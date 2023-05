Sóng lại nổi với thị trường đất nền vùng ven

Vừa qua Tết không được bao lâu nhưng anh Hùng Phan, một nhà đầu tư tại Đồng Nai đã vội vàng lao vào công cuộc săn đất. Theo chân nhóm đầu tư thân quen, anh đang hướng đến hai thị trường chính là Lâm Đồng và Khánh Hòa tìm mua các lô đất quy mô lớn để đầu tư. Anh Hùng cho biết, từ đầu năm 2019 anh đã bắt đầu tập tành đầu tư BĐS, kỳ vọng ban đầu chủ yếu là học hỏi thêm kinh nghiệm. Vậy nhưng mấy năm qua, anh đầu tư lô nào trúng đậm lô đó, tiền kiếm được từ đất gấp 4-5 lần so với thu nhập từ hoạt động kinh doanh. Vậy nên 3 năm nay anh vẫn xem đầu tư đất là kênh kiếm tiền chính của mình.

Làn sóng tìm mua đất nền thường có xu hướng tăng mạnh trên thị trường vào các tháng đầu năm.

Theo anh Hùng, với giới đầu tư BĐS, đất nền luôn là phân khúc được ưa chuộng. Sóng đầu tư đất nền thường diễn ra vào thời điểm đầu năm hoặc cuối năm. Đây cũng là loại hình mà nhà đầu tư có kinh nghiệm thích chọn vì khả năng bùng nổ sốt đất cao. Sau cơn sốt, thị trường thường thiết lập mặt bằng giá mới, vì thế theo mỗi đợt sóng, nhà đầu tư nào có kinh nghiệm nắm bắt nhanh thông tin vào đón sóng, săn được những lô đất có vị trí đẹp, hoặc đất đón đầu quy hoạch sẽ kiếm lời cao. Hiện nay nhà nước đang đầu tư phát triển mạng lưới hạ tầng khắp nơi, hạ tầng phát triển thì đất càng có giá.

Cũng rộn ràng đi về các tỉnh miền Tây săn đất ngay sau Tết, anh Tấn Trình, nhà đầu tư TP.HCM cho biết, giờ mua đất Sài Gòn chỉ có giới đại gia mới đủ vốn, tầm tài chính từ 3-4 tỷ đổ lại, về khu vực vùng ven săn đất là lựa chọn tốt và dễ sinh lợi nhất cho nhà đầu tư lúc này. Ăn dầm nằm dề dưới thị trường tỉnh suốt 2 tháng để tìm hàng đầu tư, anh Trình cho biết, so với trước Tết giá đất nhiều nơi đã tăng từ 10-20% do nhu cầu mua bùng nổ. Có những mảnh đất đẹp, giá tăng nhanh hơn, trong khi không có nguồn hàng để bán ra cho nhà đầu tư. “Các tỉnh miền Tây đang “nóng” về hạ tầng, đường sá liên tục mở rộng, tiềm năng phát triển rất lớn. Hiện thời giá đất còn mềm nên nhiều người chuyển về đây săn mua đất. Giờ chỉ vài trăm triệu là có thể mua một lô đất nhưng khi hạ tầng triển khai sợ khó còn giá này. Chỉ trước và sau Tết thôi mà giá đã tăng 10-15% thì thêm vài năm có thể sẽ tăng gấp đôi, gấp ba”, anh Trình cho biết.

Câu chuyện săn đất đón đầu quy hoạch cũng đang diễn ra tại nhiều địa phương khác trên cả nước. Báo cáo thị trường tháng 1/2022 của Batdongsan.com.vn cho thấy, nhu cầu tìm kiếm và lượng tin đăng rao bán đất trong tháng 1/2022 tăng lần lượt 17-28% so với cùng kỳ. Một số tỉnh thành phía Nam tiếp giáp TP.HCM như Long An, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Lâm Đồng đều ghi nhận mức độ quan tâm tìm mua nhà đất tăng mạnh, nhất là loại hình sản phẩm đất nền và nhà liền thổ. Cụ thể, nhu cầu tìm mua đất nền tại Long An tăng 31%, nhà liền thổ tăng 54%, Bà Rịa – Vũng Tàu tăng 9% nhu cầu mua đất nền và 51% nhu cầu mua nhà liền thổ. Tương tự, Lâm Đồng cũng có nhu cầu mua đất nền tăng 28% và nhà liền thổ tăng gần 200%, đất nền Đồng Nai tăng gần 5% nhu cầu mua so với cùng kỳ 2021. Riêng ở một số tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Sóc Trăng, Tiền Giang… lượt quan tâm đất nền tăng trung bình 20-30% trong 2 tháng đầu năm 2022 do ăn theo làn sóng phát triển mạng lưới cao tốc liên vùng.

Sức nóng từ phát triển hạ tầng tại nhiều đô thị vệ tinh đang tạo đà cho cơn sóng săn đất nền vùng ven tăng trưởng mạnh thời gian qua.

Từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, sóng săn đất vẫn âm thầm diễn ra tại nhiều tỉnh thành phía Nam. Trong đó đất nền, đất thổ cư giá bình dân được săn đón hơn cả, giá bán đang liên tục biến động theo chiều hướng tăng. Dù không sốt trên diện rộng nhưng hoạt động mua – bán sôi động, nhất là ở các địa phương hưởng lợi thế về hạ tầng, quy hoạch như Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Lâm Đồng và một số tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Long An. Theo báo cáo quý 4/2021 của Bộ Xây dựng, mức độ biến động giá của phân khúc này nhanh hơn các phân khúc khác, tăng bình quân từ 20-40%/năm; đất dự án tăng từ 15-20%/năm. Riêng với đất lẻ, ở các khu vực ăn theo hạ tầng, quy hoạch mức tăng có thể biến động tăng 50-70%/năm.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, chuyên gia của Batdongsan.com.vn, đầu tư chạy theo quy hoạch, hạ tầng là câu chuyện không mới, nhiều nhà đầu tư đã thắng lớn với cách thức này, song cũng không ít người vỡ mộng. Đối với nhà đầu tư cá nhân, không phải cứ mua nhà gần đường là sẽ có lời, mà khu vực đó phải hình thành khu đô thị, khu dân cư thì mới nâng được giá trị bất động sản. Do vậy, người mua BĐS cần cân nhắc bài toán hợp lý, đặc biệt trong trường hợp có sử dụng đòn bẩy tài chính. Nếu tốc độ tăng giá bất động sản thấp hơn chi phí tài chính thì sẽ trở thành gánh nặng cho người mua.