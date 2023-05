“Sốt” đất nền phía Bắc, im ắng thị trường miền Nam

Báo cáo nghiên cứu thị trường tháng 12/2021 vừa được Batdongsan.com.vn công bố cho thấy, thời điểm cuối năm nhu cầu tìm kiếm đất nền có xu hướng gia tăng tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, nhất là ở các thị trường vệ tinh giáp ranh Hà Nội.

Bùng nổ giao dịch đất nền mạnh nhất trong tháng vừa qua là các tỉnh phía Bắc với tâm điểm là Hà Nội, Hà Nam, Bắc Giang và Hưng Yên. Theo số liệu từ Batdongsan.com.vn, trong tháng 12/2021, lượt tìm kiếm đất nền và đất nền dự án tại các địa phương này đều tăng hơn 2 con số. Cụ thể, nhu cầu tìm mua đất nền ở Hà Nội tăng 19% so với cùng kỳ 2020 trong khi Hà Nam tăng đến hơn 36% so với tháng 11 trước đó. Hòa Bình, Hưng Yên và Bắc Giang cũng ghi nhận lượt quan tâm tìm mua đất nền tăng 18-22% trong khi các điểm nóng từ giai đoạn 2020 là Bắc Ninh, Hải Dương cũng tiếp tục tăng thêm 8-13% so với 1 tháng trước đó.

Nhận định về nguyên nhân khiến thị trường đất nền phía Bắc bùng nổ giao dịch tháng cuối năm, ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng bộ phận NCTT Batdongsan.com.vn cho biết, hàng loạt thông tin về quy hoạch phát triển hạ tầng là bàn đạp khiến nhà đất nhiều tỉnh thành nóng sốt. Ví như tỉnh Hà Nam vừa bổ sung khu công nghệ cao 1.000ha vào quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2030; Bắc Ninh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/2.000 khu đô thị Lim mở rộng; Lào Cai khởi công dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc với Hà Nội… Những thông tin hạ tầng liên quan đến phát triển tại các địa phương trên đã tạo ra cơn nóng sốt nhẹ với đất nền. Tuy không tăng trưởng bùng nổ như thời điểm sốt đất vào tháng 3/2021 nhưng sự tăng trưởng này ngay thời điểm dịch bệnh vẫn đang phức tạp cho thấy nhu cầu và sự ưa chuộng của nhà đầu tư vào phân khúc đất nền vẫn rất lớn.

Thị trường đất nền các tỉnh thành phía Bắc ghi nhận nhu cầu mua gia tăng mạnh mẽ vào thời điểm cuối năm 2021. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trái ngược lại sự sôi động của miền Bắc, giao dịch đất nền tại các tỉnh phía Nam có phần bình ổn hơn. Bên cạnh một số khu vực có xu hướng tăng nhẹ, không ít tỉnh thành ghi nhận nhu cầu tìm mua đất nền giảm so với tháng trước. Cụ thể, TP.HCM có nhu cầu tìm mua đất nền giảm 4% trong khi Bình Dương, Cần Thơ cũng có lượng quan tâm đất nền giảm 2-3% trong tháng 12 vừa qua. Đồng Nai, Bình Dương và Long An là ba tỉnh có giao dịch nhà đất tăng nhưng ở mức nhẹ, chỉ tầm 3-5% so với tháng trước và phần lớn rơi vào loại hình nhà phố liền kề, biệt thự.

Cũng trong tháng cuối năm, một số địa phương khu vực Tây Nam Bộ như Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu Làn xuất hiện làn sóng rao bán đất nền nhộn nhịp từ hơn một năm trước. Việc này tạm lắng sau nhiều tháng ảnh hưởng dịch Covid-19 và sôi động trở lại khi các địa phương nới lỏng giãn cách. Hiện tượng sốt giá và thổi giá đất các tỉnh miền Tây, cộng với việc rao bán đất nền khiến thị trường BĐS trở nên bát nháo trong những ngày cuối năm Tân Sửu. Tuy nhiên phần lớn hiện tượng “sốt đất” này chỉ là sốt ảo, nhu cầu tìm mua và giao dịch thật không nhiều, số lượng tin rao bán nhà đất tại các địa phương miền Tây tăng mạnh nhưng nhu cầu tìm mua và giao dịch thực tế không tăng khiến cơn sốt này giảm nhiệt nhanh chóng trong những ngày cận Tết.

Nhận định về thị trường BĐS trong các tháng đầu năm 2022, chuyên gia Batdongsan.com.vn cho biết, thị trường BĐS được kỳ vọng phục hồi từ năm 2022 và có sự chuyển động gia tăng nhờ nguồn cầu được thúc đẩy mạnh mẽ. Cùng với đó, lãi suất vay mua nhà thấp, lượng kiều hối tiếp tục gia tăng cùng xu hướng dịch chuyển dòng tiền từ chứng khoán đổ vào nhà đất sau khi “chốt lời” sẽ giúp giao dịch BĐS sôi động trong năm tới đây. Đặc biệt, nguồn cung mới đang hồi phục ấn tượng nhờ nới lỏng pháp lý cũng mở ra nhiều cơ hội cho người mua nhà quyết định xuống tiền sở hữu nhà đất.

Cũng theo các chuyên gia, cơn sốt giá của thị trường thời gian qua tuy nhiều nơi chỉ mang tính cục bộ nhưng về cơ bản, thị trường đất nền vẫn đang có dư địa phát triển lớn, nhất là tại những khu vực, địa phương có sự phát triển mạnh của hạ tầng và tốc độ đô thị hóa cao. Vì vậy trong đầu năm 2022, nhu cầu mua đất nền làm tài sản vẫn được nhà đầu tư ưa chuộng và tiếp tục là phân khúc được lựa chọn hàng đầu, nhất là khi nguồn cung trên thị trường sụt giảm mạnh bởi dịch bệnh và chính sách chưa được tháo gỡ triệt để. Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn phức tạp, nhà đầu tư không thể bỏ tiền để kinh doanh các loại hình khác, đất nền vẫn có khả năng sinh lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần cân nhắc đầu tư vốn thật, hạn chế sử dụng các nguồn vay vốn tín dụng, để hạn chế rủi ro.

Phương Uyên