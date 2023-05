“Sóng” đất nền Cẩm Phả cập bến Hạ Long

Được đánh giá là tâm điểm vàng của bất động sản miền Bắc năm 2020, Green Dragon City sở hữu hàng loạt ưu thế là các yếu tố vàng quyết định giá trị của bất động sản: Đắc địa về vị trí, đắt giá về tầm nhìn, vượt trội về kết nối, lợi thế về tiếp cận, đẳng cấp về tiện ích. Tham quan dự án sau lễ mở bán ngày 7/6 vừa qua, khách hàng và nhà đầu tư không chỉ được trực tiếp kiểm chứng những ưu điểm vượt trội của dự án, mà còn vô cùng ngạc nhiên trước tiến độ và chất lượng thi công của chủ đầu tư. Mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, nhưng tập đoàn TTP vẫn nỗ lực vượt mọi khó khăn để thi công dự án, đảm bảo đúng tiến độ đề ra, kịp thời đưa dự án ra mắt khách hàng và nhà đầu tư ngay khi lệnh giãn cách xã hội được gỡ bỏ.



Tiến độ thi công dự án Green Dragon City Cẩm Phả tháng 6/2020

Đặc biệt, mặc dù thị trường bất động sản còn trầm lắng, khách hàng và nhà đầu tư còn dè dặt trước những dấu hiệu bất lợi của thị trường, Green Dragon City vẫn thuyết phục khách hàng xuống tiền ngay tại Lễ mở bán bởi yếu tố pháp lý vững vàng. Theo đó, khách hàng khi thanh toán 100% giá trị bất động sản tại sự kiện sẽ nhận ngay sổ đỏ, đảm bảo tính minh bạch, an toàn tuyệt đối cho các nhà đầu tư. Chính vì vậy, ngay tại sự kiện mở bán đầu tiên tại Cẩm Phả, hàng loạt khách hàng đã xuống tiền đầu tư với hàng trăm sản phẩm giao dịch thành công chỉ sau vài giờ mở bảng hàng. Đặc biệt, một số khách hàng còn quyết định đặt mua số lượng lớn từ 3-5 sản phẩm bởi tin tưởng vào tiềm năng sinh lời của Green Dragon City cả trong ngắn, trung và dài hạn.



Khách hàng đầu tiên thanh toán 100% giá trị bất động sản

nhận sổ đỏ ngay tại sự kiện

Tiếp nối thành công đó, đồng thời mang đến cơ hội “vàng” cho các nhà đầu tư tại khu vực Hạ Long và các tỉnh thành lân cận, tại Lễ mở bán tại Hạ Long diễn ra vào ngày 21/6/2020 tới đây, Tập đoàn TTP – Chủ đầu tư dự án Green Dragon City sẽ tiếp tục mang đến cho khách hàng và các nhà đầu tư hàng trăm sản phẩm bất động sản cao cấp của một Tokyo thu nhỏ đầu tiên giữa lòng thành phố đất Mỏ, thuộc tiểu khu Little Tokyo. Được thiết kế để đáp ứng “5 nhu cầu trong 1 điểm đến” của du khách: ẩm thực, mua sắm, vui chơi – giải trí, thư giãn, thưởng ngoạn, Little Tokyo gồm các dãy nhà liền kề, nhà phố thương mại (shophouse), biệt thự mặt biển được quy hoạch thành các khu phố kinh doanh dịch vụ sầm uất, hoạt động thâu đêm suốt sáng. Little Tokyo được định hướng trở thành biểu tượng mới về sự năng động, phồn vinh và náo nhiệt của một thành phố không ngủ giữa lòng đất mỏ, mang đến cho chủ nhân cơ hội kinh doanh sinh lời tối ưu.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật tập đoàn TTP, từ ngày 21/6/2020 đến 10/7/2020, tập đoàn TTP dành tặng khách hàng và các nhà đầu tư mức ưu đãi lên đến 20% và nhiều quà tặng hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên đến 3 tỷ đồng.



Green Dragon City Cẩm Phả mở bán ngày 21/6/2020 tại khách sạn Sài Gòn Hạ Long,

(TP.Hạ Long, Quảng Ninh)

Sở hữu nhiều ưu thế nội tại cùng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, Green Dragon City được các chuyên gia bất động sản đánh giá là một trong những dự án tâm điểm của thị trường phía Bắc 2020, dự báo những bứt phá ngoạn mục của bất động sản Cẩm Phả trong thời gian tới.