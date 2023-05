Sức hút từ tiềm năng nhà cho thuê tại khu công nghiệp Bình Dương

Nhân tố nòng cốt – VSIP

Bình Dương là nơi tập trung các khu công nghiệp sầm uất và là vùng kinh tế trọng điểm của phía Nam. Trong đó, nhân tố “nòng cốt” làm thay đổi diện mạo của Bình Dương chính là Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (gọi tắt là VSIP).

Trước đó, Bình Dương được biết đến là một tỉnh thuần nông. Vào năm 1996, thị trường BĐS tại đây dường như bị quên lãng. Khi ấy, VSIP I xuất hiện nhưng chưa nhận được sự chú ý của các nhà đầu tư (nhà đầu tư). Cũng vào thời điểm ấy, các nhà đầu tư chỉ quan tâm vào thị trường TP.HCM, mặc dù giá đất tại VSIP I chỉ bằng 1/3 giá tại TP.HCM.

Thế nhưng, nhờ sự phát triển vượt bậc của VSIP I đã tạo tiền đề để Bình Dương chuyển đổi mô hình tăng trưởng, từ một tỉnh thuần nông sang tỉnh đi đầu cả nước về phát triển Thương mại – Dịch vụ – Công nghiệp.

Với sự phát triển mạnh mẽ này, giá trị BĐS tại những khu vực xung quanh VSIP I cũng tăng lên nhanh chóng. Theo số liệu khảo sát của CenHomes, từ tháng 9/2019, giá đất tại đây dao động từ 32-37 triệu/m2. Những khu vực trung tâm có nơi lên đến 40 triệu/m2 đối với những sản phẩm đã có pháp lý hoàn chỉnh.



KCN VSIP là nhân tố “nòng cốt” làm thay đổi diện mạo Bình

Dương và giúp BĐS gia tăng giá trị.

Nhờ các KCN hoạt động mạnh đã giúp mức thu nhập bình quân của người dân tại Bình Dương được nâng cao. Tính trên toàn quốc, Bình Dương đứng thứ 3 về mức thu nhập bình quân. Tính trong năm 2018, mức thu nhập bình quân của người dân ước đạt 130,8 triệu đồng/năm, trong đó, kế hoạch năm 2019 sẽ là 140 triệu đồng (theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương tháng 11/2018). Như vậy đến năm 2020, mức thu nhập bình quân của người dân Bình Dương sẽ khoảng 150 triệu đồng/năm. Theo ý kiến của chuyên gia BĐS, đây là một mức thu nhập rất tốt để sở hữu các BĐS có giá trị từ 1,5 tỷ đồng trở lên.

Hiện nay, khi nói đến VSIP, người ta sẽ liên tưởng đến tập đoàn thành công nhất tại Việt Nam với hàng nghìn nhà đầu tư đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, thu hút hàng tỷ USD vốn FDI mỗi năm và tạo công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn lao động.

Có thể nói, trong khu vực phía Nam, Bình Dương là nơi may mắn hơn cả khi được VSIP chọn là nơi đặt nền móng đầu tiên cho một kỷ nguyên phát triển tại Việt Nam.

Sau VSIP I, Bình Dương đã đón thêm VSIP II với quy mô lớn gấp 3 lần và chuẩn bị đón VSIP III với quy mô 1.000 ha tại huyện Bắc Tân Uyên.

Bất động sản hưởng lợi

Một điều có thể nhìn thấy rõ trong sự thay đổi của Bình Dương chính là sự tăng trưởng của lĩnh vực BĐS. Năm 2019, chính thức đánh dấu sự quay trở lại của BĐS Bình Dương với hàng trăm sản phẩm mới và chất lượng. Trong đó, loại hình xây nhà sẵn cho thuê vẫn được quan tâm lớn. Bởi, trước quy mô các KCN ngày càng mở rộng, kéo theo nguồn lao động cũng như sự du nhập của hàng trăm ngàn kỹ sư, chuyên gia từ nước ngoài đến sinh sống dẫn đến nhu cầu nhà ở tăng cao. Nhiều chuyên gia cho rằng, nhu cầu này tại thị trường Bình Dương là nhu cầu ở thực, khác hoàn toàn so với các thị trường tỉnh lân cận. Do đó, việc đầu tư đất nền, xây nhà ở sẵn hay căn hộ đều mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư.

Riêng đối với đầu tư xây nhà sẵn, loại hình đầu tư này có nhiều ưu điểm như: dòng tiền ổn định hàng tháng, chi phí đầu tư ban đầu không quá cao, có thể khai thác và thu lợi nhuận nhanh chóng. Khả năng cho thuê của nhà xây sẵn sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí, tiện ích, chất lượng hạ tầng.



Nhờ nhu cầu ở thực lớn nên việc đầu tư đất nền, xây nhà ở

sẵn mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư.

Tại thị trường Bình Dương, theo thống kê của CenHomes vào quý 1/2019, lượng tìm kiếm BĐS lớn nhất thuộc về khu vực Thuận An. Được biết, Thuận An là nơi có vị trí liên kết thuận lợi, nằm giữa TP.HCM và TP. Thủ Dầu Một. Nơi đây cũng thuận lợi khi “sở hữu” KCN VSIP I với lượng lao động dồi dào.

Chỉ cách VSIP I chừng vài km, nhiều CĐT đã nhanh chóng cho ra thị trường những sản phẩm đất nền với giá hấp dẫn. Đơn cử như dự án Thuận An Central, tọa lạc tại mặt tiền đường Thuận An Hòa rộng 19m, ngay trung tâm Thuận An, chỉ cách Đại lộ Bình Dương 2km. Với quy mô 156 nền, diện tích từ 60-126m2. Hiện dự án đã được xây dựng hạ tầng đồng bộ và đang được giới thiệu với giá trung bình chỉ từ 27 triệu đồng/m2. Được biết, dự án đã có 100% sổ đỏ từng nền. Đây được xem là dự án hiếm hoi trên thị trường đã có pháp lý hoàn chỉnh.

Các lô đất nền Thuận An Central dự kiến sẽ mở bán ngày 27/10/2019. Tất cả khách hàng tham dự và có giao dịch thành công sẽ được chiết khấu lên đến 4%. Đặc biệt, 100% khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng vàng SJC 9999 với tổng giải thưởng lên đến 3 tỷ đồng.