Sở hữu The Apus: Nhà đầu tư an tâm pháp lý, đến hạn nhận lãi

Pháp lý vững chắc – The Apus “lội ngược dòng” thị trường

Dịch Covid-19 đã khiến ngành du lịch trong nước lao đao kéo theo chuỗi ngày khó khăn chung của toàn thị trường BĐS nghỉ dưỡng. Trong khoảng thời gian u ám đó, sự xuất hiện của The Apus – beach club thượng lưu tiêu chuẩn 5 sao tại Phước Hải – Vũng Tàu như ngôi sao vụt sáng dẫn lối cho nhiều nhà đầu tư trong bối cảnh niềm tin vào thị trường đang bị giao động nghiêm trọng.

Trong khi pháp lý vẫn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư BĐS nghỉ dưỡng, The Apus nắm trong tay “át chủ bài” mà rất ít nhà đầu tư có được trong bối cảnh pháp lý với BĐS nghỉ dưỡng vẫn còn tắc, tín dụng vào BĐS nghỉ dưỡng đang bị siết chặt cộng với khó khăn chung của thị trường khiến nguồn cung toàn thị trường sụt giảm. Đó chính là việc sở hữu pháp lý vững chắc cùng với sự hậu thuẫn từ dự thảo cân nhắc xem xét cấp sổ cho căn hộ nghỉ dưỡng Vũng Tàu. Đây là nền tảng tích cực, tạo sự an tâm cho khách hàng khi quyết định đầu tư vào dự án.



Pháp lý vững chắc, The Apus trở thành tâm điểm đầu tư BĐS nghỉ dưỡng nửa cuối 2020

“Đến thời điểm này, The Apus đã hoàn chỉnh về mặt pháp lý. Chúng tôi ăn chắc mặc bền chứ không chạy theo đám đông. Giấy phép xây dựng biệt thự đã có 1 năm. Giấy phép xây dựng căn hộ đã có từ tháng 11/2019. Căn hộ đã xây xong móng. Biệt thự đã xây xong 28 căn, trong đó có 8 căn đang hoàn thiện. Các phân khu đã được duyệt bản vẽ 1/500. Mật độ xây dựng được duyệt là 27% nhưng chúng tôi chỉ xây 22%, còn lại để dành cho các tiện ích công cộng bởi chúng tôi đầu tư trí tuệ, công sức để phát triển lâu dài hàng trăm năm nữa”, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phạm Phúc Gia – PPG Holdings khẳng định.

Giải mã hiện tượng The Apus

Chia sẻ về việc ra mắt The Apus trong một thời điểm khó quên, Chủ tịch HĐQT PPG Holdings khẳng định, đội ngũ PPG Holdings rất tự tin khi đưa sản phẩm The Apus ra thị trường thời điểm này.

“Thứ nhất là yếu tố môi trường: TP.HCM và Hà Nội hiện đang rất ô nhiễm. Ô nhiễm môi trường tác động âm thầm lặng lẽ nhưng cực kì nguy hiểm cho sức khỏe, không kém dịch Covid-19. Thứ hai, Việt Nam phòng chống dịch rất tốt, đây là điểm vàng cả thế giới công nhận. Thứ 3, các thông tin về chữa trị tại Việt Nam tốt, và các vắc-xin đang được thử nghiệm trên diện rộng và chỉ nay mai thôi Covid-19 sẽ không còn là vấn đề đáng ngại nữa. Thứ 4, sau mỗi thời kì giãn cách, nhiều người mới hiểu được giá trị của nghỉ dưỡng, nghỉ dưỡng riêng biệt. Đó cũng là yếu tố tác động tốt đến BĐS nghỉ dưỡng sở hữu khí hậu trong lành, tốt cho sức khỏe. Chúng tôi ra hàng trong thời gian này có thế mạnh là có đầy đủ tính pháp lý và ít chịu cạnh tranh bởi các dự án khác trong khi nhu cầu nghỉ dưỡng sạch, lành là có thực”, Chủ tịch HĐQT PPG Holdings phân tích thêm.



Mô hình beach club mang tới trải nghiệm nghỉ dưỡng đặc sắc cho du khách

Theo bật mí từ Tổng đại lý Tư vấn Tiếp thị và Phân phối Thủ Thiêm Real, ngay từ khi ra mắt, The Apus đã nhận được những tín hiệu khả quan từ thị trường. Hàng loạt khách hàng đặt chỗ mua The Apus trong thời gian ngắn đã chứng tỏ sức hút của dự án ngay cả trong thời điểm thị trường trầm lắng.

Nhiều chuyên gia trong ngành nhận định, ngoài yếu tố pháp lý thì mô hình beach club với những trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn toàn mới lạ chính là lí do khiến The Apus “lội ngược dòng” thị trường. Trong bối cảnh du lịch Phước Hải nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác hết do thiếu vắng một biểu tượng nghỉ dưỡng thượng lưu, sự xuất hiện của The Apus chính là lời giải cho những gì Phước Hải còn thiếu.

Với sự tích hợp của 68 tiện ích nghỉ dưỡng đỉnh cao như du thuyền, cano, jetski, các trò chơi cảm giác mạnh, các môn thể thao đặc thù trên biển,… The Apus chắc chắn không chỉ là chốn đi về bình yên cho các kì nghỉ dưỡng gia đình mà còn là lựa chọn lý tưởng cho những buổi tiệc tùng vui vẻ bên bạn bè, là chốn riêng tư gặp gỡ đối tác, hay tổ chức các sự kiện giải trí tầm cỡ, quy mô…



The Apus – CLB nghỉ dưỡng Beach Club thượng lưu