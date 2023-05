Tại The Standard, không có cảnh những căn nhà chắn view nhau, thay vào đó là mảng xanh mát lành, những khu vườn ngập tràn sắc hoa, đưa chủ nhân “đắm chìm” trong những phút giây thư thái, bình yên trọn vẹn.

Từ giao điểm sầm uất giữa các thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên, chỉ mất khoảng ít phút di chuyển trên đường Tân Phước Khánh 10 là có thể “dừng chân” tại The Standard – khu biệt lập phong cách resort hàng đầu tại Bình Dương.