Nhà đầu tư đổ về Bàu Bàng, Bến Cát, Tân Uyên tìm nhà đất

Thị trường bất động sản (BĐS) Bình Dương đang có sự phân hóa mạnh mẽ về nhu cầu mua tại các địa phương. Trong khi những khu vực truyền thống giảm nhiệt, sức nóng đổ về những địa bàn mới đang trên đà khai phá. Báo cáo quý 1/2022 của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong khi Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một là các thị trường có lượng sản phẩm BĐS rao bán nhiều nhất nhưng tốc độ tăng trưởng nhu cầu tìm mua BĐS lại xếp sau các huyện vùng ven Bình Dương như Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên, Phú Giáo.

Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, các thị trường thu hút được nhiều người quan tâm tìm kiếm BĐS nhiều nhất Bình Dương đều là những thị trường thuộc khu vực phía bắc của tỉnh như Bến Cát, Bàu Bàng, Phú Giáo và Tân Uyên. Theo đó, huyện Bàu Bàng có lượng khách hàng tìm mua nhà đất tăng gần 80%, Tân Uyên và Dầu Tiếng cũng có sự tăng trưởng nhu cầu mua lần lượt và 55% và 58%, chủ yếu đến từ sản phẩm đất nền giá từ 17-22 triệu/m2 và nhà liền thổ tầm giá từ 3-6 tỷ đồng/căn. Riêng tháng 4/2022, lượt quan tâm nhà đất Phú Giáo và Bắc Tân Uyên tăng lần lượt là 17% và 6% nếu so với thời điểm này năm trước. Đặc biệt BĐS Bàu Bàng có thời điểm ghi nhận mức tăng mạnh, lên đến 400% so với cùng kỳ 2020. Cả lượng tin đăng cũng tăng gấp đôi khu vực Tân Uyên và gấp ba lần Bến Cát. Trong quý 2/2022, nhu cầu tìm mua BĐS tại Bình Dương tiếp tục tăng 8% so với quý trước, các thị trường tăng trưởng tốt sức mua quý vừa qua cũng tập trung ở khu vực phía Bắc Bình Dương.

Sự dịch chuyển BĐS công nghiệp về các khu vực phía Bắc Bình Dương đang khiến nhu cầu tìm mua nhà đất tại thị trường này tăng trưởng.

Lý giải về sự thay đổi nhu cầu tìm kiếm BĐS của người dùng tại thị trường Bình Dương, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho biết, nhà đầu tư thường có xu hướng nương theo sóng hạ tầng và công nghiệp để đầu tư BĐS. Sau khi các địa phương phía Nam như Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An đã đầy ắp dự án công nghiệp, khu vực Bắc Bình Dương đang trở thành điểm nóng kinh tế của tỉnh khi ngành công nghiệp Bình Dương có xu hướng dịch chuyển hướng về đây.

5 tháng đầu năm 2022, Bình Dương thu hút đầu tư nước ngoài lũy kế đạt được gần 2,5 tỷ USD, vươn lên đứng đầu cả nước về thu hút FDI. Nhiều tập đoàn lớn như LEGO và Tập đoàn Pandora đầu tư vào Bình Dương với tổng số vốn hơn 1,1 tỷ USD. Các dự án này đều được đầu tư ở khu công nghiệp phía Bắc tỉnh. Theo quy hoạch đến năm 2030, huyện Bàu Bàng sẽ có 10 KCN với tổng diện tích đất tăng gấp 6,2 lần lên 6.796,80 ha. Con số này tương đương hơn 50% tổng diện tích KCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện tại. Các KCN Bàu Bàng mở rộng tạo điều kiện thuận lợi để thị trường BĐS nơi đây phát triển.

