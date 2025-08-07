Solaria Rise: Chất Sống Rực Rỡ Của Thế Hệ Trẻ Phía Tây TP.HCM

Tọa lạc tại trái tim đại đô thị tích hợp Waterpoint 355ha, Solaria Rise mang đến phong cách sống mới dành cho thế hệ trẻ: cân bằng tinh tế giữa nhịp sống đô thị hiện đại và không gian yên bình.

Căn Hộ “Resort Living” Giữa Lòng Đô Thị Tích Hợp

Trong nhịp sống hiện đại, người trẻ thành đạt không chỉ tìm kiếm một nơi để ở, mà còn là không gian nuôi dưỡng cảm xúc, tái tạo năng lượng và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình.

Sự thay đổi này là hệ quả tất yếu khi tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, áp lực công việc và guồng quay đô thị ngày càng nhanh chóng. Chính vì thế, giới trẻ năng động, cầu tiến và nhạy cảm với chất lượng sống bắt đầu “dịch chuyển” đến những nơi đáp ứng nhu cầu cân bằng giữa tiện nghi và thư giãn, hiện đại và yên bình.

Solaria Rise – dự án được phát triển bởi Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) ra đời như một lời giải đáp cho nhu cầu này. Khu căn hộ tọa lạc ngay “trái tim” đại đô thị tích hợp Waterpoint, liền kề công viên trung tâm Central Park 25ha. Vị trí này mang đến lợi thế hiếm có, vừa kết nối nhanh chóng đến mọi tiện ích đô thị, vừa hưởng trọn hệ sinh thái xanh mát tự nhiên. Đa phần các căn hộ Solaria Rise đều có tầm nhìn ra sông Vàm Cỏ Đông, vịnh Cảng nước ngọt 8,6ha hoặc đại công viên trung tâm.

Phát huy tối đa lợi thế này, những nhà kiến tạo đưa cảm hứng “resort living” vào từng căn hộ thông qua lối thiết kế thông minh, tối ưu hóa công năng sử dụng và tăng cường khả năng đón gió, ánh sáng, đối lưu không khí cùng ban công rộng thoáng. Mỗi góc nhỏ đều được tính toán để mang lại sự thoải mái, thư thái cho mọi thành viên trong gia đình.

Hướng đến thế hệ trẻ, gia đình trẻ, Solaria Rise cung cấp đa dạng loại hình căn hộ từ studio đến 1PN, 2PN, 3PN, đáp ứng linh hoạt nhu cầu an cư, đầu tư dài hạn.

Solaria Rise có quy mô hơn 3ha, cung ứng ra thị trường gần 700 sản phẩm

Chất sống “resort living” còn được tái hiện qua hệ tiện ích phong phú, quy hoạch bài bản ngay bên trong nội khu. Ở vị trí trung tâm dự án là tổ hợp hồ bơi với đường nét cong mềm mại, gợi cảm giác nhẹ nhàng như bước vào khu vườn nhiệt đới đầy hơi thở thiên nhiên.

Liền kề hồ bơi là khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời, không gian làm việc, phòng gym, yoga, phòng xông hơi… Tất cả hướng đến thiết lập một phong cách sống cân bằng giữa nhịp sống hiện đại, tận hưởng thời gian chất lượng một cách trọn vẹn.

Tiện ích nội khu mang phong cách “resort living” tại Solaria Rise

Khác biệt của Solaria Rise còn đến từ hệ tiện ích “all-in-one” đã hiện hữu tại Waterpoint. Chỉ trong 5-15 phút tản bộ hoặc đạp xe, cư dân Solaria Rise có thể trải nghiệm loạt tiện ích đẳng cấp từ y tế, giáo dục, thể dục thể thao như phòng khám đa khoa, trường nội trú song ngữ quốc tế, tổ hợp thể dục thể thao và sự kiện 3,1ha, vịnh cảng nước ngọt, khu cắm trại,…

Trường nội trú song ngữ quốc tế EMASI Plus – một trong những tiện ích đã hiện hữu tại Waterpoint. Ảnh: Nam Long

Hơn cả một nơi ở, Solaria Rise là không gian đa tầng cảm xúc, nơi mỗi ngày đều là trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên trù phú. Đó là chốn về, cũng là điểm khởi đầu cho một hành trình rực rỡ – sống đậm chất cá nhân, trọn vẹn nhịp điệu riêng của thế hệ trẻ hiện đại.

Đón Đầu Xu Hướng Phát Triển

Giữa bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, giá bất động sản không ngừng leo thang, xu hướng giãn dân về các đô thị vệ tinh đã trở thành tất yếu, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi quá trình hoàn thiện hạ tầng liên vùng.

Khu vực phía Tây đang dần nổi lên như một “cực tăng trưởng mới” nhờ cú hích từ hạ tầng. Hàng loạt tuyến đường trọng điểm như Vành đai 3 (dự kiến thông xe toàn bộ trong năm 2026), Vành đai 4 (chuẩn bị triển khai), cao tốc Bến Lức – Long Thành (dự kiến hoàn thành toàn tuyến 2026)… giúp rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa đô thị hạt nhân và đô thị vệ tinh. Từ đó, thu hút thế hệ cư dân trẻ về an cư.

Solaria Rise là mảnh ghép chiến lược của Nam Long trong việc hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm đa dạng tại đại đô thị tích hợp Waterpoint, đón đầu xu hướng giãn dân.

Khu căn hộ tọa lạc tại “trái tim” của Waterpoint nằm ngay mặt tiền tỉnh lộ 830, kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM – Trung Lương, cách trung tâm TP.HCM chỉ hơn 30 phút di chuyển. Đồng thời, vị trí dự án còn nằm liền kề các công trình cao tốc, vành đai đang được đẩy nhanh tiến độ, đón “điểm rơi” hạ tầng.

Solaria Rise là dự án đón đúng “điểm rơi” của hạ tầng. Ảnh: Nam Long

Cộng đồng cư dân Solaria Rise vì thế không chỉ là những người sở hữu một tổ ấm hay tài sản tiềm năng, mà là những người tiên phong kiến tạo chuẩn sống mới: hiện đại, cân bằng và đầy cảm hứng. Họ là một phần của sự dịch chuyển lớn – từ nội đô ra những đô thị vệ tinh quy hoạch bài bản, hạ tầng kết nối đồng bộ, tiện ích đầy đủ và chất lượng sống được đặt lên hàng đầu.

Đồng hành giải bài toán an cư cho người trẻ, Nam Long đang triển khai chính sách Easy Pay dành cho khách hàng mua nhà tại các dự án của Nam Long nói chung và Solaria Rise nói riêng. Theo đó, khách hàng có thể được vay với thời hạn lên đến 40 năm, được hỗ trợ lãi suất và ân hạn gốc lên đến 36 tháng, thời gian lãi suất cố định lên đến 5 năm. Hơn nữa, việc trả gốc rất linh hoạt, từ 1% giá trị khoản vay mỗi năm. Nhờ chính sách thanh toán Easy Pay, việc sở hữu căn hộ sẽ dễ dàng hơn, mở ra cơ hội để thế hệ trẻ kiến tạo không gian sống riêng, theo cách mà họ mong muốn.

