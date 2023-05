Sôi động thị trường nhà liền thổ vùng ven TP.HCM

TP.HCM đang trở lại với đường đua nhà liền thổ khi nguồn cung nhà phố, biệt thự gia tăng trong các tháng cuối năm. Bên cạnh một số dự án riêng lẻ quy mô nhỏ, hầu hết sản phẩm mở bán trong quý vừa qua đến từ các khu đô thị quy mô với tầm giá thuộc loại hình hạng sang. Cụ thể, quý 4/2021 thị trường sơ cấp chào đón khoảng hơn 400 căn nhà phố, biệt thự đến từ 5 dự án hiện hữu tại các quận ngoài trung tâm như TP. Thủ Đức, Bình Chánh, quận 12 và Gò Vấp. Trong đó, nhà phố liền kề chiếm 63% nguồn cung mới, còn lại là loại hình biệt thự hạng sang. Đáng chú ý, tỷ lệ hấp thụ trung bình loại hình biệt thự trong năm 2021 luôn ở mức cao, đạt 85% tổng cung, cho thấy nhu cầu vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt.

Nguồn cung BĐS liền thổ vùng ven TP.HCM đang gia tăng trở lại nhờ sự xuất hiện của các đô thị quy mô lớn.

Xét về nguồn cung, loại hình hạng sang đang chiếm ưu thế cả về sức mua và số lượng sản phẩm. Nổi bật tại thị trường TP.HCM trong tháng vừa qua là Nam Long Group mở bán 39 biệt thự ven sông compound The Mizuki thuộc dự án Mizuki Park 26 ha tại Bình Chánh. Sau nhiều phân khu từ căn hộ đến nhà phố, biệt thự với mức giá khác nhau, đơn vị này tung ra dòng biệt thự ven sông với đơn giá 60-80 tỷ đồng/căn. Bộ sưu tập hạng sang này gồm biệt thự cỡ lớn Grand Villa ven sông có diện tích từ 225 -662m2, đây là loại hình BĐS vị trí ven sông hiếm hoi còn sót lại tại khu vực Bình Chánh, Tp.HCM.

Tại khu Đông, Đại Phúc Land mở bán 90 căn biệt thự ven sông tại dự án Vạn Phúc City (quy mô 198ha) với mức giá dao động từ 70-157 tỷ đồng/căn. Được biết, các dòng sản phẩm biệt thự cao cấp mặt tiền sông Van Phuc Mansion, Jardin Villas, Parkview Shopvilla đang được thị trường chú ý nhờ sở hữu ưu thế quỹ đất hiếm của sông Sài Gòn. Còn ở khu Tây TP.HCM, tập đoàn Cityland chào bán rổ hàng cuối cùng các căn biệt thự, nhà phố thuộc dự án KĐT CityLand Park Hills (Gò Vấp) với tầm giá từ 30 tỷ đồng/căn.

Đi xa hơn về khu vực vệ tinh phía Tây Sài Gòn, các căn biệt thự ven sông đang chào bán với giá từ 23 tỷ đồng trở lên thuộc khu compound The Aqua tại KĐT Waterpoint 355 ha tại Bến Lức cũng ghi nhận thanh khoản tích cực từ khi chính thức tung ra nguồn hàng vào những ngày cuối năm. Do có lợi thế view sông Vàm Cỏ Đông và liền kề Harbor 8,6ha (vịnh Cảng nước ngọt nhân tạo lớn nhất phía Tây TP.HCM), diện tích lớn nên dù mức giá bán cao hơn so với thị trường khu vực vẫn nhận được sức mua tốt. Được biết, biệt thự cỡ lớn Grand Villa biệt lập thuộc phân khu Aquaria trong dự án này có diện tích lên đến 800m2.

