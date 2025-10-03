Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1
Sở Hữu Căn Hộ Chuẩn 'Resort Living' Nhẹ Nhàng Tài Chính

Hải Âu
Hải Âu
03/10/2025
Đối với người trẻ, sở hữu tổ ấm riêng không chỉ là một nhu cầu, đó còn là nền tảng để bắt đầu cuộc sống tự lập, ổn định. Nhưng tại những thành phố lớn như TP.HCM, mục tiêu này ngày càng khó thực hiện khi giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập gấp nhiều lần.

“Mắc Kẹt” Trong Giấc Mơ Mua Nhà

Người trẻ đang dần thay thế nhóm trung lưu trên 40 tuổi, trở thành nhóm khách hàng chính trong lĩnh vực bất động sản. Theo phóng sự từ VTV, nhóm khách hàng trẻ tìm kiếm nhà ở tăng từ 12% lên 18% trong thời gian qua. Riêng quý I/2025, lượt tìm kiếm nhà ở của khách hàng độ tuổi 35 tuổi chiếm hơn 45% tổng lượt tìm kiếm, tăng hơn 10 điểm phần trăm so với cùng kỳ 3 năm trước.
Thu Thương (30 tuổi, nhân viên truyền thông đang làm việc tại Võ Văn Tần, TP.HCM) chia sẻ: “Với thu nhập 25 triệu/tháng, mỗi tháng mình dành khoảng 5 triệu trả tiền trọ, chưa kể các phí sinh hoạt khác. Mình muốn một căn hộ vừa vặn để yên tâm an cư nhưng với thu nhập hiện tại, mình không dám xuống tiền mua nhà, cũng không đáp ứng điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội”.
Câu chuyện của Thương không cá biệt, mà là đại diện cho hàng triệu người trẻ đang “mắc kẹt” trong giấc mơ mua nhà. Thu nhập vượt quá chuẩn "thu nhập thấp" để xét duyệt nhà ở xã hội, nhưng lại không kham nổi nhà ở thương mại.
Số liệu từ Numbeo – nền tảng cơ sở dữ liệu chi phí sinh hoạt lớn nhất thế giới chỉ ra, một hộ gia đình tại Việt Nam cần khoảng 25-26 năm thu nhập để sở hữu nhà, cao hơn so với mức trung bình toàn cầu (khoảng 15 năm). Riêng tại TP.HCM, một người lao động cần tích lũy trung bình khoảng 34 năm thu nhập để mua một căn hộ chung cư (giá căn hộ được tính ở mức bình quân toàn thị trường, hiện là 77-85 triệu đồng/m2).
Không chỉ là mục tiêu sở hữu tài sản, có nhà còn gắn liền với nhu cầu ổn định, lập gia đình, có con, phát triển sự nghiệp,… Khi giấc mơ ấy bị trì hoãn, người trẻ rơi vào vòng xoáy của áp lực, cảm giác “mất phương hướng” giữa cuộc sống không ngừng vận động.
“Có nhà” đặt nền móng cho một cuộc sống ổn định

Cơ Hội Sở Hữu Nhà Riêng, Nhẹ Nhàng Chi Trả Với Solaria Rise

Trong bối cảnh giá nhà nội đô vẫn neo ở mức cao, các vùng vệ tinh kết nối tốt với trung tâm TP.HCM như Đồng Nai, Tây Ninh (Long An cũ) trở thành lựa chọn thay thế lý tưởng dành cho người trẻ đang tìm kiếm tổ ấm.
Tiêu biểu có thể kể đến Solaria Rise – dự án thành phần thuộc đại đô thị tích hợp Waterpoint 355ha (Bến Lức, Tây Ninh), do Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) phát triển.
Solaria Rise tọa lạc tại “trái tim” đô thị Waterpoint, kết nối liền mạch vào trung tâm TP.HCM chỉ từ 40 phút di chuyển thông qua hành lang giao thông liên vùng không ngừng hoàn thiện gồm cao tốc TP.HCM – Trung Lương, Vành đai 3, Vành đai 4…
Solaria Rise tọa lạc tại trung tâm đại đô thị tích hợp Waterpoint
Khu căn hộ quy mô hơn 3ha, gồm 4 block, cung ứng ra thị trường gần 700 sản phẩm. Với đa dạng loại hình, từ studio, 1PN+1, 2PN, 3PN đến căn hộ 2 tầng, Solaria Rise phù hợp nhu cầu của đại đa số người trẻ độc thân, các gia đình trẻ…
Điểm nổi bật của dự án là thiết kế theo phong cách “resort living”, mang đến một nơi an cư chất lượng và đầy cảm hứng. Khu căn hộ tiếp giáp công viên trung tâm Central Park 25ha, liền kề vịnh cảng nước ngọt 8,6ha. Vị trí này giúp các căn hộ Solaria Rise sở hữu tầm nhìn rộng thoáng ra cảnh quan xanh và môi trường sống gần gũi thiên nhiên.
Bên cạnh đó, cư dân Solaria Rise còn được tận hưởng đa lớp tiện ích, phân bổ từ ngay bên trong nội khu đến tiện ích phân khu Central Park và tiện ích ‘’all-in-one” của đô thị tích hợp Waterpoint.
Ngay dưới chân tòa nhà, cư dân có thể trải nghiệm tổ hợp hồ bơi, khu thể thao ngoài trời, không gian làm việc, BBQ, gym, yoga, khu đọc sách… Vài bước chân để đến với công viên trung tâm quy tụ nhiều tiện ích thể thao – giải trí như đường chạy bộ, đường đạp xe, rừng di sản, cụm sân tennis, sân bóng đá, sân bóng rổ… Trong khoảng cách 5-15 phút là hệ sinh thái tiện ích đô thị đã hoàn thiện, gồm trường song ngữ quốc tế, phòng khám đa khoa, siêu thị thực phẩm, tuyến xe bus liên vùng…
Cách quy hoạch tiện ích đa lớp liên hoàn giúp cư dân, đặc biệt là người trẻ, các gia đình trẻ… dễ dàng tái tạo năng lượng mỗi ngày, tận hưởng cuộc sống chất lượng, tiện ích ngay ngưỡng cửa.
Solaria Rise mang đến chốn an cư chất lượng giữa đại đô thị tích hợp tiện nghi
Hiểu rõ rào cản tài chính luôn là nỗi trăn trở lớn nhất trên hành trình tìm kiếm tổ ấm đầu tiên, Solaria Rise mang đến giải pháp tài chính thông minh, giúp khách hàng trẻ hiện thực hóa giấc mơ có nhà mà không quá áp lực chi trả.
Cụ thể, với mức giá chỉ từ 1,39 tỷ đồng, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ chuẩn “resort living” giữa trung tâm đại đô thị Waterpoint – một mức giá hiếm có trong bối cảnh giá nhà neo cao hiện nay. Đặc biệt, khách hàng chỉ cần thanh toán 5% để ký hợp đồng mua bán, phần còn lại được chia nhỏ thành nhiều đợt, dễ dàng cân đối dòng tiền.
Trong trường hợp sử dụng gói vay, khách hàng được vay lên đến 65% giá trị căn hộ, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất tối đa 27 tháng. Với chính sách này, khách hàng có thời gian để ổn định tài chính, an tâm an cư và lên kế hoạch dài hạn cho các mục tiêu khác.
Trong tầm tài chính phù hợp vẫn sở hữu căn hộ “resort living”, Solaria Rise là lời giải cho bài toán an cư mà không áp lực tài chính, một nơi để người trẻ yên tâm xây dựng cuộc sống của riêng mình.
