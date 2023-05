Sức mua căn hộ đổ về các dự án sắp bàn giao

Dành dụm được một số vốn nhất định, chị Ngọc Mai (quận Bình Tân, TP.HCM) mạnh dạn tìm mua căn hộ thuộc dự án chuẩn bị bàn giao thay vì tìm mua nguồn hàng đang xây dựng. Chị Mai cho biết trước khi mua đã từng phân vân giữa mua căn hộ ở những dự án sắp mở bán để có giá rẻ và được nhiều ưu đãi hay dự án đã hoàn thiện với giá cao hơn. Cuối cùng chị Mai nhận thấy mua dự án hoàn thiện có thể chuyển vào ở ngay, tiện ích đầy đủ và giá cả hợp lý để đảm bảo chất lượng.

"Căn chung cư tôi mua được triển khai từ năm 2019, đang chuẩn bị bàn giao nhà nên so với giá lúc đầu, tôi phải mua cao hơn 10%. Tuy nhiên tôi đã so sánh giá với nhiều dự án đang rao bán trên cùng địa bàn, dù tăng 10% thì vẫn xêm xem giá bán các dự án đang xây dựng. Giá không chênh lệnh nhiều nhưng dự án đã hoàn thiện có thể dọn vào ở ngay, chất lượng nhà, môi trường sống đều có thể tự mình kiểm chứng nên mua để ở là phù hợp nhất", chị Mai cho hay.

Nhu cầu tìm mua căn hộ tại TP.HCM đang đổ về các dự án hoàn thiện chuẩn bị bàn giao khi mà giá và nguồn cung nhà sơ cấp ngày càng khó tiếp cận. Ảnh minh họa

Cùng quan điểm trên, anh Phúc Nguyễn (quận Bình Chánh, TP.HCM) cho biết, anh cũng mua lại từ nhà đầu tư một căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án ở Bình Chánh. Dù phải bỏ ra chênh hơn 250 triệu đồng so với các khách hàng mua từ đợt đầu, nhưng anh được nhận nhà luôn, đánh giá được chất lượng và dự án cũng đảm bảo được các tiện ích theo đúng mong muốn của anh. "Với dự án sắp bàn giao, tôi có thể tới tận nơi để đánh giá về chất công trình cũng như hạ tầng tiện ích, thiết kế của căn hộ phù hợp với mục đích sử dụng và quan trong là giá cũng không chênh lệch nhiều với nhà sơ cấp", anh Phúc chia sẻ.

Ghi nhận từ Batdongsan.com.vn cho thấy, nhu cầu tìm mua thực trên thị trường đang nghiêng mạnh về các dự án sắp bàn giao, nhất là trong kỳ giãn cách xã hội vì dịch bệnh. Nhiều dự án căn hộ tại TP.HCM đang rục rịch chuẩn bị bàn giao nhà, ghi nhận lượng khách tìm mua tăng cao và trở thành đích ngắm của không ít người mua thực.

Cụ thể, tại dự án KĐT Akari City toạ lạc tại mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Tân, TP. HCM của Nam Long Group có quy mô 8,5ha dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao từ ngày 6/11. Được biết, căn hộ tại đây đang chào giá thứ cấp khoảng 37-38 triệu đồng/m2. Nếu so với thời điểm mở bán năm 2019, mức giá này đã tăng khoảng 15-20% nhưng vẫn đang ghi nhận lượng giao dịch thứ cấp tốt do đã bước vào hoàn thiện về xây dựng và tiện ích hạ tầng nội khu đầy đủ, phù hợp với nhiều người mua ở thực có nhu cầu "tậu" nhà dịp cuối năm.

Theo đại diện chủ đầu tư Nam Long, sức mua tại Akari City phần lớn đến từ nhóm khách hàng có nhu cầu mua để ở thực. Thời điểm trước dịch bệnh, dự án chuẩn bị bàn giao, lượng khách mua để ở chiếm hơn 40%, trong thời điểm dịch, giao dịch sang nhượng tại dự án này vẫn rất tốt. Bên cạnh yếu tố tiện ích dịch vụ hoàn thiện của một khu đô thị quy mô lớn ở khu Tây TP.HCM, với tầm giá 2 tỷ đồng/căn, Akari City cũng là một trong số ít dự án căn hộ trung cấp hiếm hoi có quy mô lớn, chất lượng môi trường sống chuẩn đô thị tại TP.HCM có nguồn hàng để giao dịch trong thời điểm hiện tại. Theo kế hoạch dự án đã được bàn giao trước đó, nhưng do tình hình dịch bệnh, CĐT phải lùi thời gian bàn giao sang đầu tháng 11/2021.

