Sống Chậm Với Cảnh Quan Bình Yên Giữa Phố Phường Rộn Rã

Rời khỏi phố phường rộn rã nhiều khói bụi, một không gian sống khác biệt mở ra với tiếng nước róc rách, màu xanh và những đường cong mềm mại, làm trái tim như dịu lại.

Khu căn hộ cao cấp biệt lập Gem Park – một không gian sống xanh và hiện đại tại Hải Phòng. Nguồn: N.H.O

Làm thế nào để cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân là điều thế hệ ngày nay ưu tiên hàng đầu. Vì thế, một căn hộ đầy đủ tiện nghi, hiện đại nằm giữa thiên thiên mát lành, tạo nên những góc chill thư giãn là yếu tố tiên quyết cho sự lựa chọn.

Để đáp ứng nhu cầu này, N.H.O – chủ đầu tư đến từ Hàn Quốc đã tích hợp nhiều giá trị nghỉ dưỡng vào tổ hợp căn hộ hiện đại Gem Park tại Hải Phòng, đem đến những định nghĩa mới về một không gian sống xanh.

Sắc Xanh Cùng Những Đường Cong Kết Nối

Chính vì mục tiêu này mà Gem Park đã dành 50% diện tích trên tổng số 2ha để xây dựng các cảnh quan mang tính kết nối.

Đài phun nước ngay lối vào sảnh chính tạo tiếng nước róc rách thư giãn như một lời chào tươi vui với khách và chủ nhân khi trở về nhà. Khu vực Hi PAVILION (đồi vọng cảnh) với ngọn đồi nhân tạo cao 4m cùng thung lũng tạo độ dốc thoai thoải nhưng đủ phấn khích cho những ai muốn thử sức với đôi chân say mê trải nghiệm cảm giác “leo núi” giữa chốn phố thị nhộn nhịp. Đây cũng là nơi người lớn có thể ngồi hóng mát, trẻ nhỏ có thể vui đùa chạy nhảy mà chẳng cần đến một chuyến dã ngoại xa thành phố.

Cảm giác mát dịu bởi màu ngọc bích bao phủ từ mái che đến mặt nước tại hồ bơi Gem Park. Nguồn: N.H.O

Các môn thể dục thể thao ngoài trời như tennis, bóng rổ, yoga… được tính toán phân chia hài hòa dựa trên nhu cầu và thói quen của cư dân, thân thiện với đa thế hệ và nhóm khách hàng. Hồ bơi lớn có cả quầy bar, đảo thư giãn vừa tránh nắng vừa tạo sự riêng tư cùng cảm giác mát dịu bởi màu ngọc bích bao phủ từ mái che đến hồ nước. Khu công viên thoáng đãng với các đường đi bộ uốn lượn dưới bóng cây. Khu vườn sức khỏe của Gem Park được thiết kế mở rộng với các hàng cây và bàn trà tạo cảm giác bình yên cho những ai cần một góc yên tĩnh để nghe nhạc, đọc sách hay trò chuyện.

Ông Hyunjin Han, Tổng Giám đốc Công ty Thiết kế ADU cho biết “Chúng tôi muốn tạo một cộng đồng an toàn, lành mạnh và gắn kết. Cũng vì thế, dự án Gem Park nhấn mạnh yếu tố tiện nghi và nâng cao giá trị cuộc sống, các khu vực sinh hoạt cộng đồng được thiết kế thân thiện, với mục đích có thể khiến mọi người có thể bước ra khỏi nhà để tận hưởng, giao lưu và kết nối với nhau; từ đó sẽ tạo ra những mối quan hệ sâu sắc”.

Những Góc Sống Chậm Cho Từng Thành Viên

Nằm giữa trung tâm mới và trung tâm cũ của thành phố Hải Phòng, tầm nhìn hướng ra 2 con sông lớn, sông Cấm và sông Rế, Gem Park sở hữu nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên khi trước mặt không có công trình cao tầng nào hiện hữu. Từ Gem Park có thể phóng tầm mắt ra không gian bát ngát phía trước, nơi có cánh đồng lúa và dòng sông uốn lượn hay nhìn về thành phố sôi động lấp lánh ánh sáng về đêm.

Không gian tạo sự gắn kết và hòa nhập dành cho cư dân Hải Phòng – những con người có phong cách sống sôi động và sâu sắc Nguồn: N.H.O

Ngoài ra, chủ nhân ưa thích cảm giác thư giãn sau một ngày mỏi mệt có thể lựa chọn ngồi bệt xuống thảm cỏ ngắm hoàng hôn, ngâm mình dưới hồ nước hay thả bộ một mình dưới tán cây trên những con đường nội khu xinh xắn… Những khoảnh khắc sống chậm này, khoảng lặng yên bình giữa đời sống bộn bề này giúp tái tạo sức lao động trong những giai đoạn mà cả gia đình và sự nghiệp đều đòi hỏi chủ nhân ngôi nhà dành nhiều năng lượng.

“Thiết kế Gem Park sẽ mang đến một lối sống hiện đại, bền vững và an toàn. Nhưng trên hết là tạo sự gắn kết và hòa nhập với phong cách sống sôi động nhưng sâu sắc của người Hải Phòng. Khi các thành viên gia đình đều tìm được những không gian thư giãn làm an dịu tâm hồn thì cuộc sống chung càng thêm dễ chịu, an hòa.” – Ông Han cho biết thêm.

Bên cạnh kiến trúc hiện đại, đề cao công năng, các kiến trúc sư của công ty ADU cũng thổi vào Gem Park một âm hưởng vị lai riêng biệt, với các chi tiết đương đại kết hợp với yếu tố truyền thống trong văn hóa của người Việt. Đây cũng là phong cách thiết kế thích hợp với lối sống của các gia đình Việt Nam hiện đại. Nhà là nơi để trở về quây quần bên nhau mà vẫn đủ riêng tư, mãn nhãn để mỗi người tận hưởng cảm giác bình yên.

Khánh Chi