Gạt Bỏ Nỗi Lo Tìm Nơi An Cư, Sống Tận Hưởng Tại Hanhomes Blue Star

Để sở hữu một căn hộ tại các thành phố lớn như Hà Nội không phải điều dễ với người trẻ bởi giá nhà luôn ở mức cao trong khi thu nhập trung bình. Chính vì thế, việc làm chủ một căn hộ chất lượng, bàn giao ngay, nhận sổ đỏ sau 45-60 ngày ký kết với giá chỉ từ 1,7 tỷ/căn tại trung tâm mới phía Đông là kỳ vọng của nhiều khách hàng.

Áp Lực Mua Nhà Chưa Bao Giờ Lớn Như Hiện Nay

Với những người trẻ, chọn học tập, làm việc và sinh sống ở Hà Nội không phải là quyết định dễ dàng bởi những áp lực vô hình. Đi cùng với một công việc ổn định, có mức thu nhập khá là trăn trở làm sao mua được một căn hộ giá hợp lý, để an cư giữa thủ đô “đất chật người đông”.

Đó cũng là câu chuyện mà anh Thanh – một nhân viên văn phòng tại Hoàn Kiếm từng gặp phải, trước khi tìm được bến đỗ cho gia đình tại Hanhomes Blue Star.

Chia sẻ về cuộc sống trước đây, anh Thanh chỉ thốt lên hai từ “bấp bênh”. Cuộc sống ở Hà Nội hoa lệ, sôi động và tất bật đi kèm với nỗi lo “cơm, áo, gạo, tiền”. Đối với những người chưa ổn định chỗ ở tại Hà Nội như anh Thanh, áp lực luôn đè nặng lên vai vợ chồng anh, khi vừa phải lo tiền thuê nhà, tiền học tập cho con trẻ, tiền sinh hoạt, lại phải lo cho bố mẹ ở quê.

Mua nhà tại Hà Nội chưa bao giờ là dễ với người trẻ (Ảnh: Handico 5)

Nhất là khi, giá căn hộ cho thuê tại Hà Nội tăng nhanh theo thời gian. Nếu như đầu năm 2021, giá cho thuê một căn hộ 2 phòng ngủ tại Đống Đa khoảng 8 triệu/tháng thì đến đầu năm 2022, giá cho thuê đã tăng lên 10-15 triệu/tháng. Giá cho thuê tại các căn chung cư có đầy đủ tiện nghi tại nội đô chạm mốc 18 triệu/tháng đối với loại 2 phòng ngủ. Chỉ riêng tiền thuê nhà đã là chiếm hơn nửa tháng lương của anh, chưa nói đến tiền sinh hoạt, đi lại, ăn uống của hai vợ chồng và chi phí học tập của các con.

Những dồn nén từ tài chính, đến không gian sống chật chội trong căn hộ cũ, thiếu ánh sáng tại trung tâm Hà Nội, khiến anh Thanh quyết định dành số tiền tiết kiệm hơn 1 tỷ của gia đình và mượn thêm bạn bè để tìm mua một căn hộ để ổn định cuộc sống và công việc. Thế nhưng, giá nhà tại Hà Nội chạm mức trung bình 47 triệu/m2, gia đình anh khó mà tìm được một căn hộ 2 phòng ngủ với giá vừa tầm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

“Đã quyết định tìm mua nhà để ổn định sinh sống tại thủ đô, thế nhưng tôi chưa từng nghĩ việc tìm một căn hộ phù hợp với tài chính và nhu cầu sinh hoạt của gia đình lại khó như thế. Các căn hộ tại Thanh Xuân, Đống Đa hầu như đều chạm mốc 3 tỷ. Không gian sinh hoạt chung thiếu thốn, trong khi giao thông đi lại tắc nghẽn do áp lực từ dân số… đều là những lý do khiến gia đình tôi chưa thể tìm được chốn an cư như ý”, anh Thanh cho biết.

Dự án Hanhomes Blue Star đáp ứng nhu cầu người mua ở thực (Ảnh: Handico 5)

Phải đến khi được bạn bè giới thiệu dự án Hanhomes Blue Star tại trung tâm mới phía Đông thủ đô, anh Thanh mới tìm được cho gia đình bến đỗ an cư phù hợp với giá chỉ từ 30 triệu/m2.

“Không chỉ có giá bán vừa túi tiền, căn hộ Hanhomes Blue Star còn bàn giao ngay, chất lượng vượt trội sánh ngang phân khúc căn hộ cao cấp. Trong khi đó, tiện ích nội khu đủ đầy, ngoại khu dễ kết nối, cộng hưởng với không gian xanh mát là điều mà tôi và các con luôn mong mỏi.”, anh Thanh chia sẻ thêm.

Tận Hưởng Cuộc Sống Đích Thực Tại Hanhomes Blue Star

“Sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ tại Hanhomes Blue Star với mức giá chỉ 1,7 tỷ đồng là điều chưa từng nghĩ đối với vợ chồng anh. Phải đến tận khi cầm sổ đỏ trong tay, trực tiếp nhận nhà từ chủ đầu tư, anh chị mới biết đây là hiện thực”, anh Thanh ví von.

Sống tại Hanhomes Blue Star, gia đình anh Thanh được trải nghiệm lối sống tận hưởng trọn vẹn trong không gian đa tiện ích tại trung tâm mới Gia Lâm. Tại đây, mỗi ngày bắt đầu trong ánh sáng tràn ngập khung cửa, nghe tiếng gió thổi làn khi tươi mới vào từng góc nhỏ căn hộ, với tiếng cười giòn giã của con trẻ và người vợ mải mê nấu bữa sáng cho gia đình trong phòng bếp nhỏ xinh.

Cuộc sống hạnh phúc là khi tự tay trang trí căn hộ Hanhomes Blue Star

Mỗi chiều tan làm, đi trên con đường thông thoáng để về tổ ấm Hanhomes Blue Star. Trở về nhà, trở về với cuộc sống tiện nghi đủ đầy, nơi bố mẹ rèn luyện thể chất và tinh thần trong chuỗi spa, gym, massage, yoga hiện đại. Ông bà dạo bộ trên cung đường tràn ngập bóng cây, thư thái tìm cho mình những khoảng không riêng tại thủ đô, trong khi con trẻ vui đùa tại không gian sinh hoạt chung.

Cuối tuần, bố mẹ có thể dắt con trẻ sang biển hồ kế bên, tận hưởng chuỗi giải trí, sự kiện, lễ hội kề bên thềm nhà mà không cần di chuyển hàng tiếng đồng hồ. Tại Hanhomes Blue Star, cuộc sống là những trải nghiệm tiện nghi đủ đầy, để nhà không chỉ là nơi an cư, mà thật sự là ngôi nhà đúng nghĩa với tình thân, kỷ niệm và hạnh phúc.

Năm 2023, chủ đầu tư Handico 5 ra mắt duy nhất 80 căn đẹp dự án Hanhomes Blue Star cho người mua ở thực. Với giá bán chỉ từ 30 triệu/m2, bàn giao ngay, sổ đỏ sau 45-60 ngày ký kết, căn hộ Hanhomes Blue Star là cơ hội cho người mua nhà muốn sở hữu chốn an cư hiện đại, tiện nghi với giá bán tầm trung, vừa tối ưu chi phí, vừa tiết kiệm thời gian khi trực tiếp nhận nhà mà không mất thời gian chờ đợi xây dựng.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 5

Địa chỉ: 135 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline: 0923 868 679

Văn phòng giao dịch: Khu 31ha, phố Thành Trung, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội