Sức bật hạ tầng giao thông nâng tầm bất động sản Quận 12

Bức tranh hạ tầng đô thị mới khang trang

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều công trình hạ tầng giao thông, nhiều tuyến đường huyết mạch của khu vực đã phát triển mạnh góp phần trong việc liên kết Quận 12 với các quận huyện, tỉnh thành khác như Củ Chi (TP.HCM), Thuận An, Dĩ An (Bình Dương). Có thể kể đến những công trình hạ tầng trọng điểm đóng góp cho sự phát triển Quận 12 như: Hầm chui An Sương, dự án mở rộng tuyến đường Trường Chinh đã và đang triển khai, tuyến quốc lộ 1A được mở rộng và đồng bộ với các tuyến đường nhánh đi vào các quận như: Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp… giúp rút ngắn thời gian di chuyển. Ngoài ra, QL 22, Lê Văn Khương, Lê Thị Riêng, Hà Huy Giáp nối với Củ Chi, Bình Dương, Tây Ninh là những tuyến đường huyết mạch trong việc đưa khu vực này phát triển. Tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) đi qua quận 12 dự kiến được khởi công vào năm 2021 và tuyến Metro số 4 (Thạnh Xuân – Nguyễn Văn Linh).

Những khu nhà phố thương mại mới góp phần thay đổi diện mạo đô thị Quận 12. Ảnh: khu nhà phố thương mại One Place 2 với 3 mặt view sông Vàm Thuật

Trong tương lai, sau khi 2 tuyến Metro được hoàn thành sẽ nâng tầm Quận 12 lên một tầm cao mới. Ngoài ra, dự án cầu An Phú Đông nối Quận 12 – Gò Vấp, dự án cầu Vàm Thuật nối quận 12 – Bình Thạnh cũng sẽ được triển khai trong tương lai. Chính những sự phát triển của hạ tầng giao thông đã trở thành một “đòn bẩy” giúp thúc đẩy thị trường bất động sản Quận 12 tăng trưởng lớn và kỳ vọng sẽ có “cú hích” ấn tượng.

One Palace 2 – Nâng tầm giá trị sống

Theo Colliers International tại Việt Nam, nguồn cung bất động sản liền thổ hiện tại tuy ít nhưng cầu vẫn tăng đáng kể. Với những sản phẩm giá hợp lý ở các khu vực lân cận được kỳ vọng sẽ làm giảm chênh lệch cung cầu tại TP.HCM. "Tuy vậy, với những phát sinh mới đây của đại dịch Covid-19, thị trường có thể xuất hiện những diễn biến không dễ đoán. Nhà phố với giá trị dưới 10 tỷ đồng có lẽ vẫn có mức thanh khoản tốt bậc nhất ở phân khúc này", ông David Jackson, Tổng Giám đốc Colliers International tại Việt Nam nhận định.

Khu nhà phố thương mại One Palace 2 – liền kề công viên 150ha và 3 mặt view sông Vàm Thuật được Đất Xanh Premium phân phối độc quyền

Trong đầu tháng 4 vừa qua, Đất Xanh Premium đã giới thiệu ra thị trường Khu Nhà Phố Thương Mại One Palace 2 với phiên bản giới hạn chỉ 106 căn nhà phố thương mại – liền kề Công viên cây xanh 150 ha với 3 mặt view sông Vàm Thuật ngay Trung tâm Quận 12. One Palace 2 được lấy cảm hứng thiết kế từ phong cách tân cổ điển châu Âu đầy đẳng cấp với diện tích cơ bản từ 50-60m2 bao gồm: 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, áp mái sẽ đáp ứng tối đa nhất công năng sử dụng cho khách hàng. Ngân hàng BIDV và FINA hỗ trợ cho khách hàng vay lên đến 70%. Ngoài không gian sống đẳng cấp và những sự hỗ trợ tài chính từ ngân hàng, điểm thu hút nhà đầu tư “săn đón” One Palace 2 chính là pháp lý hoàn toàn minh bạch, sổ riêng từng căn. Đây chính là điểm then chốt khiến cho khách hàng hoàn toàn an tâm khi chọn lựa nơi đầu tư và an cư bền vững.

One Palace 2 được thiết kế theo phong cách tân cổ điển đầy sang trọng, đẳng cấp, chỉnh chu và minh bạch pháp lý

Với mức giá chỉ từ 4,8 tỷ/căn, đây được nhiều nhà đầu tư đánh giá là mức giá cạnh tranh và tốt trong cùng phân khúc. Ngoài ra, với sức bật về hạ tầng tại Quận 12 cùng sự khan hiếm về quỹ đất và nguồn cung ra thị trường bất động sản liền thổ. One Palace 2 hứa hẹn sẽ là lời giải đáp hoàn hảo cho hành trình sống đẳng cấp và đầu tư sinh lợi tại TP.HCM.