Khu chung cư cao cấp Starlake chụp từ trên cao

Thiết kế tinh tế cho những trải nghiệm độc nhất

Tập đoàn Daewoo E&C với bề dày kinh nghiệm phát triển dự án tại hơn 47 nước trên thế giới, cùng đội ngũ chuyên gia và bí quyết công nghệ hàng đầu thế giới hứa hẹn sẽ kiến tạo Starlake thành khu đô thị đẳng cấp quốc tế đồng bộ với đầy đủ các tiện ích của môi trường sống “xanh” hài hòa với thiên nhiên. Starlake là một trong số rất ít dự án tại Việt Nam được người Hàn Quốc quan tâm phát triển các tiện ích: khu vực vui chơi giải trí, siêu thị tiện ích, trung tâm đào tạo giải trí ở ngay 3 tầng thương mại khối đế của tòa nhà.

Với những chủ nhân sở hữu nhà ở, đặc biệt là tầng lớp thượng lưu, các quan chức cấp cao, tận hưởng không gian sống thoải mái và sang trọng là yếu tố quan trọng nhất. Do đó, điều này được quan tâm hàng đầu khi thiết kế từng căn hộ tại tổ hợp chung cư Starlake. Mỗi căn hộ ở đây đều được thiết kế hoàn hảo đến từng chi tiết, cùng những trang thiết bị nội thất đẳng cấp và không gian sắp đặt tinh tế chuẩn Hàn Quốc, mang lại một cuộc sống tuyệt với nhất cho chủ sở hữu.

Đặc biệt khu H9CT1 Starlake nằm trong quần thể khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây với quy mô lên tới 84% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và công trình cộng đồng. Qua đó Starlake mong muốn mang đến cho cư dân cơ hội trải nghiệm những tiện ích và tiện nghi của 1 siêu dự án giữa lòng Hà Nội như: Không gian sân vườn, khu vui chơi trẻ em, sân gôn, quán cà phê trẻ em, hồ bơi… Cảnh quan tại Starlake được thiết kế theo resort 5 sao: cư dân được tận hưởng toàn bộ tiện ích nội khu cũng như tiện ích dự án. Trường quốc tế Dewey sẽ đi vào hoạt động vào Quý 1/2021.

Không gian cho cây xanh được chú trọng và đầu tư

Khu vui chơi trẻ em trong dự án chung cư cao cấp Starlake

Bên cạnh đó, hệ thống an ninh, an toàn của tòa nhà được đảm bảo tuyệt đối với hệ thống an ninh 4 lớp: An ninh ngoại khu toàn dự án, khu bảo vệ chung cư, thẻ từ kiểm tra vào căn hộ, camera giám sát hành lang. Đặc biệt, chủ đầu tư Daewoo chú trọng đầu tư hạ tầng phòng cháy chữa cháy với công nghệ hàng đầu thế giới có khả năng cảnh báo sớm, chữa cháy liên động và tự động dập lửa sớm mà không cần sự can thiệp của con người – bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cư dân Starlake.

Chung cư cao cấp Starlake cũng là nơi được nhiều khách hàng lựa chọn bởi vị trí các khối căn hộ được thiết kế theo đường chéo và khoảng cách giữa các khối vừa đủ khoảng trống nhìn thoáng cho tất cả các căn hộ. Thiết kế điển hình và linh động tạo ra những không gian sống mềm mại, giúp tối ưu hóa ánh sáng và đón gió vào từng căn hộ.

Vị trí đắc địa nhất Hà Nội

Khu đô thị Starlake tọa lạc tại khu đất “vàng” duy nhất còn lại của Hà Nội, Starlake mang đến cơ hội trải nghiệm và tận hưởng những tiện ích của một siêu đô thị cao cấp bậc nhất giữa lòng Hà Nội. Khu vực này là nơi Chính phủ Việt Nam đã lựa chọn để đặt trụ sở của các Bộ ngành, Đại sứ quán Hàn Quốc, khu Ngoại giao đoàn, các công trình văn hóa quốc gia.

