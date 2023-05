Sở hữu biệt thự ven đô – Xu hướng mới của các nhà đầu tư BĐS

Lựa chọn khoản đầu tư đáng giá

Lãi suất suất huy động xuống thấp khiến dòng tiền nhàn rỗi tìm kênh đầu tư hấp dẫn hơn gửi ngân hàng, trở thành động lực tăng giá của bất động sản. Lựa chọn hàng đầu luôn là mua thêm một ngôi nhà trong phố hoặc biệt thự ven đô.

Thay vì mua 1 căn nhà trong những khu phố đông đúc, nhiều người có xu hướng dịch chuyển sang mua biệt thự ven đô

Hiện nay, TP. Hà Nội đang ngày càng mở rộng, với nhiều đô thị vệ tinh kết nối, hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội hoàn thiện. Chính vì vậy, mua biệt thự ven đô đang trở thành một xu hướng được nhiều nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn.

Ông Nguyễn Anh Minh, một cư dân hiện đang sống tại khu đô thị Xanh Villas (Hòa Lạc) đánh giá: “Các tiện ích đẳng cấp và hiện đại như bể bơi, các hoạt động thể thao ngoài trời, khu vui chơi cho trẻ nhỏ, khu vực BBQ và đặc biệt là cảnh quan xanh thiên nhiên xanh tuyệt vời, nếu mua đất tự xây biệt thự hoặc nhà phố sẽ khó có được”.

Vấn đề tài chính để mua biệt thự trong dự án được hỗ trợ rất nhiều. Với ông Minh, mua biệt thự Xanh Villas, ông sử dụng vốn vay 70%, hưởng ưu đãi lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong thời hạn 2 năm. Điều này giúp ông chủ động dòng tiền và tiết kiệm được một khoản đáng kể.

Một góc biệt thự Xanh Villas (Hòa Lạc) hài hòa tuyêt vời với cảnh quan thiên nhiên

Mức giá tăng đi kèm với các sản phẩm tốt khiến biệt thự hút hàng ngay sau dịp Tết Nguyên Đán. Theo chị Hoàng Thảo, Phụ trách Kinh doanh Dự án Xanh Villas (Hòa Lạc), lượng khách tham quan dự án vào cuối tuần luôn tấp nập. Đặc biệt, với các biệt thự đã hoàn thiện, pháp lý rõ ràng, sẵn sàng giao ngay khiến Xanh Villas được khách hàng ưa chuộng.

Biệt thự ven đồ được lòng giới đầu tư

Sở hữu biệt thự ven đô nằm trong xu hướng dịch chuyển của các nhà đầu tư tới các khu vực mới phát triển do quỹ đất trung tâm cũ ngày càng đắt đỏ và khan hiếm.

Biệt thự nằm trong dự án khu đô thị đồng bộ, được hưởng lợi từ hạ tầng cảnh quan được bố trí hài hòa với các tiện ích chung cho cư dân, tạo nên kiến trúc sinh thái rất phù hợp với yêu cầu của những tầng lớp cư dân đẳng cấp.

Bên cạnh đó, hệ thống an ninh với đội ngũ nhân viên an ninh chuyên nghiệp, được quản lý và vận hành chuẩn mực quốc tế bởi đơn vị uy tín CBRE mang lại sự đảm bảo an toàn cho các cư dân sinh sống tại biệt thự. Sở hữu một biệt thự hạng sang trong khu đô thị đẳng cấp, bạn sẽ xây dựng thêm được nhiều mối quan hệ bởi hàng xóm sẽ là những người cùng địa vị, sở thích, hoặc điều kiện kinh tế…



Những giây phút trà chiều hạnh phúc bên gia đình của cư dân tại Xanh Villas

Một điểm cộng nữa đó là giá trị bán lại biệt thự luôn được đánh giá cao hơn và thực tế có mức tăng giá tốt hơn so với các sản phẩm khác.

Với ông Minh, việc sở hữu biệt thự Xanh Villas khiến ông thực sự hài lòng, ngoài tiện ích đẳng cấp cho cuộc sống tiện nghi, việc không phải chia sẻ khu vực chung với hàng xóm và có một bể bơi riêng khiến ông rất tâm đắc.

Được biết, phân khu mới của dự án có quy mô 15ha với chỉ 248 biệt thự sang trọng sẽ dự kiến ra mắt vào tháng 6 tới đây, tạo thêm điểm nhấn cho thị trường và thêm cơ hội sở hữu biệt thự hạng sang cho khách hàng.