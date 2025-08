Soi "Sức Khỏe" Của Địa Phương Được Xem Là "Bluechip" Của Bất Động Sản Nghệ An 2023

Chỉ trong thời gian ngắn, địa phương này liên tiếp thu nhận những bệ phóng lớn từ quy hoạch đô thị, giao thông hạ tầng và khu công nghiệp tầm cỡ quốc gia, tạo nên “Bluechip” bất động sản với lợi suất tốt nhất cùng khả năng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Diễn Châu – “Mã Cổ Phiếu” Dẫn Dắt Thị Trường Nghệ An

Diễn Châu vốn là huyện giàu tiềm năng bậc nhất tỉnh Nghệ An khi có dân số đông thứ 2, chỉ sau TP Vinh. Huyện sở hữu KKT Đông Nam Nghệ An là một trong 2 khu vực động lực tăng trưởng của tỉnh; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đứng tốp đầu của tỉnh, quy mô kinh tế đứng thứ 2 toàn tỉnh. Đây đồng thời là huyện duy nhất tại Nghệ An có 3 hành lang kinh tế quan trọng của tỉnh đi qua: Hành lang kinh tế ven biển phía Đông; Hành lang kinh tế Quốc lộ 7; Hành lang kinh tế Quốc lộ 48.

Ngày 1/9, dự án cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu nối hai tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An chính thức được thông xe càng kích hoạt tiềm năng vốn rất mạnh mẽ của Diễn Châu. Với khả năng rút ngắn một nửa thời gian di chuyển từ Nghệ An đến Hà Nội, các chuyên gia đánh giá một lượng lớn du khách và doanh nghiệp, nhà đầu tư từ miền Bắc với nhu cầu cao về lưu trú, giải trí, kinh doanh thương mại… sẽ mang lại nguồn lợi khổng lồ và tác động đột phá đến bất động sản địa phương.

Củng cố nhận định này, một chuyên gia cho biết hệ thống cao tốc liên vùng vốn được xem là “kiến tạo vĩ đại của thời vận mới, nền tảng cho cơ đồ đất nước trong tương lai”, là một trong những hạng mục hạ tầng có ảnh hưởng lớn nhất đến giá trị bất động sản. Chẳng hạn, các địa phương sở hữu tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, Cầu Giẽ – Ninh Bình, Mai Sơn – Quốc lộ 45, Dầu Giây – Phan Thiết, TP HCM – Long Thành… đều nhanh chóng “kích hoạt” giá đất tăng trưởng từ 20 – 50%, nâng tổng mức đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn có thể lên đến 10 lần…

Cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu thông xe vào 1/9, chính thức “châm ngòi” cho bất động sản Diễn Châu

Hỗ trợ dài hạn cho thị trường bất động sản Diễn Châu còn có Khu công nghiệp VSIP Nghệ An II có quy mô 500ha vừa được Thủ tướng hai nước Việt Nam và Singapore phát lệnh khởi công vào cuối tháng 8 vừa qua. Sự có mặt của “hình mẫu khu công nghiệp thành công hàng đầu Việt Nam” sẽ là “thỏi nam châm” hút dòng vốn FDI về với Diễn Châu, mở rộng tệp khách hàng bất động sản đến đông đảo giới chuyên gia nước ngoài. Đơn cử trước đó, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An I được triển khai tại huyện Hưng Nguyên đã thu hút được 32 dự án đầu tư, tổng vốn FDI đạt 744 triệu USD.

Trong bức tranh tổng thể, tiềm năng bất động sản của huyện Diễn Châu còn được nối dài nhờ tầm nhìn lên thị xã vào năm 2030, với trọng tâm phát triển theo hướng đô thị, công nghiệp và dịch vụ. Hiện tại, ngoài chú trọng đầu tư quy hoạch hạ tầng đô thị, thành lập thêm nhiều cụm và khu công nghiệp mới, Diễn Châu còn được xây dựng 3 hành lang kinh tế với mục tiêu không chỉ trở thành Trung tâm công nghiệp, dịch vụ và du lịch của Nghệ An mà trong tương lai sẽ còn là trung tâm kinh tế sầm uất của Bắc Trung Bộ và cả nước.

