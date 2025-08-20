Sống Xanh - Nghỉ Dưỡng - Đầu Tư Tạo Dòng Tiền: Tam Giác Vàng Của Giới Đầu Tư Hiện Đại

Từ chốn nghỉ dưỡng riêng tư đến cơ hội khai thác sinh lợi, bất động sản ven biển đang khẳng định sức hút trên thị trường. Tại Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM mở rộng), xu hướng này đang định hình rõ nét, đưa khu vực trở thành điểm nóng mới của thị trường.

Second Home Ven Biển – Xu Hướng Lựa Chọn Của Thế Hệ Nhà Đầu Tư Mới

Ghi nhận thực tế, tầng lớp trung lưu cao tại Việt Nam (thu nhập 50 – 110 USD/ngày) được dự báo tăng trưởng trung bình 17% mỗi năm đến 2030, thuộc nhóm dẫn đầu châu Á. Thu nhập tăng kéo theo nhu cầu chi tiêu cho y tế, nghỉ dưỡng và giải trí, tạo lực đẩy cho sản phẩm bất động sản gắn liền với trải nghiệm và nâng tầm chất lượng sống.

Bên cạnh đó, xu hướng sở hữu second home đang ngày càng trẻ hóa. Theo một khảo sát của VnExpress, hơn 67% người trong độ tuổi 30 – 40 mong muốn có một ngôi nhà thứ hai; trong khi 53% nhân lực tri thức đã chuyển sang làm việc độc lập từ sau năm 2021. Xu hướng WFH (Work from home) và làm việc tự do khiến second home dần tiệm cận vai trò của first home – vừa là nơi lưu trú thường xuyên, vừa là không gian nghỉ dưỡng định kỳ.

Chính sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng này đang củng cố sức hút cho second home ven biển, mô hình “hai trong một”: vừa đảm bảo giá trị nghỉ dưỡng, vừa khai thác cho thuê linh hoạt tối ưu dòng tiền.

Second home ven biển không chỉ mang giá trị sở hữu, mà còn là cơ hội để chủ nhân sống gần gũi hơn với thiên nhiên, tận hưởng bầu không khí trong lành mỗi ngày.

Về góc độ đầu tư, tại sự kiện “Toàn cảnh thị trường bất động sản Vũng Tàu 2024”, ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn nhấn mạnh nhà đầu tư hiện nay quan tâm hàng đầu đến khả năng sinh lời từ cho thuê, sự minh bạch pháp lý, tiện ích nội khu và chất lượng thiết kế.

Second home ven biển không chỉ là bài toán đầu tư, mà còn là tuyên ngôn phong cách sống khác biệt của gia chủ xứng tầm. Điểm nhấn của loại hình này nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa không gian xanh và tiện nghi hiện đại, mang đến cho chủ nhân một cuộc sống nghỉ dưỡng trọn vẹn. Sống ven biển là hòa mình vào bản giao hưởng thiên nhiên: sáng sớm đón gió trong lành, chiều dạo bước trên bờ cát, và chỉ mất vài giờ di chuyển để kết nối lại với nhịp sống sôi động nơi đô thị. Một chốn “đi về” lý tưởng, cân bằng giữa riêng tư và vô vàn trải nghiệm mới mẻ.

Đáng chú ý, tiêu chí lựa chọn second home ngày nay cũng đang thay đổi. Giới thượng lưu không còn hướng đến những vùng hoang sơ, thiếu tiện ích, mà ưu tiên các khu vực ven biển có hạ tầng hoàn thiện, dịch vụ đa dạng và tiềm năng phát triển dài hạn. Đặc biệt, những quần thể bất động sản được quy hoạch đồng bộ cùng hệ sinh thái nghỉ dưỡng – du lịch – kinh doanh càng trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư lẫn người sở hữu.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Điểm Nóng Mới Của Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng Ven Biển

Theo dự báo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), năm 2025 nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng sẽ tăng khoảng 80% so với năm 2024, khi nhiều chủ đầu tư hoàn thiện điều chỉnh giá bán và chính sách.

Trong bối cảnh đó, mô hình đầu tư “ba trong một”: sống xanh, nghỉ dưỡng và tạo dòng tiền đang định hình như “tam giác vàng” của giới đầu tư hiện đại. Với lợi thế ven biển, hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện cùng định hướng phát triển bền vững, Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là TP.HCM) nổi lên như điểm đến sáng giá: vừa mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng đích thực, vừa mở ra tiềm năng tài chính dài hạn.

Hiện nay, khách hàng ưu tiên second home ven biển trong các tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí tiện ích đồng bộ.

Chỉ cách TP.HCM 96km, Bà Rịa – Vũng Tàu từ lâu đã là “thủ phủ du lịch biển” phía Nam. Không chỉ sở hữu đường bờ biển dài, khí hậu trong lành và cảnh quan giàu sức hút, nơi đây còn nằm trong trục kết nối trực tiếp với trung tâm kinh tế – tài chính lớn nhất cả nước. Nhờ đó, Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) giữ vai trò cửa ngõ chiến lược, góp phần định hình TP.HCM trở thành siêu đô thị quốc tế, đồng thời tạo nên trục phát triển mới, nơi nghỉ dưỡng, đầu tư và kết nối toàn cầu giao thoa.

Lợi thế hạ tầng càng củng cố sức bật cho bất động sản nghỉ dưỡng nơi đây. Hàng loạt dự án trọng điểm đang tăng tốc: mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành lên 8 – 10 làn từ ngày 19/8; cao tốc Bến Lức – Long Thành dự kiến hoàn thành toàn tuyến năm 2026; cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đưa vào sử dụng từ tháng 9/2025; Vành đai 3 hoàn thành tuyến chính vào tháng 12/2025; cao tốc Long Thành – Hồ Tràm đang tăng tốc triển khai. Những tuyến đường này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giúp chủ nhân second home dễ dàng kết nối nhanh chóng với trung tâm TP.HCM.

Song song, Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) còn hưởng lợi từ chính sách vĩ mô. Du lịch và dịch vụ biển đã được xác định là trụ cột trong Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho sự phát triển dài hạn. Đặc biệt, sân bay quốc tế Long Thành, dự kiến vận hành năm 2026, sẽ là cú hích kết nối toàn cầu, đưa dòng khách quốc tế về khu vực, gia tăng giá trị cho bất động sản ven biển.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Xây dựng

Thời gian xuất bản: 06:32 20/08/2025

Link nguồn: https://tapchixaydung.vn/song-xanh-nghi-duong-dau-tu-tao-dong-tien-tam-giac-vang-cua-gioi-dau-tu-hien-dai–20201224000032648.html

