Sức Sống Bừng Lên Ở Phía Đông Hà Nội Với Loạt Dự Án BĐS Tiện Ích, Kết Nối

Thời gian gần đây, nhu cầu về căn hộ chung cư để ở và tạo dòng tiền tốt luôn được quan tâm hơn bao giờ hết. Một loạt dự án chung cư mở bán trong giai đoạn này ở khu vực phía Đông Hà Nội không thể không kể đến tổ hợp 3 tòa chung cư RUBY PARK và RUBY RIVERSIDE nơi đang được rất nhiều khách hàng săn đón không chỉ vì tiện ích đầy đủ, giao thông thuận tiện, không gian sống khác biệt, cùng mức giá phù hợp trong thời điểm này.

Điểm Nhấn Vị Trí Và Không Gian Hiện Đại Tại RUBY PARK

Tọa lạc tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, nơi được biết đến với hạ tầng giao thông đồng bộ, thuận tiện di chuyển tới các tuyến đường quan trọng cũng như đi vào trung tâm thành phố.

Dự án Ruby Park Phúc Lợi được xây dựng trên diện tích 13.230 m2 gồm 3 tòa căn hộ cao 22 tầng, 4 tầng hầm, đáp ứng được không gian sống rộng rãi, thoải mái, năng động nhưng cũng mang tính riêng tư của cư dân với số lượng chỉ từ 12 đến 20 căn hộ tại mỗi tầng.

Phối cảnh dự án RUBY PARK Phúc Lợi, Long Biên

Điều đáng chú ý, chủ đầu tư thiết kế các căn hộ có diện tích linh hoạt từ 45–100m², tương ứng căn hộ 1 đến 3 phòng, ngủ phù hợp với người độc thân, gia đình trẻ, và những gia đình đa thế hệ cùng sinh sống. Tất cả căn hộ ở đây đều đảm bảo có ánh sáng tự nhiên, thông thoáng, mang lại không gian sinh hoạt thoải mái, chan hòa với thiên nhiên, xung quanh là hệ thống trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện đạt tiêu chuẩn. Đặc biệt mức giá mở bán tại dự án này được đánh giá khá hấp dẫn chỉ từ 60 triệu đồng/m2.

RUBY RIVERSIDE – Kiệt Tác Sống Giữa Lòng Long Biên

Nếu như RUBY PARK được biết đến là một dự án nổi bật với sự linh hoạt từ không gian sống năng động và thoái mái phù hợp phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, thì RUBY RIVERSIDE là 1 điểm nhấn giữa lòng Long Biên với vị trí đắc địa ít dự án nào có được. Tọa lạc tại giao lộ cùng Vinhome Long Biên, kết nối hoàn hảo tới các tiện tích nổi bật như trung tâm thương mại Vinhome Long Biên, xung quanh là các trường học như: Vinschool Long Biên, Nguyễn Gia Thiều, Phúc Đồng.

Phối cảnh dự án RUBY RIVERSIDE Long Biên

Việc di chuyển và kết nối nhanh tới trung tâm Thủ đô và các vùng lân cận chưa bao giờ thuận tiện đến thế khi dự án tiếp giáp các cây cầu trọng điểm của thủ đô như: cầu Vĩnh Tuy, Chương Dương, cầu Đông trù, cầu Phù Đổng, đến tuyến đường cao tốc huyết mạch Hà Nội – Hải Phòng…

RUBY RIVERSIDE được xây dựng gồm 3 tòa chung cư cao tầng hiện đại, 21 tầng nổi, 4 tầng hầm, 3 tầng thương mại, mật độ căn hộ căn hộ thấp, với tổng cộng 877căn hộ, được chủ đầu tư hoàn thiện nội thất cao cấp trước khi bàn giao tới tay khách hàng.

Lợi Ích Kép Từ Hệ Sinh Thái Tiện Ích

Cùng với sự phát triển và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng và không gian sống tiện ích. Các căn hộ chung cư không chỉ là nơi để ở mà còn là một sự lựa chọn về chất lượng sống và tiện ích vượt trội.

Trong bối cảnh thị trường biến động, khi nguồn cung nhà phố và đất nền ngày càng hạn chế, pháp lý ngày càng siết chặt, các căn hộ không chỉ đáp ứng nhu cầu ở thực mà còn dễ dàng mua bán, chuyển nhượng hoặc khai thác cho thuê khi kết hợp nhiều tiện ích nội khu cao cấp, phục vụ trọn vẹn mọi nhu cầu của cư dân.

Phối cảnh dự án Platinum Long Biên cũng do Công ty đầu tư phát triển nhà Thăng Long làm chủ đầu tư

Tất cả các dự án đều được chủ đầu tư bố trí trung tâm mua sắm hiện đại ngay trong nội khu, nhà hàng – café – khu vui chơi giải trí đều được chuẩn bị kĩ càng ngay từ đầu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cư dân. Không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm, chủ đầu tư còn khéo léo nâng cao chất lượng sống khỏe cho cư dân thông qua hàng loạt các tiện ích hiện hữu như khu thể thao, công viên nội khu, sân chơi trẻ em rộng rãi, đường dạo bộ cây xanh.

Riêng tại Dự án RUBY RIVERSIDE còn được được tích hợp tiện ích vượt trội khu BBQ, nhà hàng sang trọng cùng loạt shophouse tiện ích, siêu thị hoạt động 24/7. Hệ thống chiếu sáng tại dự án được bố trí theo tiêu chuẩn hiện đại, tràn đầy năng lượng, tạo điểm nhấn khác biệt cho dự án.

Tất cả các yếu tố trên góp phần gia tăng lợi ích kép toàn diện cho cư dân bởi hệ thống sinh thái khép kín và đồng bộ hệ thống an ninh, camera giám sát 24/7 đảm bảo an toàn cho cư dân mà ít dự án có mức giá tầm trung nào có thể đáp ứng được hết.

Dự án được đánh giá cao bởi Chủ đầu tư uy tín với kinh nghiệm từ các dự án trước đây, đảm bảo tiến độ trong quá trình xây dựng và được Ngân hàng Agirbank và MB Bank bảo lãnh và cam kết vay tối đa lên tới 75% giá trị căn hộ giúp cho các gia đình trẻ, đa thế hệ có cơ hội sở hữu căn nhà mơ ước để an cư lạc nghiệp.

Tên dự án: Tổ hợp trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Ruby Park

Vị trí dự án: Phường Long Biên, thành phố Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Thăng Long – Việt Nam

Tổng quan dự án: Diện tích 13.230 m2 gồm 3 tòa căn hộ cao 22 tầng, 4 tầng hầm

Ngân hàng bảo lãnh: Agribank

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 17:00 01/10/2025

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/su-khac-biet-o-phia-dong-ha-noi-voi-loat-du-an-bat-dong-san-tien-ich-ket-noi-70825.html

