Sống ưu việt: một chạm – vạn tiện nghi, một bước chân – ngàn tiện ích

Khoảng những năm 2010, cầu Bãi Cháy là điểm nhấn hạ tầng hiếm hoi của Hạ Long. 10 năm sau, thành phố này đã bứt phá cùng các công trình mới với tổng vốn đầu tư lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng, nổi bật có thể kể đến: Cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, Hạ Long – Vân Đồn, Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long, Cầu Cửa Lục, đường bao biển Trần Quốc Nghiễn (kéo dài về phía Cao Xanh – Hà Khánh), đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả…

Hạ tầng đổi mới, chính sách mở cửa, thị trường bất động sản Hạ Long cũng đón nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố xuất hiện những công trình cao cấp, hiện đại tầm cỡ quốc gia và khu vực, đồng thời đón cả những phong cách sống đang là xu hướng chung của thế giới. Là một trong những dự án “hưởng lợi” trực tiếp từ quy hoạch và hạ tầng mới của thành phố, The Ruby Hạ Long là ví dụ điển hình cho nhận định này.

Một chạm – vạn tiện nghi

Tương tự như các thành phố phát triển trên thế giới, Hạ Long đang từng bước ứng dụng sự tiến bộ của khoa học công nghệ vào mọi lĩnh vực đời sống, nỗ lực xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số toàn diện. Tiếp bước định hướng chung của thành phố, The Ruby Hạ Long mang đến dòng sản phẩm Smart homes ưu việt, với mong muốn thiết kế một cuộc sống thông minh toàn diện tại “căn hộ thông minh trong thành phố thông minh”. Bên trong thành phố, tương lai không xa, cư dân sẽ được hưởng tiện ích từ hệ thống chiếu sáng, hệ thống quản lý, giám sát thông minh, bệnh viện và trường học với trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn Công nghệ thông tin mức độ cao… Về đến căn hộ, mỗi thiết bị tại gia là một người bạn đồng hành cho cuộc sống “vạn tiện nghi”.

Chủ nhân có thể điều khiển, giám sát, đặt lịch hẹn giờ hoặc vận hành hệ thống điện tử thông minh, với nhiều thiết bị điện trong ngôi nhà trên smartphone hoặc máy tính bảng

Thông thường, để điều khiển thiết bị điện sẽ yêu cầu hệ thống công tắc được bố trí trong nhà. Tại The Ruby Hạ Long, toàn bộ hệ thống đèn được điều khiển thông qua một nút chạm trên màn hình điện thoại. Chủ nhân còn có thể chủ động điều chỉnh cường độ sáng theo bối cảnh: ăn tối, đón khách, xem phim, đọc sách… Tương tự với hệ thống rèm, hệ thống rèm cửa tự động trở nên tiện nghi hơn khi có thể điều khiển linh hoạt nhiều rèm cửa cùng một lúc, đặt chế độ để rèm tự động mở/đóng. Các kịch bản tương tự diễn ra với điều hòa không khí và nóng lạnh mang đến cho các chủ nhân cuộc sống được chăm sóc toàn diện, tối đa tiện nghi, tối ưu hiệu quả vận hành, tiết kiệm điện năng và sự tối đa sự an toàn, riêng tư cho các chủ nhân căn hộ.

Một bước chân – ngàn tiện ích

Không chỉ có hạ tầng “thay áo mới”, “khẩu vị” bất động sản của người Hạ Long cũng đã thay đổi thời gian qua. Từ việc đón nhận phong cách sống trên cao tại những khu căn hộ cao cấp, cho đến việc những dự án đa tiện nghi, cung cấp hệ thống tiện ích All in one ngày càng được ưa chuộng.

Nói về “All in one”, khái niệm được dùng để mô tả sự thuận tiện của một dự án. Ví như The Ruby Hạ Long, cư dân không cần đi xa mà đã có tất cả trong tầm tay, chỉ cần vài phút di chuyển bằng thang máy sẽ có siêu thị, phòng tập Gym, Yoga, bể bơi, vườn dạo bộ, sân tập thể thao, khu vui chơi trẻ em…. Các dịch vụ như sửa chữa, bảo dưỡng hạ tầng trong nhà cũng được chuẩn bị chu đáo trong những trường hợp cấp thiết.

N ội khu The Ruby Hạ Long giống như một thành phố thu nhỏ với 45 tiện ích cao cấp

Bên cạnh hệ thống 45 tiện ích nội khu được thiết kế toàn diện, tất cả các tiện ích lớn nhất của thành phố cũng chỉ cách The Ruby Hạ Long từ 5-15 phút di chuyển. Tất cả tạo nên một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, phục vụ nhu cầu của cư dân mọi lứa tuổi. Theo ông Xuân Kiên (Hòn Gai, Quảng Ninh), khách mua nhà tại dự án chia sẻ, bản thân tiện ích dự án xây dựng được là một phần, nhưng để có cuộc sống tiện nghi nhất thì vẫn phải phụ thuộc vào vị trí. The Ruby Hạ Long có lợi thế là gần trung tâm hành chính, đường bao biển 06 làn xe ngay phía trước, rất thuận tiện để di chuyển đến các tiện ích giáo dục, y tế, vui chơi, giải trí lớn nhất của Hạ Long. Đặc biệt, sau thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh, nhu cầu sinh sống trong một khu vực có tiện ích đa dạng càng tăng cao. Mô hình này vừa đáp ứng tất cả các nhu cầu sống hiện đại vừa đảm bảo sự riêng tư, không gian xanh, trong lành, thoáng đãng tốt.

