Sóng săn biệt thự, nhà phố đổ về thị trường Đồng Nai

Báo cáo thị trường Đồng Nai tháng 3/2022 của Batdongsan.com.vn cho thấy, cả nhu cầu mua và lượng tin rao bán BĐS tại tỉnh Đồng Nai đang tăng mạnh so với tháng 2. Lượng tin rao và mức độ quan tâm biệt thự, nhà liền kề liên tục dẫn đầu các loại hình BĐS tại Đồng Nai nói riêng và thị trường vệ tinh phía Nam nói chung.

Cụ thể, nhu cầu mua nhà riêng tại Đồng Nai tăng 29%, đất nền tăng 39%, riêng biệt thự, liền kề có lượng tìm kiếm tăng đến 61% so với tháng 2/2022. TP. Biên Hòa tiếp tục là địa bàn có hoạt động mua bán và tìm kiếm nhà đất đông đảo nhất Đồng Nai, đây cũng là nơi tập trung phần lớn nguồn cung và lượt tìm mua biệt thự/liền kề, nhất là tại những dự án quanh khu vực sông Đồng Nai. Trong khi đó, các địa phương như Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom lại có nhiều lượt tìm kiếm ở loại hình đất nền và nhà riêng lẻ. Ngoài Đồng Nai, Long An cũng là địa phương có nhu cầu tìm kiếm biệt thự/liền kề tăng, trong khi tại Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương nhu cầu có phần chững do thiếu nguồn hàng mới.

Nhu cầu tìm kiếm biệt thự tăng mạnh hơn so với các loại hình khác tại Đồng Nai. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, bên cạnh một số dự án hiện hữu chào bán nguồn hàng rải rác, giao dịch chính của Đồng Nai đang tập trung vào hai dự án lớn là KĐT Aqua City của Novaland và Izumi City của Nam Long Group. Được biết, dòng sản phẩm biệt thự, nhà liền kề chào bán tại Aqua City có giao dịch khá tốt từ thời điểm 2020, giá từ mức 5-6 tỷ đồng/căn hiện tăng lên 7-10 tỷ đồng/căn. Theo đơn vị này, khách mua chính của dự án là nhà đầu tư ở TP.HCM và các khu vực lân cận. Aqua City cũng là dự án có tiến độ thi công nhanh, dự kiến sẽ bàn giao các sản phẩm đầu tiên trong năm nay.

những sản phẩm nhà phố đầu tiên nằm trong compound biệt lập của giai đoạn 1 có giá dự kiến từ 6 tỷ đồng/căn, nhưng hiện ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ cao vượt nguồn hàng dự kiến. Dự án này được nhận định là một trong những điểm sáng giúp Khu đô thị Izumi của Nam Long Group diện tích 170ha ghi nhận nhu cầu tìm mua cao dù chưa chính thức chào bán. Trong đợt giới thiệu ra thị trường thời điểm quý 1/2022,nhưng hiện ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ cao vượt nguồn hàng dự kiến. Dự án này được nhận định là một trong những điểm sáng giúp thị trường BĐS khu vực phía Nam nói chung và khu Đông TP.HCM nói riêng bùng nổ mạnh mẽ sau thời gian dài bị “nén” và cũng là tâm điểm giao dịch trong năm 2022 của của thị trường nhà liền thổ Đồng Nai. Theo giới đầu tư, tầm giá của Izumi City hiện được xem là mềm hơn rất nhiều so với các biệt thự, nhà phố lân cận triển khai trên lưu vực sông Đồng Nai.

So với các đô thị vệ tinh khác của TP.HCM, Đồng Nai được nhiều ông lớn đầu ngành chọn phát triển các dự án đô thị quy mô lớn trên 100ha.

Chia sẻ về thị trường nhà liền thổ phía Nam, ông V õ Hồng Thắng, P.GĐ thị trường DKRA Việt Nam cho biết, trong quý 1/2022 nguồn cung mới nhà phố/biệt thự khu vực TP.HCM và các tỉnh giáp ranh sụt giảm mạnh. Trong 3 tháng đầu năm thị trường đón nhận 611 căn mở bán đến từ 12 dự án, chỉ bằng 17% so quý trước và bằng 31% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên tỷ lệ tiêu thụ đạt 71%, tương đương 432 căn. Mặt bằng giá sơ cấp cũng tăng 3-5% do chi phí đầu vào tăng, riêng Đồng Nai ghi nhận mức giá bán sơ cấp tăng 8-12% so với quý 4/2021. Nguồn cung mới và sức cầu phân khúc nhà phố/biệt thự dự kiến sẽ tăng trong quý 2/2022, dao động khoảng 1.900 căn tập trung tại TP.HCM và Đồng Nai. Mặt bằng giá sơ cấp có thể sẽ tiếp tục xu hướng tăng do chi phí đầu vào tăng. Trong đó Đồng Nai dẫn đầu nguồn cung mới toàn thị trường với khoảng 800 căn dự kiến mở bán.

Theo ông Thắng, Đồng Nai sở hữu nhiều dự án quy mô trên 100 ha, đây là một trong những yếu tố thu hút các nhà đầu tư trong suốt 3 năm qua và có thể là những năm tiếp theo. Hiện Đồng Nai đang có ít nhất 5 dự án trên 100ha triển khai và có thể mở bán trong năm 2022, theo dự báo mức giá 2-3 triệu USD/căn cũng sẽ trở nên phổ biến vào năm sau. Ngoài yếu tố diện tích, yếu tố cơ sở hạ tầng tại chỗ, hạ tầng kết nối với TP.HCM và các tỉnh trong khu vực cũng là những nguyên nhân quan trọng giúp phân khúc nhà phố, biệt thự của tỉnh Đồng Nai dẫn đầu tăng trưởng nhu cầu mua những năm qua.

Còn theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, đến cuối quý 1/2022, hầu hết ông lớn bất động sản trong và ngoài nước đều đã có mặt tại thị trường Đồng Nai với hàng loạt các dự án quy mô đại đô thị. Hiện nay dòng sản phẩm chủ lực của nhà phố biệt thự tại Đồng Nai thường phát triển các dự án ven sông với giá chỉ bằng một nửa so với các sản phẩm cùng phân khúc tại TP.HCM. Ngoài ra các diễn biến tích cực của dự án hạ tầng, sân bay quốc tế Long Thành, kỷ nguyên ô tô bùng nổ cũng khiến một lượng lớn người chuộng nhà liền thổ ở TP.HCM và các nhà phát triển BĐS đổ về Đồng Nai gom quỹ đất đón thời cơ trong những năm tới.

