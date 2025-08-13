Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1
Sở Hữu Nhà Tiền Tỷ Izumi Canaria Mà Không Áp Lực Nhờ Giải Pháp Tài Chính Kép

Cập nhật lần cuối vào 13/08/2025 08:00
Giữa nhịp sống năng động, nhiều gia đình mong muốn nâng cấp không gian sống nhưng vẫn cần một bài toán tài chính nhẹ nhàng. Tại Izumi Canaria – phân khu mới của đô thị tích hợp Izumi City, sự kết hợp giữa Easy Pay và Tài khoản Ưu tiên Dragon mang đến giải pháp kép: vừa giúp gia chủ sở hữu tổ ấm chất lượng, vừa đảm bảo tính an toàn và linh hoạt cho dòng tiền. Đây không chỉ là cơ hội an cư, mà còn là bước đi đón đầu giá trị bền vững tại khu Đông TP.HCM.
Izumi Canaria – Phân khu mới của đô thị tích hợp Izumi City, vừa được giới thiệu ra thị trường.

Nâng Cấp Tổ Ấm, An Cư Lạc Nghiệp Ngay Tại Tâm Điểm Kinh Tế Vùng Sôi Động

Anh Trần Minh Khoa, công tác trong lĩnh vực hàng không tại TP.HCM với hơn 15 năm kinh nghiệm, đang có kế hoạch chuyển về khu Đông để thuận tiện cho công việc khi sân bay Long Thành chính thức đi vào hoạt động.
Tôi cần một nơi sống chất lượng để nghỉ ngơi sau mỗi chuyến bay dài, nhưng vẫn đủ gần sân bay để đảm bảo hiệu quả công việc. Và Izumi Canaria đáp ứng cả hai tiêu chí đó”, anh Khoa chia sẻ.
Izumi Canaria mở ra một chuẩn mực sống mới – nơi chất lượng sống hòa quyện cùng thiên nhiên, giúp gia chủ tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc bên tổ ấm
Sở hữu doanh nghiệp kinh doanh liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, anh Nguyễn Nam Hùng cũng đã sớm nhận ra tiềm năng phát triển khi sân bay Long Thành dự kiến đi vào hoạt động cuối năm nay.
Đối với các dự án, tôi luôn lựa chọn mua ở giai đoạn đầu tiên. Tôi đã sở hữu Izumi City – phân khu đầu tiên để tiện cho việc vận hành công ty và tận hưởng cuộc sống riêng. Với Izumi Canaria, tôi thấy vị trí, thiên nhiên, chính sách đều ưu đãi hơn rất nhiều”, anh Hùng chia sẻ.
Theo đó, Izumi Canaria có chương trình Easy Pay giúp người mua vừa sở hữu nhà, vừa có dòng tiền xoay vòng cho kinh doanh. Được ân hạn 2 năm lãi suất cũng là một lợi thế lớn. Hơn nữa, với chương trình Tài khoản Ưu tiên Dragon từ OCB Bank, chỉ cần tạo tài khoản tiết kiệm là vừa có thể hưởng lãi suất, vừa có thể giữ chỗ căn đẹp tại Izumi Canaria. Khi dự án mở bán, nếu không có nhu cầu nữa, người mua có thể rút tiền và hưởng lãi suất bất cứ lúc nào.
Gia đình chị Châu Thị Kim Hiền và anh Nguyễn Huy Hải từng sống tại trung tâm TP.HCM trong nhiều năm. Tuy nhiên, nhu cầu về không gian rộng hơn cho gia đình và môi trường sống trong lành, đủ đầy tiện ích, gần gũi thiên nhiên đã khiến anh chị quyết định chuyển về đô thị tích hợp Izumi City.
Chủ đầu tư Nam Long có nhiều chính sách để cho khách hàng sở hữu nhà cùng quy hoạch tích hợp đủ tiện ích cho cả gia đình cũng chính là lý do gia đình mình chọn về Izumi City an cư”, chị Kim Hiền cho biết.
Với Easy Pay, gia chủ có thể sở hữu một căn nhà phố vườn khu compound 9 tỷ đồng khi chỉ cần thanh toán 30% – tương đương 2,7 tỷ đồng trong vòng 24 tháng, nhận nhà trong vòng 12-18 tháng. Đặc biệt, từ năm thứ 3 trở đi, mỗi tháng chỉ thanh toán khoảng 49 triệu, sẽ không tạo áp lực về dòng tiền cho nhà đầu tư.
Chính sách thanh toán ưu việt luôn là yếu tối hàng đầu được người mua nhà quan tâm

Linh Hoạt Dòng Tiền Và Tối Đa Quyền Lợi Đầu Tư

Theo một số chuyên gia đầu ngành, thực tế hiện nay có nhiều dự án đang hỗ trợ khách hàng sở hữu nhà với đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên người mua nhà hiện cần lưu ý cần 3 điều kiện quan trọng khi chọn sở hữu: Chủ đầu tư uy tín, có cam kết rõ ràng về tiến độ và chất lượng; Pháp lý dự án đầy đủ, minh bạch từng bước và mức lãi suất ưu đãi cố định cũng như chính sách trả gốc của ngân hàng đồng hành để không bị áp lực về dòng tiền trong dài hạn.
Chia sẻ về bài toán tài chính dành tặng khách hàng mua nhà tại các dự án của Nam Long, ông Ng Joo Tong, Giám đốc điều hành Nam Long Land cho biết: “Nam Long đồng hành cùng các ngân hàng uy tín hàng đầu triển khai chương trình Easy Pay nhằm mang đến giải pháp tài chính linh hoạt, dễ tiếp cận cho người có thu nhập ổn định, giúp khách hàng, đặc biệt là người mua có nhu cầu ở thực sớm hiện thực hóa tổ ấm an cư mà không áp lực quá lớn về tài chính”.
Đặc biệt, chủ nhân Izumi Canaria còn được tham gia chương trình “Tài khoản Ưu tiên Dragon” (Dragon Priority Account) do OCB đồng hành cùng Nam Long thiết kế. Theo đó, thay vì khách hàng phải chuẩn bị toàn bộ nguồn vốn trước khi ký hợp đồng mua bán, khách hàng có thể gửi tiết kiệm từ sớm để sinh lời hấp dẫn, đồng thời vẫn được hưởng những quyền lợi ưu tiên tại thời điểm dự án mở bán chính thức. Linh hoạt và an toàn, khách hàng có thể rút toàn bộ tiền gốc và lãi bất cứ lúc nào nếu thay đổi kế hoạch và vẫn nhận nhận được quyền lợi tài chính đã tích lũy.
Izumi City đã hiện hữu với cộng đồng cư dân khi đã hoàn thành và bàn giao giai đoạn 1
Sự kết hợp giữa Easy Pay và Tài khoản Ưu tiên Dragon mang đến giải pháp tài chính kép, giúp người mua có thu nhập ổn định dễ dàng nâng cấp không gian sống, đồng thời mở ra cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại Izumi Canaria.
Xem thêm thông tin về Izumi City tại: www.izumicity.vn
————
Tác giả: Hải Yến
Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
Thời gian xuất bản: 12/08/2025 19:00
Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/so-huu-nha-tai-izumi-canaria-ma-khong-ap-luc-nho-giai-phap-tai-chinh-kep-69606.html
————
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