Bên cạnh Akari City, Nam Long Group còn ghi nhận sức mua cao ở một dự án KDT khác triển khai ở khu Nam TP.HCM là Mizuky Park, dự án này cũng đã hoàn thiện xây dựng nhiều phân khu và chào đón đông đảo cư dân về sinh sống. Giá sang nhượng thứ cấp tăng 20 -30% so với giá gốc nhưng vẫn được khách hàng đón nhận. Ngoài 2 dự án căn hộ ở TP.HCM thì đơn vị này cũng đang bàn giao phân khu Aquaria 2 tại KĐT Waterpoint 355ha (Bến Lức, Long An) trong quý 4/2021.

Tương tự, Hưng Thịnh Group cũng sẽ bàn giao dự án căn hộ Q7 Sài Gòn Riverside vào quý 4/2021. Hiện dự án này đang được sang nhượng với mức giá thứ cấp dao động trên dưới 2,5 tỷ đồng/căn và được tìm mua lại khá nhiều ở thị trường thứ cấp. Loạt dự án chung cư bàn giao các quý trước đó Asiana Capella, Eco Green Sài Gòn, Citi Esto, Midtown Phú Mỹ Hưng, Q7 Boulevrad cũng ghi nhận nhu cầu tìm mua tăng mạnh ở các giao dịch thứ cấp với mức chênh từ 10-15% so với giá chào bán đợt đầu.

Bên cạnh yếu tố phù hợp nhu cầu mua để ở, giá bán nhiều dự án hoàn thiện hiện thấp hơn giá sơ cấp căn hộ hình thành trong tương lai.

Theo Savills Việt Nam, trong quý 3/2021, nguồn cung sơ cấp căn hộ TP.HCM khoảng 3.000 căn, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước. Lượng giao dịch sơ cấp giảm 70% so với quý 2 và giảm đến 94% so với cùng kỳ năm trước, mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Tuy sức mua sơ cấp giảm nhưng sức mua lại tăng mạnh tại thị trường thứ cấp. Giao dịch sang nhượng tại nhiều dự án đang chuẩn bị hoàn công tăng cao đã kéo sức tiêu thụ của toàn thị trường trong quý vừa qua đạt hơn 90%.

Tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, so với các dự án hình thành trong tương lai, dự án căn hộ sắp hoặc đã bàn giao vẫn có sức hút riêng với người mua ở thực. Ngay cả trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, hoạt động chuyển nhượng căn hộ hoàn thiện vẫn diễn ra khá tốt, đa số đối tượng mua ở các dự án mức giá tầm 2 tỷ đồng/căn đều thuộc nhóm có nhu cầu ở thực.

Xét trên phương diện giá, dù giá bán nhiều căn hộ hoàn thiện có thể tăng ít nhất 10-30% so với giá bán gốc của chủ đầu tư, nhưng với tốc độ tăng giá căn hộ sơ cấp tại TP.HCM thời gian gần đây, nhiều dự án hoàn thiện thậm chí có giá còn thấp hơn nhiều so với căn hộ đang triển khai. So với tầm giá trung bình căn hộ sơ cấp TP.HCM hiện rơi vào từ 45-60 triệu đồng/m2, nhiều dự án đã hoàn thiện trên khu vực Bình Chánh, Bình Tân, quận 12, quận 6 với tầm giá giao động từ 35-40 triệu đồng/m2 được nhận định là mềm hơn và phù hợp với tài chính người mua ở thực.

Bà Trang Bùi, Giám đốc thị trường JLL Việt Nam cho biết, nhu cầu thực về nhà ở của người dân TP.HCM hiện vẫn rất cao. Nguồn cung căn hộ hiện vẫn khá thiếu và mới chỉ đáp ứng được khoảng 15-20% nhu cầu. Trong khi đó, giá nhà đất tại TP.HCM trong những năm vừa qua liên tục tăng khiến cho việc tìm ra dự án vừa túi tiền với không ít gia đình trẻ trở nên khó khăn hơn. Vì thế, các dự án căn hộ bàn giao giá đang ở ngưỡng vừa tầm nằm tại các khu vực ngoại thành vẫn được người mua thực săn đón.

Phương Uyên