Starlake cách trung tâm TP. Hà Nội 5km và cách sân bay quốc tế Nội Bài 14km theo đường cao tốc Nhật Tân – Nội Bài, giao thông rât thuận tiện tới các khu vực hành chính của Hà Nội. Hơn nữa, Starlake xếp trên trục chính đi khu công nghiệp Toyota, Honda, Panasonic, Yamaha, Canon, Samsung Bắc Ninh nên đã được nhiều chuyên gia nước ngoài ở Hàn Quốc, Nhật Bản chọn thuê hoặc mua nhà tại đây.

Vị trí đắc địa của Starlake tại Hà Nội

Có vị trí đắc địa về phong thủy của Hà Nội – Starlake nằm trên trục Hồ Tây – Ba Vì – trục tâm linh của Hà Nội, được bao bọc và bảo vệ bởi hai mạch núi lớn là Tam Đảo (phía Đông) và Ba Vì (phía Tây). Được mệnh danh là hồn cốt của xứ Thăng Long rồng bay, Hồ Tây là nơi linh khí tụ hội, phong thủy hanh thông, cuộc sống thịnh vượng. Do đó, rất nhiều vị lãnh đạo cao cấp của Việt Nam và Hàn Quốc đã chọn Starlake là nơi an cư.

Bắt đầu nhận bàn giao nhà từ Quý 4/ 2020 đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư Starlake Tây Hồ Tây đã bàn giao gần 400 trên tổng số 603 căn hộ trong đó hơn 100 gia chủ đã dọn vào sinh sống. Bên cạnh đó, một số khách hàng khác cũng đang gấp rút chuyển nội thất đến căn hộ trong thời gian sớm nhất – trước Tết Nguyên Đán.

Tiềm năng gặt hái lợi ích

Trong bối cảnh thị trường bất động sản cuối năm 2020 đến đầu 2021 phục hồi và phát triển mạnh, nhu cầu mua bất động sản để ở hoặc đầu tư cũng ngày càng tăng cao, đặc biệt là yêu cầu mua căn hộ cao cấp – có thể nhận nhà ngay nhờ chất lượng bảo đảm và hợp pháp.

Thị trường nhà ở hiện nay cũng đang dịch chuyển dần sang xu hướng đầu tư có kế hoạch lâu dài chứ không còn dành cho những nhà đầu tư lướt sóng mua bán trong vòng 3 – 6 tháng nữa. Bằng chứng cho thấy rõ nhất điều này là mặc dù trong năm 2020, nhu cầu có sụt giảm nhưng tình hình đầu năm 2021 thì thị trường bất động sản nhà ở đã tăng trưởng trở lại.

Hiện nay, nhiều dự án chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến kinh tế hậu Covid-19, nên người ta quan tâm nhiều đến cam kết và bàn giao tiến độ của chủ đầu tư. Đây cũng là lý do mà những dự án có chất lượng quy hoạch, xây dựng, tiến độ tốt, cam kết bàn giao sớm như dự án Starlake Tây Hồ Tây rõ ràng luôn “bán tốt”.

Đây chính là cơ hội bất động sản không thể bỏ qua cho khách hàng sau nhiều tháng “ở ẩn” vì Covid-19. Đặc biệt, những dự án có vị trí đẹp, quy hoạch thông minh và tiện ích đồng bộ như chung cư H9CT1 Starlake hứa hẹn sẽ là lựa chọn đầu tiên cho quyết định “chi tiền” của khách hàng. Hơn nữa, sau dịp Tết Tân Sửu, dự đoán Starlake sẽ tung ra nhiều chính sách ưu đãi khi mua căn hộ tại đây. Đây chính là cơ hội tốt để các nhà đầu tư bất động sản ‘xuống tay’ trong dịp đầu năm mới.