Sun Casa Central Được Vinh Danh Tại Giải Thưởng BĐS Việt Nam Propertyguru

Sun Casa Central – Dự án được phát triển bởi Công ty Liên Doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) là tập đoàn liên doanh giữa Becamex IDC với các công ty Singapore do Tập đoàn Sembcorp Development làm đại diện, hiện đã phát triển các khu đô thị tích hợp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Belhomes Hải Phòng, Belhomes Bắc Ninh, Thiên Mỹ Lộc, The Habitat Bình Dương, Sun Casa, Sun Casa Central.

VSIP JV được vinh danh tại giải thưởng PropertyGuru 2022.

Khẳng định về định hướng khu đô thị mới tích hợp với xu hướng thị trường bất động sản giai đoạn hiện tại, song song việc phát triển dự án nhà ở hiện đại, chất lượng, VSIP Bình Dương còn chú trọng vào việc xây dựng, phát triển chuỗi tiện ích The Sun nhằm phục vụ, nâng tầm chất lượng sống của cư dân trong khu vực với các hoạt động giải trí, ẩm thực và rèn luyện sức khỏe. Đây cũng chính là điểm sáng của dự án mang lại giải thưởng “Dự án nhà ở phong cách sống wellness (sức khỏe) tốt nhất”.

Sun Casa Central đạt giải thưởng “Dự án nhà ở phong cách sống wellness (sức khỏe) tốt nhất”.

Nằm trong chuỗi tiện ích, The Sun Container & Night Market là khu chợ đêm đang hoạt động sôi nổi hằng đêm tại khu dân cư Sun Casa (Hòa Lơi) thu hút hàng ngàn lượt khách tham gia hàng ngày. Được vận hành bởi Savills, The Sun Sports Center (1.3ha) đi vào vận hành từ tháng 04 năm 2022 với các khu thể thao như phòng gym đa năng, hồ bơi đạt chuẩn, sân tập tennis mái vòm, sân bóng đá mini, sân cầu lông và khu sauna & steambath. Khu công viên bờ suối kết hợp hệ thống nhạc nước nhiều màu sắc và chiếu phim, The Sun Park ra mắt sẽ là điểm nhấn ấn tượng phục vụ cho cư dân tại khu vực vào cuối năm 2022 sắp đến.

Công viên nhạc nước The Sun Park nằm trong chuỗi tiện ích The Sun ra mắt vào cuối năm 2022.

Dự án Sun Casa Central tọa lạc tại VSIP II – Bình Dương, Thị Xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có tổng diện tích hơn 30ha được triển khai trong 2 giai đoạn chính: Giai đoạn I với 426 sản phẩm (bao gồm nhà phố và nhà phố thương mại) mở bán vào tháng 12 năm 2020. Đến tháng 10 năm 2021, chủ đầu tư bắt đầu bàn giao cho các cư dân tiến hành thiết kế, xây dựng hoàn thiện nội thất và dọn vào ở hoặc kinh doanh. Ngày 23 tháng 04 năm 2022, VSIP JV tiếp tục ra mắt giai đoạn II với 453 sản phẩm (Bao gồm nhà phố, nhà phố thương mại, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập). Các sản phẩm nhà phố và nhà phố thương mại sẽ bắt đầu bàn giao vào cuối tháng 10 năm 2022 và tiếp tục triển khai các khu biệt thự song lập và biệt thự đơn lập trong năm 2023. Dự án Sun Casa Central được quản lý vận hành bởi Tập đoàn Savills từ Anh Quốc, đơn vị vận hành chuyên nghiệp cho các khu đô thị, nhà ở, căn hộ và thương mại phức hợp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án Sun Casa Central về đêm – Hình ảnh diễn họa.

Các dự án khu đô thị, dịch vụ do VSIP phát triển cung ứng nhà ở và các tiện ích chất lượng, thuận tiện cho cư dân làm việc tại các địa phương và các khu vực lân cận. VSIP luôn quan tâm đến việc xây dựng môi trường sống hiện đại với không gian xanh và tiện nghi đầy đủ, đáp ứng nhu cầu sinh sống lý tưởng cho cả gia đình.

Giải thưởng BĐS Việt Nam PropertyGuru năm 2022 một lần nữa khẳng định vị thế của VSIP trên thị trường bất động sản. Đây cũng là động lực để VSIP tiếp tục phát triển các dự án mang tính hiện đại và bền vững.