Sức mua bất động sản liền thổ đổ về Long An

Nhu cầu tìm mua nhà liền thổ thời gian gần đây đang có xu hướng đổ về thị trường các huyện Cần Giuộc, Bến Lức, Tân An, Đức Hòa (Long An). Bên cạnh xu hướng dịch chuyển đầu tư từ nội thành về vùng ven vốn đã tăng mạnh từ năm 2020, tâm lý người mua ở thực thay đổi sau dịch bệnh cũng tác động đến việc gia tăng làn sóng tìm mua nhà phố, biệt thự tại các đô thị phụ cận TP.HCM.

Chia sẻ về hoạt động đầu tư của mình thời gian qua, ông Phạm Đình Tuyền, một nhà đầu tư đã có nhiều năm đầu tư BĐS liền thổ tại TP.HCM cho biết, nếu trước đây 70% dòng tiền đầu tư ông đều ưu tiên cho thị trường TP.HCM thì hiện tại, ưu tiên hàng đầu là BĐS liền thổ vùng ven. Theo ông Tuyền, TP.HCM vừa không còn nguồn cung, giá đất quá cao, dịch chuyển về vùng ven nới quỹ đất đa dạng, giá mềm mà sản phẩm lại chất lượng. “So với các tỉnh lân cận, nhà đất Long An dư địa phát triển lớn vì là địa phương liền kề TP.HCM, đón đầu trục động lực phát triển kinh tế vùng và là tỉnh có quỹ đất còn rộng, giá mềm, đang trên đà tăng trưởng nên phù hợp hơn với nhiều nhà đầu tư tài chính tầm trung, chuộng sự an toàn, bền vững”.

Quan trọng nhất theo ông Tuyền, người mua nhà giờ chuộng sống trong các đô thị sinh thái xanh, quy hoạch bài bản, dịch vụ tiện ích… loại hình này tại TP.HCM không còn nhiều, Bình Dương, Đồng Nai thì biệt thự, nhà phố có giá bán khá cao, xét về tiềm năng, Long An vẫn phù hợp hơn cả.

Nhu cầu giao dịch BĐS tại Long An đang nghiêng về sản phẩm nhà phố, biệt thự thay vì loại hình đất nền giá rẻ như trước đây.

Không ít nhà đầu tư, người mua thực có chung quan điểm trên, điều này thể hiện thông qua nhu cầu tìm mua nhà liền thổ tại Long An luôn rất tốt cả trong thời điểm dịch. Trong khi TP.HCM không có nguồn cung mới, Đồng Nai và Bình Dương có giá nhà khá cao, Long An đang trở thành thị trường dẫn đầu về thu hút người mua BĐS liền thổ, đặc biệt là loại hình nhà phố/biệt thự sinh thái. Ngay thời điểm đầu tháng 9/2021, khi dịch bệnh covid-19 được cho là đã dần được kiểm soát tại các tỉnh phía Nam, nhu cầu tìm mua BĐS tại Long An đã tăng hơn 30%. Riêng trong thời điểm tháng 10, lượng tìm kiếm nhà đất tại Long An có dấu hiệu phục hồi như trước giai đoạn giãn cách.

Theo tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn , sức mua tại Long An không còn tập trung vào đất nền mà là loại hình nhà phố, biệt thự tại các dự án khu đô thị. Những dự án này có sức tiêu thụ ổn định trong thời điểm dịch và xu hướng tăng vào các tháng cuối năm. Điển hình như dự án KĐT Waterpoint quy mô 355 ha được CĐT Nam Long triển khai tại Bến Lức, Long An. Dù là trong tình hình dịch, lượng khách hàng quan tâm tìm kiếm nhà phố/biệt thự tại đây vẫn duy trì ổn định. Riêng trong thời điểm tháng 10, nhu cầu mua có xu hướng tăng lên khi chủ đầu tư chuẩn bị bàn giao phân khu Aquaria 2 trong quý 4/2021.

Theo chia sẻ từ chủ đầu tư Nam Long, tỷ lệ mua để ở tại dự án này thời điểm đầu năm 2021 là khoảng 48,5% nhưng đến những tháng gần đây, con số này chiếm gần 60%. Sở dĩ dự án thu hút được nhiều người mua ở thực là do khu đô thị này đang dần đi vào hoàn thiện, hầu hết hệ thống tiện ích, dịch vụ đều dang dần được đưa vào vận hành không chỉ phục vụ cư dân sinh sống mà còn khiến dự án trở thành điểm đến mới cho cư dân trong vùng, điều này tạo sinh khí mới và giúp thu hút người mua có nhu cầu ở thực. Bên cạnh khu Aquaria 1 đã hoàn thiện và có cư dân về ở, chủ đầu tư hiện đang đẩy nhanh bàn giao khu Aquaria 2, hoàn thành xây dựng khu Aquaria 2B và dãy shophouse trong phân khu.

