí khoảng 2.000 tỷ đồng. Tầm nhìn đến 2050 sẽ có thêm cầu Thị Nại 3 kết nối KKT Nhơn Hội với các tuyến trọng điểm và quốc lộ 1A và cầu Thị Nại 4 từ KKT Nhơn Hội nối liền sân bay quốc tế Phù Cát.

Giãn dòng tiền với chính sách thanh toán “đột phá”

Sở hữu vị trí vàng của bất động sản biển nhưng bảng giá của Kỳ Co Gateway lại được đánh giá là khá mềm so với bất động sản tại nội thành Quy Nhơn hay các khu vực lân cận. Đơn cử, một sản phẩm có mức giá từ khoảng 1,5 – 2 tỷ/nền, mức giá này được xem là thấp hơn nhiều so với những sản phẩm tương tự ở các thành phố biển khác như Nha Trang hay Đà Nẵng. Vì vậy, khách hàng sở hữu nền đất tại Kỳ Co Gateway sẽ mở ra cơ hội gia tăng giá trị lớn trong tương lai.



Chính sách thanh toán đột phá đang tạo nên hấp lực mới cho Kỳ Co Gateway

Đặc biệt hơn cả, Kỳ Co Gateway đang áp dụng chính sách thanh toán đột phá, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu sản phẩm. Theo đó, quá trình thanh toán sẽ thực hiện đóng theo tiến độ với thời gian kéo dài trong vòng 18 tháng và chia thành nhiều giai đoạn khác nhau. Với chính sách thanh toán nhẹ nhàng như trên, giúp khách hàng dễ dàng sắp xếp tài chính và quyết định “xuống tiền” sở hữu ngay sản phẩm đất nền tại dự án Kỳ Co Gateway.

Đồng thời khách hàng chỉ cần thanh toán trước 6% đã có thể sở hữu ngay sản phẩm biệt thự hay nhà phố cao cấp tại Kỳ Co Gateway. Đây được xem là chính sách đột phá so với thời điểm hiện tại, khi mà với nhiều dự án khác khách hàng phải thanh toán ngay 95% giá trị sản phẩm. Chính sách mới này tạo điều kiện để người sở hữu giải quyết được vấn đề dòng tiền cũng như được hỗ trợ các khoản vay tài chính từ ngân hàng.

Vì thế, ngay từ khi ra mắt Kỳ Co Gateway đã trở thành “cơn sốt” trên thị trường, thu hút được nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là khách hàng địa phương. Việc sở hữu sản phẩm bất động sản ngay trên mảnh đất quê hương không còn là điều khó khăn, nhất là khi đây còn được xem như một kênh đầu tư an toàn và thuận lợi với lợi nhuận hàng năm lên đến 10%.

Có thể nói, chính lợi thế vị trí vàng, kết hợp với tầm nhìn view biển cùng những chính sách thanh toán đột phá, Kỳ Co Gateway đang trở thành “điểm nóng” đầu tư trên thị trường BĐS Nhơn Hội. Từ đó, mở ra cơ hội an cư và đầu tư hấp dẫn cho khách hàng tại Quy Nhơn nói riêng và cả nước nói chung.