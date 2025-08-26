Sunshine Group Trao Tặng 8 Tỷ Đồng Thiện Nguyện Sau 16 Phiên Livestream NobleGo

500 triệu đồng từ phiên livestream đặt giá mua nhà NobleGo của Sunshine Group vừa đến tay hai em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Lào Cai thông qua chương trình “Cặp lá yêu thương”. Đây là một phần trong tổng số 8 tỷ đồng được Sunshine Group trích lập sau 16 phiên livestream thành công, góp phần xây dựng 20 mái ấm và 2 điểm trường trên khắp cả nước.

Tiếp Nối Hành Trình Sẻ Chia, Ươm Mầm Hy Vọng Tại Vùng Cao Lào Cai

Với mỗi phiên livestream đặt giá mua nhà thành công trên nền tảng NobleGo, Sunshine Group luôn giữ trọn cam kết dành 500 triệu đồng để đồng hành cùng Chương trình "Cặp lá yêu thương" của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong số phát sóng ngày 24/8 và 31/8, số tiền này được đại diện Sunshine Group trao tận tay hai em nhỏ Hoàng Ngọc Ánh và Nùng Ngọc Ánh ở xã Lục Yên (Lào Cai), giúp các em có thêm cơ hội nuôi dưỡng giấc mơ học tập và ổn định cuộc sống.

Hoàng Ngọc Ánh là học sinh xuất sắc ở thôn Trang Thành, xã Lục Yên, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố em bị đột quỵ, liệt toàn thân, mẹ một mình làm nông nuôi ba con ăn học. Căn nhà sàn tạm bợ quây bạt, không có lan can, mỗi mùa mưa về lại trơn trượt, nguy hiểm. Ngôi nhà không có khu vệ sinh, cũng chẳng có nổi một góc học tập cho các con.

Tại thôn Trang Thành, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai, gia đình em Hoàng Ngọc Ánh đã đón nhận sự hỗ trợ từ Sunshine Group với 200 triệu đồng xây nhà, cùng học bổng 50 triệu đồng

Cùng chung hoàn cảnh, em Nùng Ngọc Ánh ở thôn Làng Thọc sống cùng mẹ và chị gái. Mẹ em sức khỏe yếu, thu nhập bấp bênh từ công việc đồng áng và làm thuê. Ngôi nhà tranh vách nứa, mái cọ đã mục nát, cứ mưa xuống là dột khắp nơi. Dù vậy, Ánh vẫn luôn nỗ lực, chăm chỉ học tập với hy vọng một ngày giúp mẹ vơi bớt gánh nặng.

Sunshine Group đã trao tặng gia đình em Nùng Ngọc Ánh ở thôn Làng Thọc, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai 200 triệu đồng xây mái nhà kiên cố cùng 50 triệu đồng học bổng.

Những mái ấm mới từ Sunshine Group được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa vững chắc, nơi ươm mầm hy vọng và mở ra cánh cửa đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em cùng gia đình.

Hành Trình NobleGo: 8 Tỷ Đồng Sau 16 Phiên Livestream, Dựng Xây 20 Mái Ấm Và 2 Điểm Trường Vùng Cao

NobleGo là chuỗi livestream đặt giá mua nhà tiên phong công nghệ AI được tích hợp trên ứng dụng Noble App của Sunshine Group. Đây có thể xem là tính năng công nghệ đầu tiên của người Việt cho phép khách hàng tìm hiểu toàn bộ thông tin dự án cũng như tiến hành đặt giá mua nhà trực tiếp trên livestream. Phát sóng cố định lúc 20h thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần trên ứng dụng Noble App, đồng thời trên sóng truyền hình quốc gia, NobleGo được kỳ vọng mang tới cơ hội sở hữu bất động sản chất lượng cao với dữ liệu minh bạch và mức giá cạnh tranh bậc nhất hiện nay.

Bên cạnh việc kiến tạo giá trị cho người mua nhà, NobleGo còn gây chú ý đặc biệt với cam kết dành tặng 500 triệu đồng/phiên để đồng hành cùng các quỹ thiện nguyện của Đài Truyền hình Việt Nam. Khoản đóng góp này sẽ được sử dụng minh bạch, hiệu quả nhằm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người yếu thế, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cũng như triển khai các chương trình cộng đồng về giáo dục và y tế một cách thiết thực và lan tỏa.

Sunshine Group trích lập tổng cộng 8 tỷ đồng sau 16 phiên livestream đầu tiên, góp phần xây dựng 20 mái ấm cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh thành và 2 điểm trường ở Cao Bằng

Đến gần cuối tháng 8/2025, sau 16 phiên livestream thành công, Sunshine Group đã trích lập 8 tỷ đồng từ chương trình, góp phần xây dựng 20 mái ấm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các tỉnh Thanh Hóa, Lào Cai, Phú Thọ, Nghệ An, Đồng Tháp và cải tạo, xây dựng 2 điểm trường tại Cao Bằng – nơi gieo mầm tri thức cho nhiều thế hệ học sinh vùng cao.

Đáng chú ý, đây mới chỉ là những bước khởi đầu. Với cam kết đồng hành dài hạn cùng Đài Truyền hình Việt Nam, Sunshine Group kỳ vọng NobleGo sẽ không chỉ là nền tảng số tiên phong trong lĩnh vực bất động sản, mà còn trở thành “vòng tròn giá trị bền vững” kết nối doanh nghiệp, khách hàng và cộng đồng. Mỗi khách hàng khi tham gia đặt giá trên NobleGo, ngoài cơ hội sở hữu những sản phẩm bất động sản cao cấp với mức giá hợp lý, còn trực tiếp chung tay cùng Sunshine Group lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần hiện thực hóa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, tiếp sức cho hành trình sẻ chia và phụng sự cộng đồng.

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ vào 20h tối thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng Noble App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine); kênh On InfoTV phát sóng trên VTVcab và các nền tảng liên kết VTVgo, SCTV, MyTV, TV360; tiếp sóng trên các trang Fanpage của VTVTimes, Cafef, VnExpress, Hanoi News, Theanh28 Entertainment.



Tải và cài đặt Noble App tại đây

Hướng dẫn tham gia đặt giá trên NobleGo

Fanpage: https://www.facebook.com/NobleGroupOfficial

Website: https://noblego.noble.vn/

———

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 26-08-2025 15:00

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/sunshine-group-trao-tang-8-ty-dong-thien-nguyen-sau-16-phien-livestream-noblego-69936.html

———-