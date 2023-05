Là một trong những thành phố du lịch trọng điểm của cả nước, thời gian qua, Hạ Long đã đón hàng trăm triệu lượt khách trong nước và quốc tế. Tiềm năng du lịch đã dẫn theo những tiềm năng về kinh doanh và đầu tư vô cùng to lớn tại thị trường này. Kèm theo là những chính sách ưu đãi của cơ quan chức năng chính là nguyên nhân khiến Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, điển hình là những tập đoàn lớn đã quyết định rót vốn đầu tư tại thị trường tiềm năng này.

Cũng theo đà phát triển đó, dự án Ramada Hotel & Suites Halong Bay View được chủ đầu tư và đơn vị phát triển kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản khu vực phía Bắc.

Được biết Ramada là chuỗi thương hiệu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao hạng sang phổ biến tại các thị trường phát triển như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan.

Theo tiết lộ của Đơn vị phát triển Dự án, Tập đoàn Wyndham chính thức đồng ý nâng cấp Thương hiệu Ramada by wyndham Ha Long Bay View thành Ramada Hotel & Suites by wyndham Ha Long Bay View cho phù hợp với tiêu chuẩn phòng rộng rãi và sang trọng của dự án.

Ramada Hotel & Suites Halong Bay View bao gồm gần 600 căn hộ khách sạn theo tiêu chuẩn 5 sao và hệ thống tiện ích hiện đại, phong phú góp phần thỏa mãn nhu cầu cao của khách lưu trú trong và ngoài nước.

Theo đại diện Công ty Hồng Quân, Ramada Hotels & Suites Halong Bay View có mức giá hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho số đông khách hàng có cơ hội sở hữu căn hộ khách sạn. Các căn hộ tại Ramada Hotels & Suites Halong Bay View phổ biến từ 2 phòng ngủ có giá dao động từ 2,5 tỷ đồng và những căn có diện tích lớn hơn từ 84,7m2 có giá bán trên 3 tỷ đồng.



Phối cảnh sảnh khách sạn Ramada Hotel & Suites Halong Bay View

Ngày 26/10 tới đây, Công ty Hồng Quân và các Đại lý Phân phối Dự án: Vnsea, An Phúc, QTC, Nhà Đất Quảng Ninh sẽ tổ chức lễ mở bán những căn hộ cuối cùng của Dự án Ramada Hotel & Suites Halong Bay View tại khách sạn Deawoo Hà Nội. Đây là cơ hội cuối cùng để khách hàng và nhà đầu tư tìm hiểu thông tin dự án trước khi quyết định xuống tiền. Khách hàng đặt mua các căn hộ dịch vụ khách sạn Ramada Hotel & Suites Halong Bay View ngay tại sự kiện sẽ hưởng nhiều ưu đãi về giá bán và quà tặng hấp dẫn.

Tại sự kiện mở bán vào tháng 8/2019, khách hàng của Ramada Hotel & Suites Halong Bay View cho biết, việc đầu tư căn hộ khách sạn đem lại thu nhập từ nguồn tiền nhàn rỗi cao hơn lãi suất tiết kiệm.

“Lợi nhuận từ cho thuê nhà ở, căn hộ khách sạn là nguồn thu chủ động, đều đặn, an toàn và thường cao hơn nhiều so với những phương án đầu tư khác. Với thị trường có tiềm năng du lịch, dịch vụ như Quảng Ninh thì trong tương lai, nguồn cung về nơi lưu trú sẽ không đủ cầu. Điều đó giúp giá thuê sẽ luôn ở mức cao và tăng bền vững”, chị An, một nhà đầu tư chia sẻ.

Nhân sự kiện mở bán những căn hộ dịch vụ khách sạn cuối cùng tại Ramada Hotel & Suites Halong Bay View, chủ đầu tư và đơn vị khai thác kinh doanh dành tặng ưu đãi đặc biệt cho khách hàng. Theo đó, khi khách hàng đăng ký mua căn hộ có thể đặt trước 100 triệu đồng. Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% cho 60% giá trị hợp đồng trong 12 tháng kể từ thời điểm giải ngân tại ngân hàng BIDV hoặc Ngân hàng SHB.

