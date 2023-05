Sốt giá đất Thủ Thiêm – bản đồ trung tâm thành phố đang dần dịch chuyển?

Bản đồ trung tâm dịch chuyển

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) cho rằng, sau khi phiên đấu giá 4 lô đất Thủ Thiêm ngày 10/12 xác lập kỷ lục hơn 2,4 tỷ đồng/m2 đất trên bán đảo thuộc quận 2 này, khái niệm trung tâm Tp.HCM đã chính thức thay đổi.

Khu trung tâm Tp.HCM trước đây được hiểu là địa bàn quận 1 và lõi trung tâm thường bị giới hạn bởi bán kính khá hẹp quanh các trục đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi, nơi luôn có giá đất cao nhất trên thị trường; đồng thời cũng cao nhất trong bảng giá đất thành phố công bố. Tuy nhiên, sau phiên đấu giá đất tỷ USD vừa qua, giá đất dọc theo đại lộ vòng cung trên bán đảo Thủ Thiêm đã vượt qua giá đất 3 tuyến đường cao nhất quận 1, đồng thời định vị lại khái niệm trung tâm Tp.HCM theo hướng mở rộng ra hai bờ sông Sài Gòn.

Theo ông Châu, khu trung tâm cũ từ quận 1 đang dần mở rộng sang khu trung tâm mới trên bán đảo Thủ Thiêm, thuộc quận 2, và trong tương lai có thể mở rộng sang các quận khác có địa giới nằm dọc bờ Đông và bờ Tây sông Sài Gòn. Giá đất các vị trí dọc hai bờ sông, vì vậy có thể bước sang trang mới khi sánh ngang với giá đất khu trung tâm cũ, thậm chí cao hơn.

Từ kết quả cuộc đấu giá 4 lô đất tại bán đảo Thủ Thiêm trong phiên đấu giá ngày 10/12 vừa qua đã tạo ra kỷ lục giá đất khủng nhất Việt Nam. Chia sẻ về tác động của đỉnh giá mới đến thị trường BĐS khu vực Thủ Thiêm trong tương lai, lãnh đạo một doanh nghiệp BĐS tại TP.HCM cho rằng, cơn khát quỹ đất sạch tại TP.HCM là một trong những nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp bất chấp trả giá cao để sở hữu. Bên cạnh việc bị hạn chế bởi yếu tố ách tắc pháp lý, nguồn cung quỹ đất đẹp, nhất là đất vàng hai bên bờ sông Sài Gòn ngày càng khan hiếm, giá trị phát triển cao nên không ít nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận bỏ ra chi phí khủng để sở hữu.

Việc giá đất Thủ Thiêm xác lập một mặt bằng mới cao chót vót đẩy thị trường bước vào cơn sốt đất mới với biên độ tăng giá có thể gấp 8 lần mức khởi điểm, nhất là phân khúc BĐS cao cấp, hạng sang tại khu vực trung tâm quận 1, quận 2 và khu giáp ranh quận 7.

Thị trường sẽ xuất hiện làn sóng rượt đuổi giá bán của các dự án BĐS tại đây so với các chung cư cùng phân khúc trong khu vực lân cận. Thực tế trước đó, báo cáo giá nhà chung cư tại Thủ Thiêm vừa được Rever công bố trong quý 4/2021 cho thấy, giá căn hộ vị trí giáp sông trên bán đảo này ghi nhận mức cao nhất khoảng 210 triệu đồng /m2. Với loại hình đất nền có vị trí giáp sông quanh khu vực bán đảo Thủ Thiêm dao động 350- 400 triệu đồng/ m2. Loạt dự án ven sông Sài Gòn như The River bán ra giá 130 triệu đồng/m2; The Metropole Thủ Thiêm có giá 160 -210 triệu đồng/m2 ; Empire City từ 120 – 180 triệu đồng/m2. Khu vực này gần như đã không còn dự án nào có tầm giá dưới 100 triệu đồng/m2.

Xu hướng tăng giá chóng mặt của bán đảo Thủ Thiêm đang khiến nhiều người lo ngại giá nhà đất các khu vực gần kề có liên kết thuận lợi đến bán đảo này cũng sẽ tăng theo trong thời gian tới. Nhất là những dự án quanh khu vực sông Sài Gòn có kết nối trực tiếp đến bán đảo Thủ Thiêm. Giá đất các vị trí dọc hai bờ sông, vì vậy có thể bước sang trang mới khi sánh ngang với giá đất khu trung tâm cũ, thậm chí cao hơn.

Động thái này khiến không ít nhà đầu tư đang dịch chuyển sang các khu vực lân cận khu đô thị Thủ Thiêm để tìm kiếm các sản phẩm nhà ở thuộc phân khúc tương tự quận 2 nhưng với mức giá bán vào khoảng 100 triệu đồng/m2 đổ lại. Đây hiện là mặt hàng “hot” được săn đón trên thị trường những ngày gần đây. Tuy nhiên để tìm được một sản phẩm ưng ý về cả vị trí gần kề sông Sài Gòn, liên kết trực tiếp với khu đô thị Thủ Thiêm, chất lượng cao cấp với giá tầm 100 triệu đồng/m2 đổ lại không dễ vì nguồn cung hạn chế và cạnh tranh gắt gao.

Trước sức nóng đó, những dự án tọa lạc tại nơi có kết nối gần với bán đảo Thủ Thiêm thông qua công trình cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến khởi công vào 2022 và đưa vào vận hành vào năm 2024, được các nhà đầu tư chú ý.

