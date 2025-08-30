Sức Bật Mạnh Mẽ Của Thị Trường Bất Động Sản Bảo Lộc

Hạ tầng đồng bộ, khí hậu ôn hòa lại tiệm cận thành phố du lịch Đà Lạt, Bảo Lộc không chỉ là điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Nguyên mà còn là “miền đất hứa” của các nhà đầu tư bất động sản sành sỏi.

“Đòn Bẩy” Từ Cơ Sở Hạ Tầng

Trục cao tốc Dầu Giây – Tân Phú – Bảo Lộc – Liên Khương, với tổng chiều dài hơn 200 km, chính là đòn bẩy chiến lược mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho khu vực. Trong đó, đoạn Dầu Giây – Tân Phú (giai đoạn 1) vừa được khởi công vào ngày 19/8/2025, đoạn Bảo Lộc – Liên Khương đã khởi công từ tháng 6/2025. Toàn tuyến dự kiến hoàn thiện và đưa vào vận hành từ năm 2027.

Vị trí khu đô thị Phú Gia Bảo Lộc hưởng lợi lớn khi cao tốc Dầu Giây – Liên Khương hoàn thành

Khi đi vào hoạt động, cao tốc này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Bảo Lộc xuống chỉ còn khoảng 2 – 2,5 giờ, tạo hành lang kết nối thông suốt giữa Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Đây được ví như “mạch máu hạ tầng” mở lối cho phát triển kinh tế – xã hội, du lịch và bất động sản toàn vùng.

Cao tốc Dầu Giây – Liên Khương không chỉ là một tuyến đường – đó là biểu tượng của sự thay đổi tư duy phát triển đô thị: không tập trung dồn nén vào trung tâm mà mở rộng không gian sống, làm việc, nghỉ dưỡng ra các đô thị vệ tinh. Và trong bản đồ chuyển động ấy, Bảo Lộc không còn là cái tên “phía sau Đà Lạt”, mà đang tự viết nên câu chuyện riêng – một câu chuyện về một tương lai khác: năng động, xanh, cân bằng và bền vững.

Ngoài cao tốc, Bảo Lộc còn nằm trong vùng ảnh hưởng của sân bay Liên Khương, kết nối hàng không thuận tiện đến các trung tâm lớn trong nước và quốc tế. Hạ tầng giao thông đồng bộ đang dần định hình vị thế mới cho Bảo Lộc – không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, mà còn là nơi đáng sống và đáng đầu tư.

Giá “Mềm”, Giàu Tiềm Năng Bứt Phá

Hội tụ thế mạnh về cơ sở hạ tầng, giá bất động sản Bảo Lộc đang có xu hướng tăng trong thời gian qua. Theo dữ liệu trực tuyến tổng hợp từ các kênh thông tin bất động sản, hiện giá đất đường Nguyễn Văn Cừ 40 – 50 triệu đồng/ m2, đường Trần Phú đã lên tới 70 – 80 triệu đồng/m2. Có những khu vực đã chạm ngưỡng 100 triệu đồng/m2 như chợ cổ Bảo Lộc, đường Phan Bội Châu, Nguyễn Công Trứ… Ngoài ra, giá đất xung quanh các dự án quy hoạch cũng được hưởng lợi, dao động từ 18 – 28 triệu đồng/m2.

Dù có dấu hiệu tăng, nhưng giá đất bình quân tại Bảo Lộc được đánh giá vẫn thấp hơn Đà Lạt và “mềm” so với TP.HCM. Đón đầu thị trường giàu tiềm năng này, nhiều chủ đầu tư lớn đang kéo theo làn sóng tìm mua bất động sản tại Bảo Lộc. Tuy nhiên, dù nhu cầu cao và tiềm năng phát triển lớn, thị trường bất động sản Bảo Lộc hiện vẫn đối mặt với bài toán thiếu hụt nguồn cung dự án chất lượng, đặc biệt là các dự án có pháp lý minh bạch, quy hoạch bài bản và được cấp phép xây dựng.

Trong bối cảnh đó, dự án Khu dân cư Nông thôn mới Đô Thị Xanh – PHÚ GIA BẢO LỘC nổi bật lên như một điểm sáng hiếm hoi. Dự án có tổng diện tích 9,1ha, cung cấp ra thị trường 357 sản phẩm đất nền và nhà ở, được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, có sổ đỏ từng lô và giấy phép xây dựng – những yếu tố đảm bảo pháp lý mà nhà đầu tư hiện nay đặc biệt quan tâm.

Khu dân cư nông thôn mới Đô thị Xanh đã có quy hoạch chi tiết 1/500 tại TP Bảo Lộc, được quy hoạch bài bản đồng bộ (Ảnh phối cảnh dự án).

KĐT Phú Gia Bảo Lộc bao gồm các sản phẩm nhà phố liền kề và biệt thự với phong cách kiến trúc độc đáo, hội tụ nhiều tiện ích, mang đến những khu thương mại, khu vui chơi giải trí, thể thao, khu công viên cây xanh, đáp ứng đời sống cư dân… Phú Gia Bảo Lộc được đánh giá cao bởi hướng đến sự phát triển bền vững và đảm bảo pháp lý. Mỗi dòng sản phẩm đều được thiết kế với phong cách kiến trúc hiện đại, hài hòa cùng cảnh quan xanh mát, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng – từ an cư, kinh doanh đến đầu tư khai thác cho thuê.

Không chỉ đơn thuần là khu dân cư, Phú Gia Bảo Lộc còn chú trọng phát triển không gian sống tiện nghi và gắn kết cộng đồng với hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ như: khu thương mại – dịch vụ, khu vui chơi giải trí, thể thao, công viên cây xanh, lối dạo bộ, không gian sinh hoạt chung… Đây chính là điểm cộng lớn giúp dự án nâng tầm giá trị sống, hướng đến phát triển bền vững.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 30/08/2025 07:05

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/suc-bat-manh-me-cua-thi-truong-bat-dong-san-bao-loc-70050.html

