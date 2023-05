Sóng “săn” biệt thự/nhà liền kề bùng nổ tại nhiều thị trường phía Nam

Nhà đầu tư tích cực tìm kiến nhà phố, biệt thự tại thị trường vùng ven

Chọn được khu vực và sản phẩm để xuống tiền từ cuối năm 2021 nên ngay sau Tết âm lịch, anh Tấn Trình (quận 5, TP.HCM) đã ký hợp đồng và hoàn tất thủ tục mua bán. Sản phẩm anh lựa chọn là một nền biệt thự thuộc dự án compoud ven sông triển khai tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Dù giá bán dự án này không rẻ nhưng anh Tấn cho rằng, so với các sản phẩm tương tự triển khai ở TP. Thủ Đức (cách đó 1 con sông), mức giá này rất mềm và giàu tiềm năng tăng trưởng trong các năm tới.

Nhu cầu tìm mua biệt thự, nhà liền kề có xu hướng tăng mạnh trên thị trường cả nước, nhất là các tỉnh thành đang có biến động hạ tầng.

Cũng xuống tiền mua biệt thự tại một dự án quy mô trên địa bàn huyện Bến Lức, Long An, chị Minh Tâm, nhà đầu tư sống tại TP. Thủ Đức cho biết, chị bị hấp dẫn bởi chất lượng và giá bán của sản phẩm này tại các thị trường vùng ven. Khi mà TP.HCM đã không còn là sân chơi cho tất cả nhà đầu tư BĐS liền thổ, đổ về các đô thị vệ tinh, nơi có tăng trưởng hạ tầng mạnh, tốc độ đô thị hóa cao và giá BĐS đang trên đà tăng là lựa chọn hấp dẫn cho cả nhà đầu tư và những người có nhu cầu tìm không gian sống xanh, thuận tiện di chuyển về nội thành.

Dòng sản phẩm biệt thự, nhà phố liền kề đang trở thành loại hình BĐS được giới đầu tư săn đón nhiều nhất trong các tháng vừa qua. Bất chấp việc giá biệt thự, nhà liền kề liên tục leo thang, phân khúc này vẫn ghi nhận nhu cầu tìm mua tăng, nhất là tại các đô thị quy mô phát triển giáp ranh TP.HCM trong bán kính từ 30-50km.

Báo cáo thị trường tháng 1/2022 của Batdongsan.com.vn cho thấy, lượng tin đăng và nhu cầu tìm kiếm biệt thự, nhà liền kề tại hầu hết các thị trường phía Nam đang tăng mạnh. Tổng lượng tin đăng rao bán biệt thự, nhà liền kề trong tháng 1/2022 tăng hơn 46% trong khi nhu cầu tìm mua tăng 36% so với cùng kỳ 2021. TP.HCM ghi nhận lượt tìm mua biệt thự, nhà phố tăng hơn 30% nhưng con số này vẫn khá khiêm tốn nếu so sánh với sức nóng của các thị trường giáp ranh.

Theo đó, dẫn đầu nhu cầu mua biệt thự, nhà liền kề khu vực phía Nam là hai thị trường Bà Rịa – Vũng Tàu và Long An. Lượng khách hàng tìm kiếm phân khúc nhà liền thổ tại Long An tăng 55%, trong khi Bà Rịa – Vũng Tàu cũng tăng 51% so với cùng kỳ. Bình Dương và Đồng Nai cũng có xu hướng tăng nhu cầu mua nhà liền thổ lần lượt từ 25-40%. Đặc biệt, trong quý vừa qua là thị trường Lâm Đồng với nhu cầu tìm mua nhà liền thổ tăng 200%, tập trung vào các khu vực nóng như Bảo Lộc, Bảo Lâm.

Sức nóng BĐS liền thổ sẽ tiếp tục li tâm

Nhận định về xu hướng bùng nổ giao dịch biệt thự, nhà liền thổ trên cả nước ngay trong thời điểm đầu năm 2022, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho biết, bên cạnh việc nhà liền thổ luôn là kênh đầu tư được ưa chuộng hàng đầu và mang lại thanh khoản cũng như lợi nhuận tốt, sự gia tăng nguồn cung mới trong tháng cuối năm 2021 và đầu 2022 đã khiến cho giao dịch loại hình này tăng nhiệt. Nhà liền thổ tại TP.HCM thời gian qua khá hạn chế kéo theo đó là lượng giao dịch giảm vì không tìm kiếm được sản phẩm phù hợp. Chính vì vậy phân khúc nhà phố/biệt thự đang có xu hướng dịch chuyển ra các vùng giáp ranh phát triển khác như Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, nơi có quỹ đất dồi dào, cơ sở hạ tầng kết nối thuận tiện và mức giá bán hợp lý.

Dư địa tăng giá cao, là kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền trong bối cảnh lạm phát đang khiến biệt thự, nhà phố trở thành phân khúc hút người mua thời điểm đầu năm.

Thực tế hoạt động thị trường từ thời điểm quý 4/2021 đến hiện tại, lượng giao dịch biệt thự, nhà liền kề phần nhiều tập trung về các khu đô thị tích hợp đang được triển khai tại Đồng Nai, Long An. Chẳng hạn như, tại Đồng Nai dự án Izumi City (170 ha) của CĐT Nam Long vừa ra mắt thị trường đã ghi nhận sức nóng về giao dịch. Đây là KĐT tích hợp đa dạng loại hình sản phẩm nhà phố, biệt thự, compound cao cấp và hệ sinh thái tiện ích thương mại – dịch vụ. Một khu đô thị khác triển khai tại Biên Hòa là Aqua City (1.000ha) của Novaland cũng ghi nhận sức mua tăng cao khi các đợt ra hàng gần đây đều có tỷ lệ thanh khoản từ 70-80% với phần lớn khách mua là người ở thực và nhà đầu tư dài hạn.

Tương tự, tại thị trường Long An thời điểm này cũng xuất hiện một số dự án nhà phố, biệt thự quy mô lớn ghi nhận sức tiêu thụ tốt như KĐT tích hợp Waterpoint (355 ha) tại Bến Lức. Khu đô thị này đang rao bán các căn nhà phố, biệt thự hạng sang thuộc dự án khu compound The Aqua với các mẫu thiết kế biệt thự cỡ lớn diện tích trên 250-800 m2, giá bán từ 23 tỷ trở lên. Tầm giá này được nhìn nhận là hấp dẫn và phù hợp với nhiều nhà đầu tư chuộng loại hình BĐS liền thổ có chất lượng cao trong các khu đô thị tích hợp quy mô lớn. Hay mới đây dự án The Sol City của Tập đoàn BĐS Thắng Lợi cũng trở lại với thị trường với sức mua ấn tượng. Đây là dự án KĐT khép kín với quy mô 103ha, có lợi thế giáp các KCN lớn nên thu hút sự quan tâm của cả người mua thực lẫn nhà đầu tư.

Ông Đinh Minh Tuấn dự báo, loại hình nhà phố, biệt thự được triển khai trong các dự án có bán kính cách TP.HCM từ 30-50km2 sẽ càng được chuộng trong thời gian tới. Trước sự tăng trưởng của nhu cầu sở hữu ô tô, hạ tầng liên kết vùng mở rộng, các thị trường vệ tinh sẽ còn nhiều cơ hội tăng trưởng và thay thế dần TP.HCM, trở thành nơi cung cấp nguồn cung và thu hút nhu cầu mua với BĐS liền thổ.

Phượng Uyên