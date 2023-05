Sức nóng của khu compound ven sông The Pearl Riverside

Ngoài việc cho ra mắt The Pearl Riverside giúp tăng nhiệt thị trường nhà phố phía Tây TP.HCM, SeaHoldings còn chính thức công bố những chính sách hỗ trợ tài chính vô cùng hấp dẫn và có lợi cho nhà đầu tư. Vào thời điểm hiện tại, khu compound The Pearl Riverside có thể được xem là một trong những dự án hoàn thiện bậc nhất ở mọi khía cạnh. Ngoài những yếu tố quen thuộc đã được đề cập trước đây như tiện ích đa dạng, yếu tố sinh thái và vị trí ngay trung tâm thị trấn Bến Lức chỉ mất 30 phút để đến với Quận 1, hầu hết các nhà đầu tư và đối tác của SeaHoldings đều đánh giá rất cao về pháp lý và việc dự án được bảo lãnh, tài trợ bởi ngân hàng.



Khu nhà phố The Pearl Riverside thu hút rất nhiều khách hàng

Tính đến thời điểm hiện tại, The Pearl Riverside đã sở hữu đầy đủ giấy phép bán hàng, giấy phép xây dựng, quy hoạch 1/500, công nhận chủ đầu tư. Vì lý do này khách hàng có thể hoàn toàn an tâm dự án đã đủ tiêu chuẩn bán hàng, đây là yếu tố khiến phần lớn nhà đầu tư lo lắng trên thị trường hiện nay. Về những chính sách hỗ trợ tài chính, khách hàng sẽ được SeaHoldings phối hợp với ngân hàng hỗ trợ 100% lãi suất đến 6 tháng kể từ sau thời điểm có thông báo bàn giao nhà. Tiếp đến là chính sách ân hạn nợ gốc trong 12 tháng, với chính sách này khách hàng chỉ cần thanh toán trước 30% giá trị sản phẩm và sẽ được miễn thanh toán nợ gốc trong một năm hoặc đến lúc nhận nhà vào cuối năm 2020.



The Pearl Riverside sở hữu giá trị sinh thái, không gian xanh mát, vô tận

Chia sẻ về sự đón nhận tích cực từ nhiều khách hàng, đại diện của SeaHoldings cảm thấy vô cùng tự hào khi những giá trị của dự án do công ty đầu tư nhiều tâm huyết phát triển đã được ghi nhận. Ngoài ra, tập thể SeaHoldings cũng đã nỗ lực thực hiện dự án theo đúng tiến độ, thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý cũng như hợp tác với ngân hàng nhằm đem lại sự yên tâm, trải nghiệm sống hoàn hảo nhất cho khách hàng.

Theo như mục tiêu đề ra, những căn nhà phố tại The Pearl Riverside sẽ được bàn giao đến khách hàng vào cuối năm 2020. Tiến độ hiện tại, SeaHoldings đang trong giai đoạn hoàn thành những công đoạn cuối cùng trước khi khai trương công viên The Pearl River Park rộng 5500m2. Công viên này chính là tiền đề cho giá trị sử dụng không gian vô tận, việc tiếp giáp sông Vàm Cỏ Đông với mặt sông dài gần 200m và khoảng cách giữa hai bờ là 250m giúp tầm nhìn từ The Pearl River Park dường như là bất tận. Không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn, bến du thuyền và hệ thống cầu Vọng Cảnh cung cấp nhiều hoạt động cho cư dân nhằm tận dụng không gian sông nước một cách không giới hạn. Trong đó có thể kể đến việc chụp hình, thả diều, câu cá, vi vu trên du thuyền và cano…



Không gian sông nước vô tận, xanh mát tại The Pearl Riverside

Không chỉ mang đến giá trị không gian, công viên The Pearl River Park còn đóng vai trò như một “lá phổi xanh” thanh lọc, làm mát không khí cho toàn khu dân cư. Với mong muốn kiến tạo một môi trường sống xanh và an toàn, SeaHoldings đã phủ toàn bộ dự án những tán cây trải dài trên các con đường nội bộ và công trình tiện ích, nhà phố. Điều đó kết hợp với việc sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường sẽ đảm bảo sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của cư dân tại The Pearl Riverside luôn luôn dồi dào.



Pearl Complex là một phần trong chuỗi tiện ích đẳng cấp tại The Pearl Riverside

Theo kế hoạch trong tháng 7 tới, khu vực nhà mẫu cùng Clubhouse sẽ được triển khai xây dựng. Pearl Clubhouse với hồ bơi, phòng gym, nhà hàng sẽ là mở đầu cho chuỗi tiện ích đẳng cấp tạo nên giá trị nghỉ dưỡng tại gia cho khu compound. Đây là nơi lý tưởng để tổ chức những buổi pool party, sinh hoạt tập thể. Ngoài ra, Pearl Complex – tòa nhà thương mại dịch vụ 10 tầng sẽ cung cấp những tiện ích phục vụ cho hoạt động làm việc, mua sắm, học tập, ăn uống và ở ngắn hạn với dịch vụ condotel. Trường học tiêu chuẩn quốc tế Pearl School sẽ giúp các bậc phụ huynh tại khu compound rất thuận tiện trong việc cho con em đến trường. Có thể thấy cư dân hoàn toàn có thể được đáp ứng toàn bộ nhu cầu sinh hoạt, giải trí, học tập một cách đầy đủ mà không cần ra khỏi khu compound. Nhưng không chỉ đầy đủ, các tiện ích này tại The Pearl Riverside còn đủ đẳng cấp để phục vụ cho những khách hàng có tiêu chuẩn sống cao như các doanh nhân và chuyên gia.