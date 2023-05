Gần thời điểm Tết nguyên đán, các hoạt động kinh của doanh nghiệp BĐS đang ở giai đoạn tăng tốc về đích. Dù nguồn cung mới ra thị trường vẫn còn khá khiêm tốn nhưng dễ nhận thấy sự kì vọng cho năm 2022 đang tốt hơn rõ nét so với năm 2021.

Báo cáo thị trường tháng 12/2021 của Batdongsan.com.vn cho thấy, tổng lượng tin đăng bán nhà đất trong tháng cuối năm tăng 7% so với tháng trước và 13% so với cùng kỳ 2020. Đất nền sổ đỏ và đất nền dự án là sản phẩm có lượng tin rao bán tăng cao nhất tháng với mức tăng từ 8-12%, nhà phố, biệt thự cũng tăng 8-9%. Riêng khu vực TP.HCM có lượng tin đăng bán sản phẩm BĐS tăng 7% so với tháng 11, trong đó biệt thự, nhà liền kề có nguồn cung chào bán tăng mạnh, gần 16% so với tháng trước. Các loại hình khác như căn hộ chung cư, đất nền cũng tăng lần lượt 11 và 13%.

Nhiều dự án căn hộ chào bán trong các tháng cuối năm ghi nhận sức mua đạt từ 80-100%

Nguồn cung căn hộ mới tiếp tục tập trung tại TP.HCM và một số khu vực vệ tinh là Bình Dương, Đồng Nai. Một số sự kiện mở bán được triển khai trở lại đã góp phần gia tăng hiệu quả bán hàng ở các dự án. Đây cũng là thời điểm các chính sách hỗ trợ mùa dịch của CĐT được tung ra mạnh mẽ nhất. Riêng thị trường căn hộ TP.HCM, nguồn cung tăng mạnh nhờ loạt dự án tích cực ra hàng như Beverly, Westgate, Moonlight, Pi City, Flora Mizuki… Nếu so với thời điểm nới giãn cách, nguồn cung căn hộ tăng gấp 6,6 lần; lượng tiêu thụ đạt khoảng 80% trên nguồn cung mở bán mới, gấp 6 lần so với tháng 9 trước đó.

Không chỉ cung tăng, nhu cầu giao dịch dịp cuối năm cũng tăng, một số dự án BĐS còn xuất hiện tình trạng cung không đủ cầu. Tại TP.HCM, gần như các dự án mới mở bán với số lượng lớn đều ghi nhận nhu cầu mua đạt 80-100%. Chẳng hạn như, dự án Celesta của Kepple Land bán ra gần như 100% lượng hạn trong thời gian ngắn; căn hộ Pi City giai đoạn tiếp theo cũng vừa được chủ đầu tư kết thúc bán hàng với 100% sản phẩm được tiêu thụ thành công.

Đăc biệt là dòng sản phẩm căn hộ có giá tầm 3 tỷ đồng đổ lại rất được thị trường quan tâm. Đây cũng là phân khúc hút dòng tiền của người mua thời gian qua. Chẳng hạn như, dòng căn hộ Flora Mizuki MP9 – MP10 thuộc KĐT Mizuki Park tại khu Nam Sài Gòn của Nam Long Group mở bán quý 4/2021 với số lượng căn có hạn, lượng booking vượt rổ hàng khiến dự án cháy hàng không lâu sau mở bán. Được biết, đây là dòng sản phẩm giá từ 2,5 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ. Do có lợi thế nằm trong KĐT quy mô đã hình thành tiện ích đầy đủ và có cư dân sinh sống nên việc 166 căn hộ tại đây cháy hàng cũng là điều dễ hiểu.

Trong khi đó, tại TP.Thủ Đức, dự án Beverly của Vingroup với hơn 4.300 căn bán ra thành công ghi nhận tỷ lệ tiêu thụ lên đến 80%; một dự án căn hộ cao cấp khác chào thị trường sau giãn cách cũng ghi nhận tỉ lệ tiêu thụ thành công 87/88 căn. Trong đó, căn hộ 3 phòng ngủ có giá khoảng 27 tỷ đồng/căn, căn 4 phòng ngủ chạm mốc 37-40 tỷ đồng/căn, chưa kể các căn shophouse với giá ngất ngưởng trên 80 tỷ đồng/căn.

Thị trường B ĐS dự báo sẽ sôi động hơn trong quý đầu tiên của năm 2022 nhờ sự xuất hiện của nhiều dự án quy mô mới.

Khu vực vệ tinh nhiều dự án mở bán có sức cầu tốt với lượng đặt mua cao như Charm Dimond Bình Dương có lượng giữ chỗ đạt 70-80%, Gia An Lakeside (Bà Rịa – Vũng Tàu); Lagi New City (Bình Thuận) cũng nhận được sự chú ý của thị trường địa ốc với thanh khoản cao so với các quý trước đó.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam, bước sang năm 2022, nguồn cung BĐS sẽ sôi động hơn với nhiều dự án quy mô lớn triển khai ra thị trường như Urban Green, MT Eastmark City, Classia, Honas Residence, Vạn Phúc City… cùng hàng loạt dự án tại khu vực vệ tinh. Hầu hết nguồn cung tập trung về khu vực phía Đông. Bên cạnh đó, thị trường cũng chứng kiến xu hướng li tâm rõ rệt hơn khi các dự án quy mô lớn, chiếm lĩnh nguồn cung đang dịch chuyển về các đô thị vệ tinh như Long An, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu. Dự báo BĐS vùng ven sẽ vẫn là thị trường chủ đạo trong năm 2022.

Ngoài ra, áp lực tăng giá BĐS sẽ rất lớn trong năm tới đây khi các yếu tố tác động về giá như lạm phát, chi phí đầu vào tăng, quỹ đất hạn chế, vật liệu leo thang và nhu cầu vượt ngưỡng cung. Dịch bệnh vẫn chưa kết thúc, 2022 sẽ tiếp tục là năm thị trường đối mặt với những thách thức khó khăn. Tuy nhiên BĐS vẫn có nhiều cơ sở tích cực để kỳ vọng vào sự phục hồi nhờ hoạt động kinh tế xã hội bình thường trở lại, thị trường sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi các CĐT lớn có thương hiệu với chiến lược đầu tư và phát triển các dự án quy mô hàng trăm ha trở lên bao gồm các khu đô thị mới, khu nghỉ dưỡng hay khu công nghiệp tại các vị trí tiềm năng.

Phương Uyên