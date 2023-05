Sức hút đầu tư bất động sản đang đổ về Long An?

Long An được đánh giá là một tỉnh thành sở hữu một nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú, giúp tạo ra những đột phá về kinh tế và xã hội. Trong những năm gần đây, Long An được chú ý khi liên tục có nhiều bứt phá và đóng góp cho cả nước.

Trước khi đại dịch bùng phát, Long An đã liên tục tăng trưởng và có những chỉ số ấn tượng: năm 2018, tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt tới 10,36%, và được xếp vào nhóm các tỉnh hàng đầu cả nước; năm 2020, dù chịu ảnh hưởng của đại dịch, Long An vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng cao, lên tới 5,91% theo báo cáo của tỉnh. Long An tiếp tục thu hút sự quan tâm cao từ những nhà đầu tư và làn sóng FDI không ngừng chảy về tỉnh. Ông Neil Macgregor, Giám Đốc Điều Hành, Savills Việt Nam nhận định: “Thuộc khu vực Đông Nam Bộ, trong suốt hai thập kỉ vừa qua, Bình Dương là tỉnh được săn đón khiến nguồn cung quỹ đất tại đây ngày một khan hiếm với mặt bằng giá tăng cao. Điều này mở ra cơ hội để Long An vươn lên như một điểm đến hấp dẫn mới khi nơi đây hội tủ đủ những điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư, đặc biệt là bất động sản công nghiệp.”

Long An có tiềm năng lớn trong phát triển BĐS công nghiệp

Việc Long An nằm trong nhóm những tỉnh thành có tốc độ phát triển hàng đầu Việt Nam mang lại nhiều lợi ích cho tỉnh, vùng và cả nước. Hiện tại, tỉnh đã thành công thu hút đến 1,079 dự án FDI với vốn đăng kí lên tới 6,608 triệu USD và có tới 588 dự án đã được thực hiện với tổng vốn 3,624 triệu USD. Dòng vốn FDI ngày càng tăng mạnh giúp Long An đã và đang cải thiện đáng kể về mặt kinh tế cũng như đời sống người dân thông qua việc cung cấp hàng ngàn việc làm chất lượng để người dân có thể phát triển ổn định tại địa phương và góp phần giảm tỉ lệ thất nghiệp của toàn tỉnh. Ngoài ra, việc thu hút nhiều doanh nghiệp và vốn đầu tư cho Long An còn góp phần tích cực đến sự phát triển của cả nước khi đóng góp vào ngân sách nhà nước 16,990 tỉ, tương đương với 101,3% dự đoán ban đầu của Chính phủ vào năm 2020.

Khi việc đầu tư mang lại nhiều lợi ích và thuận tiện, Long An sẽ là một điểm đến rất đáng quan tâm về bất động sản công nghiệp, đặc biệt là với nhóm doanh nghiệp sản xuất thiên về công nghệ sinh học, thực phẩm, nông nghiệp và logistics hậu cần kho bãi. Long An cũng sở hữu vị trí chiến lược ngay giữa TP.HCM và các tỉnh thành còn lại của Đồng Bằng Sông Cửu Long, cùng với đó là tiến độ hoàn thiện của các cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực như đường cao tốc Trung Lương và đường Vành Đai 3, giúp các doanh nghiệp đầu tư dễ dàng tiếp cận nguồn nguyên vật liệu phong phú của Đồng bằng Sông Cửu Long và quốc tế thông qua các cảng trong khu vực, cũng như thị trường đa dạng tại vùng TP.HCM với chi phí thấp hơn.

