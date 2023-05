Sôi động hoạt động M&A bất động sản 6 tháng đầu năm 2022

Với bất động sản văn phòng, thị trường ghi nhận thương vụ Viva Land mua lại tòa nhà văn phòng Capital Place – tòa nhà văn phòng hạng A ở Hà Nội với giá 550 triệu USD từ CapitaLand Development. Capital Place là dự án văn phòng cao cấp gồm hai tòa tháp văn phòng cao 37 tầng, là nơi đặt văn phòng chính của nhiều tập đoàn đa quốc gia. Viva Land cũng là đơn vị đã mua lại tòa nhà Saigon One Tower tọa lạc tại trung tâm quận 1, TP.HCM. Hiện Saigon One Tower có tên mới là IFC One, gồm văn phòng, căn hộ chung cư và trung tâm thương mại với tổng diện tích sàn 124.100 m2.

Hoạt động M&A bất động sản vô cùng sôi động trong nửa đầu năm 2022

Với bất động sản nhà ở, hàng loạt thương vụ đình đám cũng đã diễn ra như tập đoàn Novaland mua lại một dự án ở Phước Kiển, Nhà Bè (TP.HCM). Dự án này tên là Kenton Node và sau khi được mua lại, đổi tên thành dự án Grand Sentosa có quy mô hơn 1.640 căn hộ. Công ty TNHH Xây dựng sản xuất Thương mại Tài Nguyên là chủ đầu tư đầu tiên của dự án. Ông lớn Masterise Homes mua lại dự án Sài Gòn Bình An, đổi tên thành The Global City với quy mô rộng 117 ha.

Mới đây, Novaland được quỹ đầu tư Hoa Kỳ Warburg Pincus rót khoản vốn đầu tư 250 triệu USD. Mục đích của dòng vốn này nhằm gia tăng quỹ đất và tiếp tục phát triển các dự án hiện hữu của Novaland. Không chỉ Novaland, một ông lớn khác của thị trường bất động sản TP.HCM là Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land cũng đón nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Nguồn vốn đến từ hai quỹ đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài VinaCapital và Dragon Capital. Tổng số vốn đầu tư của thương vụ là 103 triệu USD.

Hoạt động M&A diễn ra rất sôi động ở bất động sản công nghiệp, chiếm 35% tổng giá trị các giao dịch. Một số thương vụ nổi bật có thể kể đến như GLP, một đơn vị chuyên quản lý đầu tư và xây dựng kinh doanh lĩnh vực hậu cần, cơ sở hạ tầng dữ liệu và năng lượng tái tạo. GLP đã thành lập GLP Vietnam Development Partners I với tổng mức đầu tư 1,1 tỷ USD. Số vốn này được đổ vào sáu dự án trung tâm logistics có tổng diện tích lên đến 900,000 m2.

Ngoài ra, một thương vụ M&A khác của bất động sản công nghiệp là Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp BW đã mua lại khoảng 74.000m2 đất tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong ở tỉnh Quảng Ninh. Khu công nghiệp này do DEEP C phát triển. CapitaLand Development tiếp tục đầu tư mạnh vào Bắc Giang với việc kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với UBND tỉnh Bắc Giang. Dự án được đơn vị này đầu tư là khu đô thị – công nghiệp – logistics có tổng diện tích hơn 400 ha. Tổng giá trị cam kết đầu tư 1 tỷ USD.

Bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng quan tâm đến thị trường Việt Nam, đặc biệt là đối với các dự án có tiềm năng lớn về lợi nhuận. Các nhà đầu tư này không ngừng tìm kiếm những bất động sản đang hoạt động hoặc tìm cách liên doanh với các đối tác có uy tín trên thị trường. Đối với các nhà đầu tư trong nước thì việc mua khu đất phát triển dự án sẽ được ưu tiên hơn. Tất cả các phân khúc trên thị trường đều hứa hẹn các ưu thế lớn để có thể chuyển nhượng. Tuy nhiên, bất động sản nhà ở và bất động sản công nghiệp là 2 phân khúc hấp lực mạnh nhất mối quan tâm của các nhà đầu tư".

Duy Bách