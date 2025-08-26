Sinh Viên Chuẩn Bị Nhập Học, Giá Nhà Trọ Hà Nội Vẫn Đi Ngang

Khác với các kì nhập học của sinh viên các năm trước, nhà trọ Hà Nội luôn có một đợt tăng giá, thì ở thời điểm hiện tại, giá nhà trọ tại Hà Nội nhìn chung đang đi ngang, gần như không có sự biến động. Nguyên nhân theo các môi giới là nguồn cung nhiều lên và giá nhà trọ Hà Nội cũng đã tăng liên tiếp thời gian qua.

Giá Thuê Nhà Trọ Hà Nội Đang Đi Ngang

Kết quả trúng tuyển của nhiều trường đại học đã được công bố và theo thông lệ, đây cũng là thời điểm thị trường nhà trọ Hà Nội sôi động và tăng giá do đón lượng sinh viên lên Hà Nội nhập học. Tuy nhiên, theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, khác với kịch bản sôi động và tăng giá hàng năm, hiện tại thị trường nhà trọ Hà Nội sôi nổi nhưng giá thuê vẫn đi ngang.

Cụ thể, nhà trọ phường Cầu Giấy vẫn duy trì mức giá thuê cũ của tháng 6/2025. Nhà trọ với loại diện tích khoảng 20m2, khép kín, giá chào thuê vẫn đang ở mức 2,8-3 triệu đồng/tháng. Tại phường Nghĩa Đô, nhà trọ loại diện tích khoảng 30m2, giá chào thuê vẫn đang ở mức 3,5-4 triệu đồng/tháng. Giá thuê nhà trọ tại phường Yên Hòa, với loại diện tích từ 25-30m2 cũng đang “dậm chân” tại chỗ với khoảng giá 3,3-4 triệu đồng/tháng.

Sau thời gian tăng nóng, hiện giá thuê nhà trọ Hà Nội đang đi ngang.

Các khu nhà trọ thuộc phường Từ Liêm , với diện tích dao động 20-25m2, giá thuê cũng không biến động so với hơn 2 tháng trước khi vẫn duy trì ở mức 2,8-3,4 triệu đồng/tháng. Giá thuê phòng trọ khu Mễ Trì , với loại phòng khép kín, diện tích dao động từ 18-25m2, giá thuê vẫn đang dao động 2,4-2,6 triệu đồng/tháng. Mức giá 2,3-3 triệu đồng/tháng vẫn đang được duy trì với phòng trọ khu vực Phú Đô, Tân Mỹ, Nhân Mỹ cũ.

Phân khúc chung cư mini cũng không ghi nhận sự biến động về giá. Cụ thể, chung cư mini khu vực Mỹ Đình, hiện thuộc phường Nam Từ Liêm, vẫn đang duy trì giá thuê cũ với mức 4,5-5,5 triệu đồng/tháng với diện tích 25-40m2. Chung cư mini ở khu Mễ Trì cũ với diện tích 25-40m2, giá thuê vẫn là 4,7-6 triệu đồng/tháng, không biến động so với trước.

Chung cư mini thuộc các phường Cầu Giấy, phường Yên Hòa… với diện tích 25-40m2, giá thuê vẫn là 4,7-6,5 triệu đồng/tháng. Chung cư mini thuộc phường Hà Đông, khu vực Văn Quán, Mộ Lao cũ… diện tích từ 25-40m2, giá thuê mức 3,6-5,2 triệu đồng/tháng. Giá thuê đi ngang cũng là câu chuyện tại các nhà trọ, chung cư mini tại phường Hai Bà Trưng, phường Thanh Xuân, phường Khương Đình.

Vì Sao Giá Thuê Nhà Trọ Đi Ngang Lúc Cao Điểm Về Nhu Cầu?

Lý giải giá thuê nhà trọ đi ngang trong thời điểm sinh viên nhập học – nguồn cầu tăng cao, chị Mai Phương Ly, môi giới chung cư mini phường Nam Từ Liêm cho biết, đà tăng giá thuê trọ liên tiếp thời gian qua khiến nhiều nhà đầu tư “lao” vào phân khúc này. Nhiều chủ trọ, chủ nhà nắm quy luật mùa vụ nên đã chuẩn bị sẵn nguồn cung. Từ tháng 7, nhiều người đã đi tìm thuê các căn nhà riêng rồi cải tạo ngăn phòng. Nhiều căn hộ chung cư thương mại có diện tích lớn ở các dự án tái định cư, thương mại giá rẻ cũng được thuê lại rồi người thuê cải tạo thành dạng nhà trọ chia sẻ(coliving), đặt vào đó nhiều giường tầng ở phòng ngủ,không gian phòng khách và khu bếp dùng chung với giá thuê trọn gói 1,5-1,8 triệu đồng/người. Chính vì vậy mà nguồn cung của thị trường không hề khan hiếm mà trở nên dồi dào ngay trước thềm năm học mới. Thị trường không rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung. Cũng theo chị Phương Ly, trong bối cảnh nguồn cung nhiều lên, người cho thue nhiều hơn người đi thuê thì thay vì nâng giá để kiếm lời ngắn hạn, nhiều chủ trọ lựa chọn giữ mức giá cũ, xem đây là cách để duy trì dòng khách ổn định và giảm thiểu rủi ro trống phòng.

Mô hình nhà trọ chia sẻ (coliving) nở rộ thời gian gần đây

Bà Nguyễn Thị Loan, chủ một dãy phòng trọ tại phường Nam Từ Liêm cho biết, mấy năm gần đây, lạm phát tăng, giá cả leo thang nên nhóm khách thuê sinh viên, công nhân và người lao động phổ thông rất nhạy cảm với giá cả. Bản thân bà Loan cũng mới tăng giá thuê sau Tết nên không tăng thêm đợt này bởi khi chi phí đội lên quá cao, nhóm khách này sẽ tìm giải pháp thay thế như ghép phòng, chuyển ra khu vực xa trung tâm hoặc chọn những khu trọ bình dân hơn. “Chính sự linh hoạt này buộc tôi phải giữ giá ổn định, không tăng giá liên tục để tránh tình trạng phòng trống, đặc biệt khi mùa cao điểm qua đi”, bà Loan nhấn mạnh.

Nhìn nhận về thị trường thuê trọ trong thời gian tới, chị Phương Ly cho biết, xu hướng giá thuê nhà trọ trong thời gian tới có thể chịu tác động từ nhiều yếu tố kinh tế – xã hội. Trước hết, áp lực chi phí đầu vào đang gia tăng. Giá đất, vật liệu xây dựng, chi phí sửa chữa, cũng như tiền điện, nước, dịch vụ quản lý đều leo thang, buộc các chủ trọ phải tính toán lại mức giá cho thuê để đảm bảo lợi nhuận. Dù vậy, mức tăng khó có thể quá mạnh, bởi thị trường nhà trọ vốn phục vụ nhóm khách hàng thu nhập trung bình – thấp, rất nhạy cảm với biến động giá.