Tương tự, một dự án khác trên địa bàn huyện Cần Giuộc là The Sol City của Tập đoàn BĐS Thắng Lợi. Dự án này đã bán thành công giai đoạn 2 và đang chính thức khởi động chạy giai đoạn 3. Đây là dự án KĐT khép kín với quy mô 103ha, có lợi thế giáp các KCN lớn nên thu hút sự quan tâm của cả người mua thực lẫn nhà đầu tư. Dù mở bán online nhưng tỷ lệ tiêu thụ của dự án trong thời điểm dịch vẫn rất tốt. Không chỉ Thắng Lợi mà nhiều dự án nhà liền thổ triển khai tại mở bán thời gian qua của Trần Anh Group, Cát Tường Group, Phú Land, Hiển Vinh… đều cho thấy lượng sản phẩm bán ra tốt, không đóng băng hay trầm lắng như các địa phương khác.

Những dự án đô thị quy mô lớn đang là xu hướng phát triển chung của thị trường BĐS các tỉnh vùng ven TP.HCM nói chung và Long An nói riêng.

Theo bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam, yếu tố khiến BĐS liền thổ tại Long An hút khách là lợi thế về giá, quỹ đất và vị trí. Long An có quỹ đất rộng lớn vài trăm héc-ta là lợi thế để triển khai các khu đô thị quy mô, tiện ích phù hợp yêu cầu chất lượng sống ngày càng gia tăng của người mua nhà. “Xu hướng mua nhà phố, biệt thự gần đây của khách hàng luôn đưa yếu tố đầu tư bài bản, không gian sống xanh, sạch, thoáng, tiện ích hoàn thiện khép kín. Muốn làm được những dự án như trên thì phải có quỹ đất rộng và giá thành đất không quá cao. Ngoài ra, không ít người làm việc tại TP.HCM muốn mua nhà ở vùng ven sinh sống, để đáp ứng đối tượng này thì dự án phải gần kề và có kết nối thuận tiện với TP.HCM. Với 3 mặt địa lý giáp TP.HCM, quỹ đất đa dạng, giá mềm, Long An là địa phương đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên nên dễ dàng trở thành đích ngắm của nhiều nhà đầu tư và người mua thực”, bà Dương cho hay.

Ngoài lợi thế quỹ đất và kết nối, yếu tố giá cũng đang làm tăng sóng cho chị trường Long An. Nếu giá nhà liền thổ tại Đồng Nai thường rơi vào 50-80 triệu/m2, Bình Dương ở mức trên 40-100 triệu/m2, Long An hiện mức giá giao động từ 35-40 triệu/m2, thậm chí dòng sản phẩm biệt thự nằm trong các khu đô thị quy mô lớn, view sông cũng chỉ có giá từ 8-12 tỷ đồng.

Đánh giá về thị trường bất động sản Long An, ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM cho rằng, nhà liền thổ các tỉnh giáp ranh TP.HCM nói chung và Long An nói riêng vẫn là sự ưu tiên hàng đầu, tuy không như giai đoạn đầu năm 2021 nhưng vẫn có giao dịch tích cực. Nhu cầu nhà ở tại Long An rất lớn, hiện nay tỉnh có tới 32 khu, cụm công nghiệp với hơn 500.000 người lao động, đa phần số lượng công nhân, chuyên gia này đều có nhu cầu nhà ở. Bên cạnh nhu cầu nhà ở hiện tại của người lao động tại tỉnh thì nhưng vài năm trở lại đây, thị trường khu vực này ghi điểm trong mắt nhà đầu tư là bởi có những khu đô thị bài bản, được phát triển bởi những ông lớn BĐS cũng giúp Long An thu hút không ít khách mua từ TP.HCM và các tỉnh Tây Nam bộ.

Phương Uyên

>> Nhà đất Long An vẫn giao dịch tốt nhờ nhu cầu mua thực

>> Sức hút đầu tư bất động sản đang đổ về Long An?

>> Nhà đất Long An: Nguồn cung có nhiều cho người mua “kén chọn”?