Với việc miễn lãi suất trong năm đầu tiên này, chủ đầu tư tính toán khách hàng có thể tiết kiệm được từ 145-200 triệu tùy theo giá trị căn hộ được giao dịch. Khách hàng không tham gia chương trình hỗ trợ lãi suất được chiết khấu tới 4% giá căn hộ. Trường hợp thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ bằng vốn tự có tại thời điểm ký hợp đồng mua bán, chủ đầu tư ưu đãi mức chiết khấu 2,5% một năm trên số tiền và số ngày thanh toán trước tiến độ.

Ngoài ra, Ramada Hotel & Suites Halong Bay View – đơn vị khai thác kinh doanh cam kết lợi nhuận thuê căn hộ và trả trước năm đầu bằng 9,5% giá trị căn để khách hàng an tâm đầu tư. Những năm tiếp theo khách hàng nhận theo tỷ lệ phân chia 90:10, khách hàng hưởng 90%, đơn vị vận hành hưởng 10% lợi nhuận. Theo Hồng Quân, điều này thể hiện sự tự tin của chủ đầu tư trong việc khai thác và vận hành khách sạn.

“Thời điểm này đầu tư căn hộ khách sạn có tốc độ thu hồi vốn cũng như tăng giá nhanh hơn gửi tiết kiệm. Cùng một số tiền nhưng sau 6,7 năm, khách hàng có thể thu hồi vốn nhờ tỷ lể lấp đầy cho thuê ở những khách sạn nhiều sao Hạ Long cao trên 80%”, đại diện chủ đầu tư nói.

Theo số liệu thống kê của Sở Du lịch Quảng Ninh, công suất kín phòng tại tỉnh năm 2018 đạt 65,17%. Trong đó, công suất phòng khối khách sạn 4 sao chiếm tỷ trọng cao nhất, khoảng 70%. Riêng ngày lưu trú bình quân cao nhất lại tập trung ở khối khách sạn 5 sao (2,25 ngày một khách). Điều này cho thấy nhu cầu lưu trú hạng sang ở Hạ Long khá tiềm năng.



Phối cảnh tổng thể dự án Ramada Ramada Hotels & Suites HaLong By View

Tọa lạc tại trung tâm thành phố, thuộc phường Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long, Quảng Ninh, Ramada Hotels & Suites HaLong By View là một trong những dự án căn hộ dịch vụ khách sạn đang hấp dẫn nhà đầu tư miền Bắc.

Ramada Hotels & Suites HạLong Bay View thu hút khách hàng bởi hệ thống tiện ích độc đáo, góp phần kiến tạo nên kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp cho du khách, tạo dấu ấn riêng với những trải nghiệm mới mẻ. Từ dự án, du khách có thể dễ dàng di chuyển tới công viên Hạ Long, hồ Yết Kiêu, công viên Đại Dương, chợ Hạ Long, Sun World Ha Long Park, Vincom Plaza Hạ Long. Trong thời gian tới, đường hầm nối liền Hòn Gai và Bãi Cháy được triển khai xây dựng sẽ thúc đẩy khách du lịch chuyển dịch dần sang phía Hòn Gai nên Ramada Hotel & Suites Ha long Bay View sẽ là điểm dừng chân lý tưởng của du khách.

Dự án được quản lý và vận hành bởi thương hiệu khách sạn Mỹ Ramada Hotels & Suites để tạo nên mô hình căn hộ khách sạn chuyên nghiệp ở Hạ Long. Wyndham sở hữu hơn 8.600 khách sạn tại 79 quốc gia và 18 thương hiệu khách sạn quốc tế, với 7,7 % tổng số lượng phòng nghỉ hạng sang cung cấp trên toàn cầu.