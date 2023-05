Sôi động giao dịch căn hộ thứ cấp tại TP.HCM

Nhu cầu tìm kiếm căn hộ thứ cấp tăng mạnh

Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, dù nguồn cung sụt giảm nghiêm trọng trong 2 quý vừa qua, nhưng lượng tìm kiếm căn hộ tại TP.HCM vẫn liên tục tăng, giữ vị trí cao nhất thị trường.

Cụ thể, trong quý 1/2019, nếu tổng lượng tin rao bán sản phẩm căn hộ chung cư tại TP.HCM chỉ tăng thêm 2% so với quý trước, thì lượng tìm kiếm sản phẩm này tăng đến 23%. Sang quý 2, mức độ quan tâm tìm kiếm phân khúc căn hộ tiếp tục tăng thêm 23%. Như vậy, tổng 6 tháng đầu năm, nhu cầu tìm mua căn hộ tại TP.HCM tăng thêm 46% so với thời điểm cuối năm 2018. Trong số đó, nhu cầu tìm mua các dự án hoàn thiện, dự án chuẩn bị bàn giao chiếm phần lớn. Trên thị trường giao dịch thứ cấp, nhu cầu tìm mua nhà của người dân nghiêng về các sản phẩm hiện hữu hơn là các dự án hình thành trong tương lai.

Ghi nhận giao dịch thực tế tại một số sàn phân phối lớn cho thấy, việc thiếu hụt nguồn cung mới khiến gần 60% giao dịch mua bán căn hộ đang diễn ra trên thị trường thứ cấp. Sản phẩm được quan tâm nhiều là các dự án đã, đang triển khai thuộc phân khúc trung cấp tại khu Đông, khu Nam và khu Tây TP.HCM. Trong đó, căn hộ thuộc các dự án sắp hoàn thiện hay vừa bàn giao được tìm kiếm khá nhiều, nhất là các dự án có mức giá tầm trung, dưới 2,5 tỷ đồng/căn.

Theo đại diện một sàn giao dịch tại khu Đông, những khu căn hộ có tiện ích đầy đủ, nhận nhà ở ngay đang rất thu hút các hộ gia đình trẻ, nhà đầu tư trung lưu. Đặc biệt, căn hộ có diện tích từ 60-70m2 được ưa chuộng ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Thực tế, một số chung cư đang đi vào hoàn thiện tọa lạc ở các tuyến đường có tiện ích đồng bộ luôn ghi nhận lượng người mua thực lẫn nhà đầu tư quan tâm lớn, đặc biệt là các gia đình trẻ.



Các dự án căn hộ sắp hoàn thiện được người mua ưa chuộng hơn. Trong ảnh: một

dự án chung cư đang triển khai tại TP.HCM. Ảnh: Phương Uyên

“Sở dĩ người mua ở thực và nhà đầu tư đều thích các căn hộ thuộc dự án đang trong giai đoạn vừa hoàn thiện thi công, mới cất nóc hay chuẩn bị bàn giao là do sức mua các căn hộ dạng này cao hơn nhiều so với giao dịch thứ cấp các dự án mới triển khai. Với người mua nhà thì đây là thời điểm mua vào an toàn. Với nhà đầu tư, từ khi dự án vừa hoàn thiện thi công đến khi chính thức nhận nhà, giá sẽ tiếp tục chênh cao vì đây là hàng thật giá thật”, vị đại diện sàn giao dịch trên cho biết.

Giá bán tăng theo sức mua

Giao dịch thứ cấp sôi động khiến giá bán các căn hộ hiện hữu cũng tăng thêm từ 10-15% so với giá gốc từ chủ đầu tư. Đơn cử, dự án Jamona Heights, quận 7 triển khai từ năm 2017 và đã đi vào hoàn thiện, gần đây giao dịch mua bán tại dự án sôi động trở lại do lượng cư dân chuyển vào sinh sống ngày càng đông. Được biết, giá chào bán thứ cấp của dự án này đang chênh từ 10-15% so với mức giá bán chính thức chủ đầu tư tung ra ở đợt bán cuối năm 2018. Thậm chí những căn hộ diện tích lớn, vốn kén khách cũng đã được giao dịch xong.

Cùng quận 7, một dự án căn hộ kết hợp văn phòng trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, ngay khu trung tâm thương mại tài chính quốc tế Phú Mỹ Hưng mới thông tin ra thị trường cũng ghi nhận số lượng lớn khách hàng quan tâm. Được biết, dự án đã hoàn thiện xây dựng từ năm 2018, giá giao dịch từ mức 1,8 tỷ đồng/căn hiện đã tăng lên thấp nhất từ 1,9-2,3 tỷ đồng/căn tùy vị trí. Hay chung cư Carillon 7 thuộc quận Tân Phú, quý 1 vừa qua, chủ đầu tư rao bán bán 80 căn cuối cùng (diện tích lớn) của dự án với mức giá 30 triệu/m2. Ở thị trường thứ cấp, giá bán căn hộ này dao động từ 31-35 triệu/m2, cao hơn giá bán hiện tại của chủ đầu tư, nếu so sánh với mức giá 26-28 triệu/m2 thời điểm đầu thì đã tăng hơn 20%.

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng giám đốc Công ty Eximrs cho biết, trong 6 đến 12 tháng tới, thị trường sẽ tập trung hấp thụ mạnh lượng nhà hiện hữu tại các khu trung tâm của TP.HCM. Khi lượng nhà này được tiêu thụ hết, thị trường sẽ thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng và đây là thời điểm giá BĐS khu vực nội thành có thể bị đẩy lên cao đột biến.

Hiện nay quy trình thủ tục để đầu tư dự án ngày càng chặt chẽ, doanh nghiệp muốn đầu tư một dự án phải tốn rất nhiều thời gian và chi phí để theo đuổi thủ tục pháp lý. Chính vì vậy, phải đến khoảng đầu năm 2020, nguồn cung tại TP.HCM mới được khơi thông.

Theo bà Tú, do thiếu hụt nguồn cung mới, nên thị trường thứ cấp đối với dòng sản phẩm căn hộ tầm trung, những dự án đáp ứng nhu cầu thực sẽ tiếp tục tăng mạnh cả về giao dịch và giá.

Phương Uyên