Thị trường nhà ở đang đón sức nóng

Làn sóng đầu tư đổ về thị trường phía Bắc Bình Dương được nhận định là xu hướng chung theo chân các đại bàng. Thời gian gần đây, nhiều “ông lớn” nước ngoài như Tokyu, GoucoLand, Tập đoàn SP Setia Berhad, Aeon… đã đổ bộ về khu vực phía Bắc Bình Dương để tìm hiểu cơ hội đầu tư, phát triển nhiều dự án tầm cỡ. Gần đây, Tập đoàn CapitaLand cũng gia nhập cuộc chơi khi hợp tác với Becamex IDC triển khai dự án phát triển thành phố thông minh Bình Dương với vốn đầu tư hơn 500 triệu USD, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 13.000 cư dân. Điều này tác động mạnh mẽ đến thị trường BĐS khu vực này và thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư chú ý đến nhà đất các huyện Bàu Bàng, Tân Uyên, Bến Cát.

Thị trường BĐS phía Bắc Bình Dương được dự báo sẽ sôi động trong thời gian tới nhờ lực đẩy từ hạ tầng và sóng tăng trưởng khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, việc mức giá đất tăng mạnh trong 2 năm vừa qua cũng khiến dòng tiền đầu tư phải tìm kiếm những thị trường “dễ thở” hơn. Hiện nay, nhu cầu mua đất nền Bình Dương tập trung nhiều vào sản phẩm có giá dưới 30 triệu đồng/m2, nhà phố ở tầm 4 -6 tỷ đồng/ căn, trong khi đất nền Bàu Bàng, Bến Cát, Tân Uyên hiện có giá dao động trong khoảng 15-20 triệu đồng/m2. So sánh với mức giá 40-50 triệu đồng/m2 của Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, khu vực phía Bắc chỉ có mức giá chưa đến một nửa.

Tìm hiểu giá bán các dự án điển hình tại phía Bắc tỉnh, với loại hình nhà phố cao cấp, khu Bắc hiện chỉ có dự án khu biệt lập The Standard (đường Trịnh Công Sơn, thị xã Tân Uyên) là số ít dự án được triển khai nhằm phục vụ giới chuyên gia. Đây là số ít dự án nhà phố quy mô khoảng 7 ha, gồm nhà liên kế, villa và shophouse; giá cho thuê khoảng 40 triệu đồng/m2. Với loại hình đất nền, phần lớn đều trong khoản giá trên dưới 1,5 tỷ đồng/nền. Cụ thể, dự án đất nền sổ hồng Urban Dream (thị trấn Lai Uyên) vừa qua đã gây sốt thị trường khu vực Bắc Bình Dương khi chào bán mức giá chỉ từ 17-18 triệu/m2. Dự án này nằm liền kề với KCN Bàu Bàng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, giao thông hoàn thiện và ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tốt nhờ lợi thế giá và nhu cầu an cư lớn của khu vực. Loạt dự án giá mềm khác đang chào bán tại Bắc Bình Dương như Richland Residence, New Land Bàu Bàng, Thăng Long Central City, Lavender Central Maill, Thăng Long Residence, Inco City… trong tầm giá 18-25 triệu đồng/m2 đều đang ghi nhận thanh khoản tốt đến từ nhu cầu mua đầu tư dài hạn.

Hàng chục ngàn tỉ đồng được Bình Dương đổ vào phát triển hệ thống giao thông đang mang đến cho thị trường cơ hội phát triển to lớn. Với tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức cao, chuyên gia đánh giá Bàu Bàng, Tân Uyên, Bến Cát sẽ sớm trở thành cực phát triển mới, đối trọng với các khu vực đã phát triển ổn định như Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một. Nhìn lại Thuận An, Dĩ An cách đây vài năm, Bàu Bàng, Tân Uyên mới đang ở giai đoạn đầu phát triển, biên độ tăng giá sẽ còn rất mạnh, nhất là trong 2-3 năm tới khi vùng đô thị thông minh Bình Dương được xây dựng hoàn chỉnh, các KCN đi vào hoạt động ổn định, sẽ mở ra thời kỳ phát triển rất lớn và cũng là cơ hội phát triển thị trường BĐS.

Phương Uyên