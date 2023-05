Sôi động lễ ra quân và ký hợp tác dự án Icon Plaza

Trong khuôn khổ sự kiện, Danh Việt Group đã ký kết hợp tác chiến lược phân phối dự án với các đơn vị DKRV Việt Nam, DKRV Sài Gòn, DKRV Bình Dương, SG Holdings, Pita Land và Alpha Land.



Lễ ra quân & ký kết hợp tác Icon Plaza thu hút 500 CVTV tham dự

Hợp tác cùng những thương hiệu uy tín nâng tầm chất lượng sản phẩm

Với sứ mệnh kiến tạo ra những sản phẩm có giá trị bền vững theo thời gian, Danh Việt Group (DVG) rất khắt khe trong việc lựa chọn đối tác đồng hành để nâng tầm chất lượng sản phẩm. Vượt qua 5 đơn vị trình phương án thiết kế theo yêu cầu của DVG, công ty tư vấn thiết kế Hoà Bình (HBA) đã đưa ra giải pháp độc đáo cho căn hộ Icon Plaza và được chọn trở thành đơn vị thiết kế cho dự án. Ngoài ra, ICP Project và Savista cũng lần lượt là đơn vị tư vấn giám sát và quản lý vận hành dự án Icon Plaza, ngân hàng MB Bank tài trợ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Lê Thanh Hiển – Chủ tịch HĐQT Danh Việt Group chia sẻ: kinh nghiệm từ phát triển dự án đô thị Icon Central với tỷ lệ xây dựng nhà ở đạt 35% sau 6 tháng triển khai cùng việc thấu hiểu nhu cầu khách hàng và thị trường Bình Dương, DVG đã phát triển dự án căn hộ Icon Plaza với tổng vốn đầu tư lên đến gần 2.000 tỷ đồng. Với những tiêu chí rõ ràng và chọn lọc kỹ càng các đối tác đồng hành, DVG tin sẽ mang đến một sản phẩm chất lượng đảm bảo chốn an cư lâu dài cho cư dân tương lai và đáp ứng xu hướng phát triển bền vững của thị trường – dòng sản phẩm nhu cầu thật.



DKRV Việt Nam, DKRV Sài Gòn, DKRV Bình Dương, SG Holdings, Pita Land và Alpha Land là đơn vị phân phối chính thức Icon Plaza

Icon Plaza – dòng chuyển động mới của Bình Dương

Icon Plaza toạ lạc mặt tiền đường DT743, phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương. Đây là tâm điểm kết nối đến các khu vực kinh tế trọng điểm của Bình Dương chỉ từ 5-15 phút. Đặc biệt thừa hưởng tiềm năng gia tăng giá trị nhờ việc cải cách nâng cấp hạ tầng đường DT 743 lên 6-8 làn xe và xây dựng 2 cầu vượt ngã tư 550 và ngã 6 An Phú với tổng vốn đầu tư 1.050 tỷ đồng.

Dự án quy mô 2 tầng hầm 29 tầng cao với 897 sản phẩm được thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn mới nhất – QCVN 06:2020/BXD.

Đối với Icon Plaza, HBA chọn ngôn ngữ thiết kế dòng chuyển động đáp ứng sự chuyển động của thị trường và sự chuyển động theo phong cách sống mới hiện nay. Đó là sự tối giản tinh tế, thiết kế thông minh theo nghệ thuật sắp đặt tinh chuẩn đến từng chi tiết, cho không gian và chất lượng sống trở thành tối ưu dù diện tích chỉ từ 27.59m2. Tâm huyết về chốn an cư lâu dài cho cư dân, chủ đầu tư DVG đã dành toàn phần tầng 1, tầng 2 để bố trí những tiện ích thiết thực nhất như tiện ích thương mại, nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng… Riêng tầng 3, chủ đầu tư dành phần lớn diện tích để xây dựng hồ bơi dài 54m và các khu BBQ, gym, yoga, vườn thư giãn, khu vui chơi trẻ em như một khu nghỉ dưỡng trên cao mang đến không gian tận hưởng cuộc sống, tái tạo năng lượng cho cư dân.



Danh Việt Group dành phần lớn diện tích tầng 3 để xây dựng hồ bơi dài 54m và các khu BBQ, gym, yoga, vườn thư giãn, khu vui chơi trẻ em như một khu nghỉ dưỡng trên cao

Tiềm năng phát triển bất động sản Bình Dương 2021

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Property Guru Group chia sẻ, trong quý 3/2020, Bình Dương là thị trường BĐS có mức độ quan tâm lớn nhất trong các tỉnh, thành miền Nam. Bình Dương hiện có khoảng 2.5 triệu dân với tốc độ gia tăng 7.3% mỗi năm, tính ra mỗi năm Bình Dương cần hơn 143.000 đơn vị nhà ở/căn hộ.

Hiện giá căn hộ tại đây đang dao động ở mức từ 30 – 35 triệu đồng/m2, một số căn hộ có giá chạm ngưỡng 45 triệu đồng/m2 với tổng giá trị vượt hơn 3 tỷ đồng/căn. Dòng sản phẩm căn hộ trên dưới 1 tỷ đồng gần như đã biến mất khỏi thị trường TP.HCM và thực tế cũng rất khó tìm thấy ở thị trường Bình Dương đặc biệt là những thành phố trung tâm như thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An… Nhu cầu về dòng sản phẩm này đang không ngừng tăng cao đặc biệt ở nhóm chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp trẻ đang lựa chọn thành phố thông minh Bình Dương để an cư lạc nghiệp. Đây là cơ hội cho dự án Icon Plaza khi sở hữu vô cùng dễ dàng chỉ từ 150 triệu đồng.