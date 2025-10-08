Sức Bật BĐS Cần Thơ Từ Hạ Tầng Xã Hội Và Dịch Vụ Đồng Bộ

Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng xã hội – từ giáo dục, y tế đến thương mại, dịch vụ – đưa Cần Thơ trở thành trung tâm mới của vùng ĐBSCL, mở ra cơ hội lớn cho thị trường bất động sản (BĐS), đặc biệt tại các dự án đô thị tích hợp hiện đại.

Bước Ngoặt Sáp Nhập: Gia Tăng Quy Mô Và Tiềm Lực Đô Thị Cần Thơ

Trước khi mở rộng địa giới, Cần Thơ đã là thành phố trực thuộc Trung ương duy nhất của vùng ĐBSCL, giữ vai trò trung tâm vùng về tài chính, thương mại, giáo dục và y tế. Đây là điểm đến hội tụ hệ thống dịch vụ chất lượng cao mà các tỉnh lân cận khó có được. Từ khi sáp nhập cùng Hậu Giang và Sóc Trăng, quy mô diện tích đã nâng lên 6.360 km² với dân số hơn 4,2 triệu người. Bước ngoặt này không chỉ mở rộng quy mô dân số và nhu cầu an cư – dịch vụ, mà còn gia tăng đáng kể tiềm lực phát triển đô thị

Về giáo dục và y tế, thành phố hiện có hơn 10 trường đại học lớn, trong đó nổi bật là Đại học Cần Thơ và Đại học Y Dược Cần Thơ – nơi đào tạo hàng chục nghìn sinh viên mỗi năm. Hệ thống bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ là điểm đến chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương và cả vùng Tây Nam Bộ. Lượng lớn sinh viên, bệnh nhân, đội ngũ bác sĩ, chuyên gia đến học tập và làm việc đã hình thành nhu cầu ở thực ổn định, gia tăng sức hút cho thị trường BĐS.

Cần Thơ – tâm điểm mới của miền Tây trên hành trình đô thị hóa bền vững

Thương mại và dịch vụ tại Cần Thơ cũng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng. Các trung tâm thương mại quy mô như Vincom Xuân Khánh, Sense City, Aeon Mall Cần Thơ đã góp phần định vị thành phố như một trung tâm mua sắm – giải trí hàng đầu khu vực.

Bên cạnh đó, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, năm 2024, địa phương đón hơn 6,3 triệu lượt khách, trong đó có trên 460.000 lượt khách quốc tế. Du lịch và kinh tế đêm phát triển, tạo ra dòng khách và dòng tiêu dùng ổn định, thúc đẩy giá trị thương mại của các khu vực trung tâm.

Mô Hình BĐS Đô Thị Tích Hợp: Xu Hướng Tất Yếu Của Cần Thơ Mới

Sự đồng bộ của hệ sinh thái hạ tầng xã hội đã tác động trực tiếp đến thị trường BĐS. Về nhu cầu an cư, người dân ưu tiên lựa chọn nhà ở tại khu vực trung tâm, gắn liền với tiện ích giáo dục, y tế, thương mại. Về đầu tư, dòng tiền tìm đến các sản phẩm BĐS vừa có khả năng khai thác kinh doanh, vừa gia tăng giá trị theo đà phát triển của thành phố. Các dự án được quy hoạch chuẩn, gắn liền tiện ích hiện hữu luôn thu hút sự quan tâm của cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Tọa lạc tại trung tâm mới của Cần Thơ, Nam Long II Central Lake nổi bật nhờ mô hình đô thị tích hợp chuẩn mực. Trên diện tích 43,8 ha, dự án dành 60% quỹ đất cho cây xanh, mặt nước và tiện ích cộng đồng. Hệ thống hạ tầng nội khu bao gồm: công viên hồ trung tâm 3,36 ha, trường học liên cấp 1,15 ha, khu y tế 1.700 m², khu thể thao đa năng 5.700 m² và trung tâm thương mại – dịch vụ 9.800 m². Cư dân có thể an cư, học tập, mua sắm, vui chơi và rèn luyện thể thao ngay trong nội khu mà không cần di chuyển xa.

Phối cảnh quy hoạch chuẩn mực của Nam Long II Central Lake.

Không gian sống toàn diện này đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư của cư dân thành thị hiện đại, gia tăng tính bền vững cho giá trị BĐS. Mô hình đô thị tích hợp vốn đã chứng minh được ưu thế tại TP.HCM, Hà Nội, nay được Nam Long nhân rộng tại trung tâm vùng Tây Nam Bộ qua các đô thị quy mô lớn.

Ở góc độ đầu tư, dự án có lợi thế nhờ pháp lý đầy đủ. Toàn bộ đất nền đã được cấp sổ đỏ, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng. Đây là tài sản tích lũy phù hợp cho các gia đình trẻ mong muốn ổn định lâu dài, cũng như là lựa chọn an toàn cho các nhà đầu tư tìm kiếm sản phẩm thanh khoản tốt và giàu tiềm năng tăng giá.

Song song đó, dòng sản phẩm shophouse xây sẵn được chủ đầu tư giới thiệu ra thị trường đang tạo sức hút lớn. Được quy hoạch trên các trục giao thương nội khu, dãy shophouse tạo thành tâm điểm thương mại, phục vụ nhu cầu ăn uống, mua sắm, dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe… của cộng đồng cư dân trí thức, chuyên gia và gia đình trẻ trong đô thị. Việc sở hữu sản phẩm ngay giai đoạn đầu giúp nhà đầu tư nắm bắt tiềm năng khai thác kinh doanh trực tiếp và đón đầu nhịp tăng trưởng của kinh tế vùng.

Shophouse tại Nam Long II Central Lake đang mở booking – cơ hội cho nhà đầu tư đón đầu hậu sáp nhập tỉnh.

Với hơn 20 năm song hành tại Cần Thơ, Nam Long – Top 2 chủ đầu tư uy tín năm 2025 (theo Vietnam Report), đã góp phần hình thành những khu đô thị kiểu mẫu, tạo dựng nền tảng cho diện mạo đô thị hiện đại. Trong đó, Nam Long II Central Lake tọa lạc tại Cái Răng – trung tâm hành chính và kinh tế mới của thành phố, hội tụ song song hai giá trị: nơi an cư chất lượng cho cộng đồng cư dân và tài sản đầu tư chiến lược trong bối cảnh Cần Thơ mở rộng quy mô, khẳng định vị thế trung tâm vùng.

