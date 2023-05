Sức Hút Đất Nền Vùng Ven Liệu Có Thực Sự Giảm?

Dù suy giảm thanh khoản nhiều trong thời gian qua nhưng đất nền cũng là loại hình bất động sản ghi nhận sự phục hồi sớm khi thị trường đón nhận những tín hiệu tích cực về vĩ mô, nhất là ở các tỉnh vệ tinh TP.HCM.

Sau gần 8 tháng liên tiếp sụt giảm, nhu cầu mua đất nền đang có xu hướng tăng trở lại tại nhiều thị trường sau hàng loạt thông tin tích cực từ phía Chính phủ và ngân hàng nhà nước. Báo cáo thị trường tháng 2/2023 của Batdongsan.com.vn cho thấy, tại nhiều địa phương phía Nam, lượt tin đăng bán và mức độ quan tâm tìm kiếm đất nền tăng mạnh. Tuy không so được với thời điểm cùng kỳ 2022 (giai đoạn sốt đất) nhưng lượt mua đã tích cực hơn so với tháng trước và giai đoạn cuối năm 2022.

Cụ thể, tại thị trường Bình Dương, nhu cầu tìm mua nhà liền kề tăng 57%, đất nền tăng hơn 109% trong tháng 2/2023. Tương tự, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng có nhu cầu tìm mua đất nền tăng đến 132%, biệt thự liền kề tăng 9%. Còn với hai thị trường Long An và Bình Thuận, lượt quan tâm mua đất nền và nhà liền thổ tăng cao trong tháng 2. Đất nền Bình Thuận có lượt tìm mua tăng 78%, biệt thự tăng 97% còn tại Long An, nhu cầu mua đất nền tăng 96%, biệt thự nhà phố tăng 76%. Đặc biệt, trong tháng 1 trước đó, phân khúc căn hộ và biệt thự tại Long An cũng có xu hướng tăng mạnh nhu cầu mua. Như vậy trong 2 tháng đầu năm, Long An là thị trường ít chịu ảnh hưởng suy giảm thanh khoản nhất so với các tỉnh cùng thuộc vùng vệ tinh của TP.HCM.