Với khu vệ tinh phía Đông, thị trường sôi động hơn nhờ loạt biệt thự thuộc dự án Aqua City của Novaland triển khai bán tại Biên Hòa. Trong đợt chào bán này, Novaland tung ra thị trường sản phẩm nhà phố phân khu Sunharbor có giá bán hàng chục tỷ đồng/căn, khu trung tâm giao dịch trong khuôn viên dự án luôn trong tình trạng đông khách hàng. Liền kề với dự án Aqua City, KĐT tích hợp Izumi City (Hương Lộ 2, TP. Biên Hòa) cũng là một dự án dẫn đầu sức hút thị trường vệ tinh thời gian qua. Với tổng mức đầu tư 18.600 tỷ đồng, Izumi City có quy mô 170 ha, ước tính cung cấp ra thị trường hàng ngàn căn nhà phố, shophouse.

Ngoài ra, một loạt dự án khác tại Đồng Nai như Gem Sky World của Đất Xanh, Century City của Kim Oanh… cũng rục rịch tung nguồn hàng lớn và ghi nhận phản ứng hấp thụ khá tích cực từ thị trường.

Thị trường BĐS khu vực vệ tinh TP.HCM xuất hiện ngày càng nhiều các biệt thự hạng sang với giá hàng chục tỷ đồng.

Báo cáo nghiên cứu thị trường tháng 12/2021 của Batdongsan.com.vn công bố mới đây cho thấy, nếu nhu cầu giao dịch nhà riêng TP.HCM hay đất nền, căn hộ ghi nhận nhu cầu giao dịch giảm từ 2-10%, trong khi biệt thự và nhà phố liền kề lại ghi nhận mức độ quan tâm và tìm kiếm tăng hơn 3% so với tháng trước. Cũng theo tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn, sự quan tâm của thị trường đang tập trung vào dòng sản phẩm biệt thự hạng sang với tầm giá từ 30-150 tỷ đồng/căn. Đặc biệt, các sản phẩm biệt thự triển khai ở vị trí ven sông là loại hình có thanh khoản mạnh nhất và ghi nhận tỷ lệ hấp thụ cao trên thị trường. Do sở hữu ưu thế view sông khan hiếm, không chịu cạnh tranh nên dù giá bán khá cao, các căn biệt thự này vẫn hút khách mua và rơi vào tình trạng cung không đủ cầu.

Không chỉ TP.HCM, với các thị trường vệ tinh vùng ven, nhu cầu mua loại hình nhà liền thổ cũng tăng mạnh, lấn áp loại hình đất nền. Trong tháng vừa qua, Long An là tỉnh ghi nhận nhu cầu tìm mua BĐS liền thổ tăng mạnh nhất các tỉnh phía Nam với mức tăng 5% trong một tháng. Đứng thứ 2 về tăng trưởng nhu cầu tìm kiếm BĐS là Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu với mức tăng 3-4%. Bình Dương có mức độ quan tâm tìm kiếm nhà đất giảm trong tháng vừa qua do thiếu hụt sản phẩm nhà liền thổ mới.

Chia sẻ về phân khúc nhà phố, biệt thự, ông Troy Griffiths, Phó TGĐ Savills Việt Nam cho biết, nguồn cung nhà liền thổ tại TP.HCM sẽ tiếp tục bị hạn chế trong thời gian tới do quy hoạch nhà ở tại đô thị này đến năm 2030 ưu tiên phát triển nhà ở cao tầng. Đây là xu hướng sẽ còn tiếp diễn khi phân khúc căn hộ dự kiến chiếm 90% nguồn cung nhà ở tương lai, trong khi nhà liền thổ thấp tầng chỉ chiếm dưới 10%. Năm 2022, TP.HCM ước tính có thêm gần 1.400 căn nhà liền thổ, trong đó TP. Thủ Đức và Bình Chánh tiếp tục là tâm điểm phát triển, dự kiến chiếm 45% thị phần có nguồn cung.

Tuy nhiên, phần lớn nguồn cung BĐS liền thổ sẽ vẫn ở các tỉnh lân cận. Dự kiến đến năm 2024, Đồng Nai có nguồn cung tương lai hơn 17.700 căn, nhiều hơn TP.HCM 105%. Bình Dương dự kiến tung ra 7.400 căn vào năm 2024. Những dự án quy mô lớn, được phát triển bởi những CĐT uy tín với mức giá bán phù hợp và nhiều chính sách chiết khấu, ưu đãi vẫn là tâm điểm thu hút sự quan tâm của khách hàng.