Diễn Châu sở hữu 4 mũi nhọn chính sẽ tạo đà cho bất động sản trong thời gian sắp tới

“Lệnh” Mua Nào Giúp “Sắc Tím” Nở Rộ?

Với liên tiếp dự án tầm vóc được khởi động, năm 2023 được nhận định là cột mốc vàng son trong kỷ nguyên phát triển mới của Diễn Châu, là thời điểm chín muồi để giới đầu tư thông thái tham gia vào thị trường. Tuy nhiên, không phải mọi nơi đều sẽ ghi nhận “sắc tím” mà chỉ những khu vực có giá trị chiến lược trong bức tranh phát triển chung mới có thể đưa mã “Bluechip” thăng hoa.

Nhận định về vùng biến động dữ dội nhất trên thị trường bất động sản Diễn Châu 2023, một chuyên gia từ Hà Nội cho biết: “Để nói đến vùng giá tăng kịch trần thì phạm vi quanh Quốc lộ 7 sẽ đáng để đầu tư nhất do đây là cung đường đặc biệt nhất không chỉ của huyện Diễn Châu mà còn cả tỉnh Nghệ An hiện tại”.

Theo các chuyên gia, Quốc lộ 7 là “hồng tâm” bất động sản Diễn Châu 2023

Đầu tiên, theo quy hoạch mới nhất, Quốc lộ 7 hiện dẫn đầu về tiềm năng thương mại do vừa là cây “cầu nối” giữa Cao tốc Bắc Nam và Quốc lộ 1A, vừa nằm trên hành lang kinh tế quan trọng của huyện và tỉnh. Hiện tuyến đường này đang được đầu tư phát triển nhiều công trình trọng điểm về đô thị – dịch vụ thương mại, đón đầu hàng triệu người từ miền Bắc đến miền Trung và đi qua Diễn Châu.

Không chỉ vậy, tuyến đường đặc biệt này còn cùng lúc kết nối chặt chẽ với 3 động lực phát triển quan trọng của huyện Diễn Châu là vùng đô thị trung tâm, khu du lịch biển Diễn Thành và Khu công nghiệp VSIP Nghệ An II. Lợi thế đắt giá này giúp Quốc lộ 7 trở thành “vùng trũng” đón trọn 3 tệp khách hàng quan trọng hàng đầu của kinh doanh thương mại lẫn bất động sản gồm: cư dân địa phương, khách du lịch và giới chuyên gia nước ngoài.

Quốc lộ 7 hiện đang được nâng cấp mở rộng và đầu tư nhiều công trình đô thị – thương mại mới, hiện đại

Thêm vào đó, Quốc lộ 7 với chiều dài 220 km còn là tuyến đường dài nhất cả tỉnh, nắm giữ vai trò huyết mạch qua toàn bộ 7 huyện phía tây Nghệ An, bao gồm 3 huyện giàu nhất là Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương. Tuyến đường đồng thời cũng là hành lang vận tải qua nước Lào, nắm giữ vai trò an ninh, thương mại quan trọng với quốc gia.

Trong tầm nhìn ngắn hạn lẫn dài hạn, vị chuyên gia khuyên các nhà đầu tư nên sớm cơ cấu danh mục đầu tư tại Diễn Châu, đặc biệt trên tuyến Quốc lộ 7 khi thị trường vẫn còn ở “chân sóng” và dư địa phát triển còn rất lớn. Tuy vậy, chỉ nên “khớp lệnh” ở những sản phẩm bất động sản giá trị thực, vị trí trung tâm, tiềm năng quy hoạch, tiện ích cao cấp, chủ đầu tư uy tín và pháp lý đầy đủ để đảm bảo dòng lợi nhuận ngập tràn “sắc tím”.