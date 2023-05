Sống ở tầng cao căn hộ chung cư có thể giúp tăng tuổi thọ

Nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát trên 1,5 triệu người sống ở các căn hộ chung cư. Kết quả cho thấy những người sống từ tầng 8 trở lên có tỷ lệ chết sớm thấp hơn những người ở tầng dưới 22%. Trong đó, tỷ lệ chết do bệnh phổi thấp hơn 40%, tỷ lệ chết do bệnh tim mạch thấp hơn 35%. Duy nhất một trường hợp đảo ngược, đó là tỷ lệ chết vì tự tử của người sống trong nhà chung cư cao hơn so với ở mặt đất, chênh đến 60%.

Nguyên nhân tử vong của các cư dân tầng dưới chủ yếu liên quan đến bệnh tim và bệnh phổi, một phần vì so với những cư dân sống ở tầng cao, cư dân ở tầng thấp bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi ô nhiễm không khí và tiếng ồn giao thông.

Mặt khác, những người sống ở tầng cao có cơ hội đi bộ lên xuống cầu thang, vận động nhiều hơn nên sẽ giảm nguy cơ bệnh tim. Kết quả nghiên cứu sức khỏe của 11.000 nam giới tại Mỹ cũng chỉ ra rằng, việc leo cầu thang có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ. Cụ thể, những người đàn ông leo cầu thang 3 – 5 lần mỗi ngày đã giảm 29% nguy cơ bị đột qụy, tương đương với việc tập thể dục thường xuyên trong thời gian dài.



Sống ở tầng cao chung cư có thể giúp bạn kéo dài tuổi thọ.

Một số lợi thế khác khi sống ở tầng cao đó là cư dân sẽ có tầm nhìn toàn cảnh tốt hơn, hiệu quả thông gió cao hơn, thông thoáng và hạn chế được côn trùng, ruồi muỗi. Căn hộ ở tầng cao cũng giúp bạn đón được nhiều ánh sáng tự nhiên hơn, không gian sống yên tĩnh và tránh xa được khói bụi, tiếng ồn giao thông.

Tuy nhiên, các nhà khoa học đứng sau nghiên cứu này cũng nhấn mạnh, kết quả khảo sát không thể đúng khi áp dụng vào mọi trường hợp, nhất là khi chung cư đó được xây dựng không đảm bảo, chất lượng sống kém, thiếu tiện nghi.

Đó là chưa kể việc sống ở tầng cao không phải lúc nào cũng tốt nhất cho sức khỏe của bạn. Những sự cố tai nạn ngoài ý muốn ở các tầng cao thường xảy ra nhiều hơn so với tầng thấp, hậu quả cũng nghiêm trọng hơn. Nhất là khi xảy ra hỏa hoạn, việc tiếp cận và cứu hộ ở tầng cao luôn khó khăn hơn so với tầng thấp. Bạn cũng sẽ phải chịu trách nhiệm nếu làm rơi các đồ vật từ tầng cao và gây ra tai nạn cho người ở phía dưới.

Linh Phương (dịch)

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/12/10/song-o-tang-cao-can-ho-chung-cu-co-the-giup-tang-tuoi-tho